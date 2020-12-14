Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:Цены на новые квартиры за год выросли на 35% в Киеве и на 80% во Львове – исследование... https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/03/3/697662/ Где-то там, в параллельном мире недоразогнанных отделов продаж... Бушевали Растишные Войны. Эпизод 4 Новая Надежда
Это в грн. Если учитывать девальвацию, то в долларах цена просела, но не на это нужно ориентироваться. Первичка почти не продается, а единичные продажи осуществляются не по хотелкам продавца, а по ценовому предложению покупателя, естественно с дисконтом. Многие застройщики вынуждены идти на уступки, если хотят хоть что-нибудь продать, чтобы совсем не умереть. Во всяком случае, такую картину мне нарисовал знакомый девелопер.
После того, как "аналитик" на голубом глазу заявил, что порядка 70% строек возобновили работу, чуть не упал с дивана от хохота. Активность застройщиков можно легко увидеть по интенсивности общения на Домике. На текущий момент там зима лютая.
airmax78 написав:Ви ж прекрасно розумієте що ні - якщо б не розуміли - сиділи б з кешем далі.
-45% от цены 2021 года за квартиру, которая нравится, да еще и не на последние деньги.... Это или 2 или 3 дно...
Я бы тоже сейчас купил интересующие меня объекты по цене -45% от цен 2021 года.
Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длиться война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, будет ли Запад нам и дальше помогать, вступим ли мы в НАТО, будет ли хороший инвест. климат в стране, сколько у нас будет долгов, какая будет власть, судебная и правоохранительная система? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться.
"Запад нам поможет! Запад с нами!" (из "Двенадцать стульев") Так вот, насчет помощи Запада. Я понимаю, что в Украине вряд-ли массово смотрят американские новости, но по необъяснимой для меня причине, республиканцы, особенно крайне правые, очень критично выступают за ограничение помощи Украине, некоторые до полного прекращения. Теперь представьте, что война не закончилась в 2023 году, а на выборах в США побеждает Трамп или ему подобный. Надеюсь, что Десантис более вменяемый, но и он вынужден будет больше считаться с мнением своей партии иначе будет полностью парализован в условиях, когда республиканцы контролируют (едва) только Палату представителей, но не Сенат. На данный момент США оказывают и военную и экономическую и политическую помощь больше, чем все остальные вместе взятые. И без этой помощи перспективы могут быть совсем другие. Примите это к сведению в контексте КРЖН.
Amat написав: -45% от цены 2021 года за квартиру, которая нравится, да еще и не на последние деньги.... Это или 2 или 3 дно...
Я бы тоже сейчас купил интересующие меня объекты по цене -45% от цен 2021 года.
Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длиться война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, будет ли Запад нам и дальше помогать, вступим ли мы в НАТО, будет ли хороший инвест. климат в стране, сколько у нас будет долгов, какая будет власть, судебная и правоохранительная система? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться.
"Запад нам поможет! Запад с нами!" (из "Двенадцать стульев") Так вот, насчет помощи Запада. Я понимаю, что в Украине вряд-ли массово смотрят американские новости, но по необъяснимой для меня причине, республиканцы, особенно крайне правые, очень критично выступают за ограничение помощи Украине, некоторые до полного прекращения. Теперь представьте, что война не закончилась в 2023 году, а на выборах в США побеждает Трамп или ему подобный. Надеюсь, что Десантис более вменяемый, но и он вынужден будет больше считаться с мнением своей партии иначе будет полностью парализован в условиях, когда республиканцы контролируют (едва) только Палату представителей, но не Сенат. На данный момент США оказывают и военную и экономическую и политическую помощь больше, чем все остальные вместе взятые. И без этой помощи перспективы могут быть совсем другие. Примите это к сведению в контексте КРЖН.
Damien написав:Однухи действительно самые ликвидные, причем в разы по сравнению с 2к и 3к
Причем именно хрущи, все мечтают жить в стеснённых условиях, с кухней 6м2, советским ремонтом, чтобы плиточка лежала ромбиком, на столе скатерть в горошек,, А у подъезда была скамейка и закопанные покрышки.
Поэтому такие квартиры дороже аналогичных с новыми ремонтами
reus написав:Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длится война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, сколько у нас будет долгов, какая будет власть? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться.
Зачем вы вводите людей в заблуждение. Сами купили - а других теперь отговариваете. Ответы на все ваши вопросы содержатся в любом из последних интервью с Кириллом Будановым. Что там непонятно? Что неизвестно?
Я никого не отговариваю. Каждый сам принимает решение. Кто-то ориентируется на прогнозы Арестовича, что война будет длиться две, три недели, кто-то на интервью Буданова, а я на прогноз Байдена, который за пару недель до полномасштабного вторжения прямо об этом заявил, а сейчас говорит, что Украину ждут тяжелые испытания и многие годы войны.
Я прошу модераторов не перекидывать этот пост в другие ветки, я отвечаю в контексте поста, прогнозирующего влияние войны на КРЖН. Дополняю известными мне сведениями. Так вот, на неделе, смотрел новости, обсуждался вопрос целесообразности поставки Ф-16 Украине. Видение властей США такое, в целом, Украине необходимо порядка 80 истребителей для ведения освободительной операции. Это большие деньги. Переподготовка пилотов займет 18 месяцев. И вопрос об этом пока не стоит. Резюме - вместо истребителей, лучше выделить системы ПВО и РСЗО. То есть, риторика такова, что они не видят поставки истребителей настолько, что даже не планируют переподготавливать пилотов для них, что займет 1,5 года. Добавлю немного от себя. Сейчас военно-политическое руководство страны просит истребители. Это, конечно, очень важный компонент авиации, но носит оборонительный характер, дополняя ПВО в обороне и прикрывая бомбардировщики и штурмовики в наступлении. Хотаб более сведущ в этом, пусть поправит, если я ощибаюсь. Но вот пока Украина не запрашивает ни бомбардировщики ни штурмовики. На них тоже надо будет переподготавливать пилотов. Мало того, опять-же пусть меня поправит Хотаб, для американских самолетов нужна другая инфраструктура и для нее нужен обученный персонал. Я не знаю насколько это быстро можно обеспечить. Вот теперь стройте предположения - насколько затянется война и каковы в этом контексте перспективы КРЖН. Можете мой пост, написанный за несколько часов до начала вторжения перечитать. Там есть момент, что раша развалится под санкциями за годы. Судя по всему на Западе тоже решили, что Украине надо помочь выстоять то время, пока рашка будет сегментироваться. К сожалению, это займет много времени если не появится катализирующий фактор внутри раши.
reus написав:Не претендую на истину, но на сегодня предполагаю следующую картину на КРЖН в ближайшие годы. 2-3 года войны, снижение цен. 1-2 года после войны дно. 3-5 лет восстановление рынка. Т.е через 6-10 лет Макс вздохнет с облегчением, наконец-то его квиточка реально, а не виртуально прибавит в цене. Правда, инфляция съест -30%, но то мелочи на фоне сегодняшнего форс-мажора. Это оптимистический сценарий, без черных лебедей.
Это очень оптимистический сценарий. Я просто двумя руками ЗА него.
reus написав:Да нет! Мы с Максом, просто развлекаемся. Я ему желаю только добра и благосостояния.
Тільки відчуття у вас трошечкі різні, хтось радіє кожному дню і вже думає кого запросити на новосілля, а хтось моторошно з корвалолом і калькулятором в руці болісно підбиває збитки, головне розмір цих збитків нікому не відомий, головне він дорівнює суму, яку більшість людей в своєму житті навіть не назбирає і не відкладе. Все таки краще підходити до кризи з кешем, а не на чужбині з активами в епіцентрі найбільшої війни за останні 80 років.
Уточни у Веее как его знакомые, да и он сам, спокойно и крепко спали с кэшем даже не в матрасе, а в сейфе, вцементированном в стяжку пола И куда и кто их, эти ненавистные бумажки, потратил За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел
Есть другие способы хранения денег. Вы их упорно продолжаете игнорировать. А тот-же Веее методично продает с дисконтом недвигу в Киеве и выводит деньги в Польшу. Что-бы он там ни говорил, его действия говорят лучше всяких слов.