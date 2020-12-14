RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10789107901079110792>
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 09:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Люди пол года живут, эксперт
Зображення
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 428
З нами з: 17.12.22
Подякував: 31 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 11:14

  rjkz написав:
  барабашов написав:
  somilitark написав:Тільки відчуття у вас трошечкі різні, хтось радіє кожному дню і вже думає кого запросити на новосілля, а хтось моторошно з корвалолом і калькулятором в руці болісно підбиває збитки, головне розмір цих збитків нікому не відомий, головне він дорівнює суму, яку більшість людей в своєму житті навіть не назбирає і не відкладе.
Все таки краще підходити до кризи з кешем, а не на чужбині з активами в епіцентрі найбільшої війни за останні 80 років.

Уточни у Веее как его знакомые, да и он сам, спокойно и крепко спали с кэшем даже не в матрасе, а в сейфе, вцементированном в стяжку пола
И куда и кто их, эти ненавистные бумажки, потратил
За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел


Есть другие способы хранения денег.
Вы их упорно продолжаете игнорировать.
А тот-же Веее методично продает с дисконтом недвигу в Киеве и выводит деньги в Польшу. Что-бы он там ни говорил, его действия говорят лучше всяких слов.

Перечислите пожалуйста
И расскажите какую сумму Вы с собой захватили в штаты и как сохранили и приумножили
Чтоб купить у вас авто по любой цене(где то в диапазоне не дороже нового эскалэйда) перевод денег от нас стоит 1,5% минимум, норм
Но никаких гарантий никто естественно не даёт и далее на всё воля аллаха
ПыСы, я за покупку прям сейчас и по цене 21года не агитирую, почти ни у кого с ветки не лежит в сейфе дома жгущая ляжку сумма, достаточная для приобретения у вас чего то не в доме набитом черножёпыми наркоторговцами, Реусу она уже отожгла это место и он определился
Польшу не рассматриваю по текущим ценам вообще, кроме как переехали и купили себе уголок покоя и надолго, но для этого надо думать на чём там рубить и что с активами здесь делать в итоге, сейчас не сильно туда-сюда накатаешься
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 04 бер, 2023 11:21, всього редагувалось 1 раз.
барабашов
 
Повідомлень: 3040
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 11:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много.
КРЖН сегодня - рынок покупателя.
В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью.
В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент.
Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 428
З нами з: 17.12.22
Подякував: 31 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:12

  beee написав:Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много.
КРЖН сегодня - рынок покупателя.
В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью.
В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент.
Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе


эк, прям совок

деньги наспекулировал, вывезти не дают, они ляжку жмут, давай-давай покупай, иначе осенью начнётся даражай. А если не хочешь покупай - лох и иди на фабрику

5% и у вас белые деньги за границей
а умение инвестора - это иметь своё мнение и следовать ему
baraka
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 09.10.12
Подякував: 829 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  beee написав:Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много.
КРЖН сегодня - рынок покупателя.
В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью.
В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент.
Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе


эк, прям совок

деньги наспекулировал, вывезти не дают, они ляжку жмут, давай-давай покупай, иначе осенью начнётся даражай. А если не хочешь покупай - лох и иди на фабрику

5% и у вас белые деньги за границей


Кто тебе сказал, что мне что-то не дают?
Что значит наспекулировал?
Что за зэковские замашки, ляжки?
Господи, с кем приходится общаться.
Ну мимо идти, что от меня нужно? Моё мнение, хочу пишу, дальше что?
Востаннє редагувалось beee в Суб 04 бер, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 428
З нами з: 17.12.22
Подякував: 31 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:22

  beee написав:
baraka написав:
  beee написав:Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много.
КРЖН сегодня - рынок покупателя.
В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью.
В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент.
Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе


эк, прям совок

деньги наспекулировал, вывезти не дают, они ляжку жмут, давай-давай покупай, иначе осенью начнётся даражай. А если не хочешь покупай - лох и иди на фабрику

5% и у вас белые деньги за границей


Кто тебе сказал, что мне что-то не дают?
Что значит наспекулировал?
Что за зэковские замашки, ляжки?
Господи, с кем приходится общаться.
Ну мимо идти, что тебе и подобным троллям от меня нужно? Моё мнение, хочу пишу, дальше что?


а кто тебе сказал что я тебя описал ?

я сравнивал твою картину с поздним совком, где всё было в дефиците кроме денег.
а ты чего-то принял на свой счёт

пиши-пиши, посмеёмся :)
baraka
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 09.10.12
Подякував: 829 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:46

baraka
И сколько ж именитому воровайке с ОЛХа,РИА и прочих сайтов было лет в том позднем совке, когда был дифцЫт всего, кроме денег? Наверно у самого в копилке как раз на пул акций Эппла и Майкрософта звенело?
барабашов
 
Повідомлень: 3040
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:54

https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejc ... -2080.html

Интересная ветка, там ваша Трибека рассказывал (а) … как скоро заживем, а сам в Польшу тихо свалил))

Цинизм на уровне Видня, есть же какие то остатки совести
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 13:58

  Чукча2 написав:https://forum.domik.ua/uk/stoit-li-sejchas-pokupat-nedvizhimost-t196-2080.html

Интересная ветка, там ваша Трибека рассказывал (а) … как скоро заживем, а сам в Польшу тихо свалил))

Цинизм на уровне Видня, есть же какие то остатки совести

Цікаво почитати, який в нього зараз нік?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7342
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:00

Farsatiss

Почитайте, тоже интересно девки пляшут

Что только не сделаешь, что бы выгодно продать и свалить по быстрей
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10789107901079110792>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: bamper, Феодал і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23606 15925248
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 12:25
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1196 5258733
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 10:42
fox767676
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5316
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6624)
04.03.2023 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.