RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10787107881078910790
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 23:44

  reus написав:
  antey1969 написав:Цены на новые квартиры за год выросли на 35% в Киеве и на 80% во Львове – исследование...
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/03/3/697662/
Где-то там, в параллельном мире недоразогнанных отделов продаж...
Бушевали Растишные Войны.
Эпизод 4
Новая Надежда

Это в грн. Если учитывать девальвацию, то в долларах цена просела, но не на это нужно ориентироваться. Первичка почти не продается, а единичные продажи осуществляются не по хотелкам продавца, а по ценовому предложению покупателя, естественно с дисконтом. Многие застройщики вынуждены идти на уступки, если хотят хоть что-нибудь продать, чтобы совсем не умереть. Во всяком случае, такую картину мне нарисовал знакомый девелопер.

После того, как "аналитик" на голубом глазу заявил, что порядка 70% строек возобновили работу, чуть не упал с дивана от хохота.
Активность застройщиков можно легко увидеть по интенсивности общения на Домике. На текущий момент там зима лютая.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11780
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1613 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 00:41

  beee написав:Клёво, основная масса специалистов думает, что самые ликвидные - однухи.

Естественный отбор)

Ты весной спалился как арендодатель, "сдав" Севен по 35. Теперь ты снова палишься, только теперь как "опытный продавец".
Однухи действительно самые ликвидные, причем в разы по сравнению с 2к и 3к
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 982
З нами з: 28.04.20
Подякував: 749 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 00:47

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/03/3/697662/

Похоже, исследование делали по чьему-то заказу, попивая кофе в венских апартаментах. По количеству живых строек и близко не стыкуется с действительностью
В Киеве количество активных строек составляет 83,7% от показателя начала февраля 2022 года – 185 из 221 ЖК. Эта цифра остается стабильной в течение последних месяцев.

Юмористы
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 982
З нами з: 28.04.20
Подякував: 749 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10787107881078910790
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1195 5257874
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 бер, 2023 12:49
Faceless
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23604 15924829
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лют, 2023 23:57
барабашов
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5314
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.