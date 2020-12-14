|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 бер, 2023 09:09
rjkz
,
обсуждался вопрос целесообразности поставки Ф-16 Украине.
пусть меня поправит Хотаб,
Я вище казав вже свою думку відносно західних літаків.
1. Теоретичне перенавчання на деякі типи вже відбулось.
2. Для практичного навчання досвідченим пілотам потрібно для початку пару мімяців. Як мінімум ганятись вдень в ПМУ за ракетами вони зможуть.
3. Звичайно що СМУ та ніч - це треба ще пару місяців, але з часом теж абсолютно можливо.
4. По обслуговуванню… Досвід обслуговування вертольотів Airbus в Україні показав. що спеціалістів навчили обслуговувати для попередньої та передполітної , міжпольотної та післяпольотної підготовки, інші види робіт. І на завод в Румунію ганяють лише через 200 - 500 годин нальоту на регламент . Все це можливо і по літакам. Але ганяти кудись в Польщу на регламенти оці 200 годин і більше. Не в штати ж звичайно.
Наскільки важливі літаки? Десь так важливі, як і хаймарс. Особливо початковий ефект міг би бути сильним. Поки русня не змінить тактику. Є на заході ракети , які здатні на 4М летіти на відстань 200 км по повітряній цілі і збивати не дивлячись на перешкоди і маневри цілі. Дорогі. По ляму дол. Але А-50 більше в небо б не піднявся у Білорусі. Як і Міг-31.
Щодо заданого питання про інші літаки: бомб. та штурмові. Краще імєть , чим неімєть.
Але нам дадуть скоріше за все 4-е покоління. Тобто щось типу Су-25 (А-10 тандерболт) та Су-34 у рашистів, не краще. Так от вони з квітня жодного разу не перелетіли через фронт чи кордон, бояться. Фактично виключені з війни. Накидання НАР-8 з режиму «задрав ніс і закинув» зі своєї териирії - це не краще ніж артилерія, а набагато гірше через малий калібр та високі ризики технікою. Тому, просять те, що можна юзати з найменшим ризиком та найбільшим вихлопом - винищувачі- перехоплювачі.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 04 бер, 2023 09:24, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 8659
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 1923 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 04 бер, 2023 09:45
flyman написав:
Якщо рахувати навіть в доларах, то відносто цін кінця 2020 р, то потрбіно брати до уваги інфляцію долара більше 20%.
не тупи, если бы покупатели кржн были резиденты сша, инфляция доллара имела бы значение. А так если она и влияет на цену, не более 0,1%
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17025
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2115 раз.
- Подякували: 3004 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 бер, 2023 11:14
rjkz написав: барабашов написав: somilitark написав:
Тільки відчуття у вас трошечкі різні, хтось радіє кожному дню і вже думає кого запросити на новосілля, а хтось моторошно з корвалолом і калькулятором в руці болісно підбиває збитки, головне розмір цих збитків нікому не відомий, головне він дорівнює суму, яку більшість людей в своєму житті навіть не назбирає і не відкладе.
Все таки краще підходити до кризи з кешем, а не на чужбині з активами в епіцентрі найбільшої війни за останні 80 років.
Уточни у Веее как его знакомые, да и он сам, спокойно и крепко спали с кэшем даже не в матрасе, а в сейфе, вцементированном в стяжку пола
И куда и кто их, эти ненавистные бумажки, потратил
За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел
Есть другие способы хранения денег.
Вы их упорно продолжаете игнорировать.
А тот-же Веее методично продает с дисконтом недвигу в Киеве и выводит деньги в Польшу. Что-бы он там ни говорил, его действия говорят лучше всяких слов.
Перечислите пожалуйста
И расскажите какую сумму Вы с собой захватили в штаты и как сохранили и приумножили
Чтоб купить у вас авто по любой цене(где то в диапазоне не дороже нового эскалэйда) перевод денег от нас стоит 1,5% минимум, норм
Но никаких гарантий никто естественно не даёт и далее на всё воля аллаха
ПыСы, я за покупку прям сейчас и по цене 21года не агитирую, почти ни у кого с ветки не лежит в сейфе дома жгущая ляжку сумма, достаточная для приобретения у вас чего то не в доме набитом черножёпыми наркоторговцами, Реусу она уже отожгла это место и он определился
Польшу не рассматриваю по текущим ценам вообще, кроме как переехали и купили себе уголок покоя и надолго, но для этого надо думать на чём там рубить и что с активами здесь делать в итоге, сейчас не сильно туда-сюда накатаешься
Востаннє редагувалось барабашов
в Суб 04 бер, 2023 11:21, всього редагувалось 1 раз.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3039
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 296 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 04 бер, 2023 11:19
Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много.
КРЖН сегодня - рынок покупателя.
В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью.
В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент.
Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе
-
beee
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1196
|5258684
|
|
|23605
|15925108
|
|
|3
|5314
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|