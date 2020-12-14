Додано: Суб 04 бер, 2023 07:39

reus написав: airmax78 написав: reus написав: Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длится война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, сколько у нас будет долгов, какая будет власть? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться. Пока, я доволен покупкой. Но это не значит, что дно пройдено и завтра мы все в шоколаде. В стране идет полномасштабная война, риски зашкаливают. Пока Запад нам помогает, ситуация не критичная. Дайте мне ответы на вопросы: сколько будет длится война, в каком состоянии будет экономика и инфраструктура, сколько населения останется в Украине, какой будет курс доллара, сколько у нас будет долгов, какая будет власть? Этого никто не знает, поэтому рассуждать о том, что нас ждет и какие цены будут на жилье, на мой взгляд, это как пальцем в небо. Я пока придерживаюсь прогноза, что медленно вниз, если не будет очередных черных лебедей. Был бы рад ошибаться.

Зачем вы вводите людей в заблуждение. Сами купили - а других теперь отговариваете. Ответы на все ваши вопросы содержатся в любом из последних интервью с Кириллом Будановым. Что там непонятно? Что неизвестно? Зачем вы вводите людей в заблуждение. Сами купили - а других теперь отговариваете. Ответы на все ваши вопросы содержатся в любом из последних интервью с Кириллом Будановым. Что там непонятно? Что неизвестно?

Я никого не отговариваю. Каждый сам принимает решение. Кто-то ориентируется на прогнозы Арестовича, что война будет длиться две, три недели, кто-то на интервью Буданова, а я на прогноз Байдена, который за пару недель до полномасштабного вторжения прямо об этом заявил, а сейчас говорит, что Украину ждут тяжелые испытания и многие годы войны. Я никого не отговариваю. Каждый сам принимает решение. Кто-то ориентируется на прогнозы Арестовича, что война будет длиться две, три недели, кто-то на интервью Буданова, а я на прогноз Байдена, который за пару недель до полномасштабного вторжения прямо об этом заявил, а сейчас говорит, что Украину ждут тяжелые испытания и многие годы войны.

Я прошу модераторов не перекидывать этот пост в другие ветки, я отвечаю в контексте поста, прогнозирующего влияние войны на КРЖН. Дополняю известными мне сведениями.Так вот, на неделе, смотрел новости, обсуждался вопрос целесообразности поставки Ф-16 Украине.Видение властей США такое, в целом, Украине необходимо порядка 80 истребителей для ведения освободительной операции. Это большие деньги.Переподготовка пилотов займет 18 месяцев. И вопрос об этом пока не стоит.Резюме - вместо истребителей, лучше выделить системы ПВО и РСЗО.То есть, риторика такова, что они не видят поставки истребителей настолько, что даже не планируют переподготавливать пилотов для них, что займет 1,5 года.Добавлю немного от себя.Сейчас военно-политическое руководство страны просит истребители.Это, конечно, очень важный компонент авиации, но носит оборонительный характер, дополняя ПВО в обороне и прикрывая бомбардировщики и штурмовики в наступлении.Хотаб более сведущ в этом, пусть поправит, если я ощибаюсь.Но вот пока Украина не запрашивает ни бомбардировщики ни штурмовики.На них тоже надо будет переподготавливать пилотов.Мало того, опять-же пусть меня поправит Хотаб, для американских самолетов нужна другая инфраструктура и для нее нужен обученный персонал.Я не знаю насколько это быстро можно обеспечить.Вот теперь стройте предположения - насколько затянется война и каковы в этом контексте перспективы КРЖН.Можете мой пост, написанный за несколько часов до начала вторжения перечитать.Там есть момент, что раша развалится под санкциями за годы.Судя по всему на Западе тоже решили, что Украине надо помочь выстоять то время, пока рашка будет сегментироваться.К сожалению, это займет много времени если не появится катализирующий фактор внутри раши.