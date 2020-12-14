Додано: Суб 04 бер, 2023 09:09

обсуждался вопрос целесообразности поставки Ф-16 Украине.





пусть меня поправит Хотаб,



Я вище казав вже свою думку відносно західних літаків.1. Теоретичне перенавчання на деякі типи вже відбулось.2. Для практичного навчання досвідченим пілотам потрібно для початку пару мімяців. Як мінімум ганятись вдень в ПМУ за ракетами вони зможуть.3. Звичайно що СМУ та ніч - це треба ще пару місяців, але з часом теж абсолютно можливо.4. По обслуговуванню… Досвід обслуговування вертольотів Airbus в Україні показав. що спеціалістів навчили обслуговувати для попередньої та передполітної , міжпольотної та післяпольотної підготовки, інші види робіт. І на завод в Румунію ганяють лише через 200 - 500 годин нальоту на регламент . Все це можливо і по літакам. Але ганяти кудись в Польщу на регламенти оці 200 годин і більше. Не в штати ж звичайно.Наскільки важливі літаки? Десь так важливі, як і хаймарс. Особливо початковий ефект міг би бути сильним. Поки русня не змінить тактику. Є на заході ракети , які здатні на 4М летіти на відстань 200 км по повітряній цілі і збивати не дивлячись на перешкоди і маневри цілі. Дорогі. По ляму дол. Але А-50 більше в небо б не піднявся у Білорусі. Як і Міг-31.Щодо заданого питання про інші літаки: бомб. та штурмові. Краще імєть , чим неімєть.Але нам дадуть скоріше за все 4-е покоління. Тобто щось типу Су-25 (А-10 тандерболт) та Су-34 у рашистів, не краще. Так от вони з квітня жодного разу не перелетіли через фронт чи кордон, бояться. Фактично виключені з війни. Накидання НАР-8 з режиму «задрав ніс і закинув» зі своєї териирії - це не краще ніж артилерія, а набагато гірше через малий калібр та високі ризики технікою. Тому, просять те, що можна юзати з найменшим ризиком та найбільшим вихлопом - винищувачі- перехоплювачі.