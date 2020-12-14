Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Цены на новые квартиры за год выросли на 35% в Киеве и на 80% во Львове – исследование... https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/03/3/697662/ Где-то там, в параллельном мире недоразогнанных отделов продаж... Бушевали Растишные Войны. Эпизод 4 Новая Надежда
Это в грн. Если учитывать девальвацию, то в долларах цена просела, но не на это нужно ориентироваться. Первичка почти не продается, а единичные продажи осуществляются не по хотелкам продавца, а по ценовому предложению покупателя, естественно с дисконтом. Многие застройщики вынуждены идти на уступки, если хотят хоть что-нибудь продать, чтобы совсем не умереть. Во всяком случае, такую картину мне нарисовал знакомый девелопер.
После того, как "аналитик" на голубом глазу заявил, что порядка 70% строек возобновили работу, чуть не упал с дивана от хохота. Активность застройщиков можно легко увидеть по интенсивности общения на Домике. На текущий момент там зима лютая.