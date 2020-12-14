обсуждался вопрос целесообразности поставки Ф-16 Украине.
пусть меня поправит Хотаб,
Я вище казав вже свою думку відносно західних літаків.
1. Теоретичне перенавчання на деякі типи вже відбулось.
2. Для практичного навчання досвідченим пілотам потрібно для початку пару мімяців. Як мінімум ганятись вдень в ПМУ за ракетами вони зможуть.
3. Звичайно що СМУ та ніч - це треба ще пару місяців, але з часом теж абсолютно можливо.
4. По обслуговуванню… Досвід обслуговування вертольотів Airbus в Україні показав. що спеціалістів навчили обслуговувати для попередньої та передполітної , міжпольотної та післяпольотної підготовки, інші види робіт. І на завод в Румунію ганяють лише через 200 - 500 годин нальоту на регламент . Все це можливо і по літакам. Але ганяти кудись в Польщу на регламенти оці 200 годин і більше. Не в штати ж звичайно.
Наскільки важливі літаки? Десь так важливі, як і хаймарс. Особливо початковий ефект міг би бути сильним. Поки русня не змінить тактику. Є на заході ракети , які здатні на 4М летіти на відстань 200 км по повітряній цілі і збивати не дивлячись на перешкоди і маневри цілі. Дорогі. По ляму дол. Але А-50 більше в небо б не піднявся у Білорусі. Як і Міг-31.
Щодо заданого питання про інші літаки: бомб. та штурмові. Краще імєть , чим неімєть.
Але нам дадуть скоріше за все 4-е покоління. Тобто щось типу Су-25 (А-10 тандерболт) та Су-34 у рашистів, не краще. Так от вони з квітня жодного разу не перелетіли через фронт чи кордон, бояться. Фактично виключені з війни. Накидання НАР-8 з режиму «задрав ніс і закинув» зі своєї териирії - це не краще ніж артилерія, а набагато гірше через малий калібр та високі ризики технікою. Тому, просять те, що можна юзати з найменшим ризиком та найбільшим вихлопом - винищувачі- перехоплювачі.