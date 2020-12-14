RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10788107891079010791
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:09

rjkz ,

обсуждался вопрос целесообразности поставки Ф-16 Украине.



пусть меня поправит Хотаб,


Я вище казав вже свою думку відносно західних літаків.

1. Теоретичне перенавчання на деякі типи вже відбулось.
2. Для практичного навчання досвідченим пілотам потрібно для початку пару мімяців. Як мінімум ганятись вдень в ПМУ за ракетами вони зможуть.
3. Звичайно що СМУ та ніч - це треба ще пару місяців, але з часом теж абсолютно можливо.
4. По обслуговуванню… Досвід обслуговування вертольотів Airbus в Україні показав. що спеціалістів навчили обслуговувати для попередньої та передполітної , міжпольотної та післяпольотної підготовки, інші види робіт. І на завод в Румунію ганяють лише через 200 - 500 годин нальоту на регламент . Все це можливо і по літакам. Але ганяти кудись в Польщу на регламенти оці 200 годин і більше. Не в штати ж звичайно.

Наскільки важливі літаки? Десь так важливі, як і хаймарс. Особливо початковий ефект міг би бути сильним. Поки русня не змінить тактику. Є на заході ракети , які здатні на 4М летіти на відстань 200 км по повітряній цілі і збивати не дивлячись на перешкоди і маневри цілі. Дорогі. По ляму дол. Але А-50 більше в небо б не піднявся у Білорусі. Як і Міг-31.

Щодо заданого питання про інші літаки: бомб. та штурмові. Краще імєть , чим неімєть.
Але нам дадуть скоріше за все 4-е покоління. Тобто щось типу Су-25 (А-10 тандерболт) та Су-34 у рашистів, не краще. Так от вони з квітня жодного разу не перелетіли через фронт чи кордон, бояться. Фактично виключені з війни. Накидання НАР-8 з режиму «задрав ніс і закинув» зі своєї териирії - це не краще ніж артилерія, а набагато гірше через малий калібр та високі ризики технікою. Тому, просять те, що можна юзати з найменшим ризиком та найбільшим вихлопом - винищувачі- перехоплювачі.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 04 бер, 2023 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8657
З нами з: 15.02.09
Подякував: 555 раз.
Подякували: 1923 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:45

  flyman написав:Якщо рахувати навіть в доларах, то відносто цін кінця 2020 р, то потрбіно брати до уваги інфляцію долара більше 20%.
не тупи, если бы покупатели кржн были резиденты сша, инфляция доллара имела бы значение. А так если она и влияет на цену, не более 0,1%
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17022
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2115 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Люди пол года живут эксперт
Зображення
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 426
З нами з: 17.12.22
Подякував: 31 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10788107891079010791
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1195 5258645
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 бер, 2023 12:49
Faceless
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23604 15924997
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лют, 2023 23:57
барабашов
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5314
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3844)
04.03.2023 09:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.