Додано: Суб 04 бер, 2023 11:14

rjkz написав: барабашов написав: somilitark написав: Тільки відчуття у вас трошечкі різні, хтось радіє кожному дню і вже думає кого запросити на новосілля, а хтось моторошно з корвалолом і калькулятором в руці болісно підбиває збитки, головне розмір цих збитків нікому не відомий, головне він дорівнює суму, яку більшість людей в своєму житті навіть не назбирає і не відкладе.

Все таки краще підходити до кризи з кешем, а не на чужбині з активами в епіцентрі найбільшої війни за останні 80 років. Тільки відчуття у вас трошечкі різні, хтось радіє кожному дню і вже думає кого запросити на новосілля, а хтось моторошно з корвалолом і калькулятором в руці болісно підбиває збитки, головне розмір цих збитків нікому не відомий, головне він дорівнює суму, яку більшість людей в своєму житті навіть не назбирає і не відкладе.Все таки краще підходити до кризи з кешем, а не на чужбині з активами в епіцентрі найбільшої війни за останні 80 років.

Уточни у Веее как его знакомые, да и он сам, спокойно и крепко спали с кэшем даже не в матрасе, а в сейфе, вцементированном в стяжку пола

И куда и кто их, эти ненавистные бумажки, потратил

За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел Уточни у Веее как его знакомые, да и он сам, спокойно и крепко спали с кэшем даже не в матрасе, а в сейфе, вцементированном в стяжку полаИ куда и кто их, эти ненавистные бумажки, потратилЗа ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел



Есть другие способы хранения денег.

Вы их упорно продолжаете игнорировать.

А тот-же Веее методично продает с дисконтом недвигу в Киеве и выводит деньги в Польшу. Что-бы он там ни говорил, его действия говорят лучше всяких слов. Есть другие способы хранения денег.Вы их упорно продолжаете игнорировать.А тот-же Веее методично продает с дисконтом недвигу в Киеве и выводит деньги в Польшу. Что-бы он там ни говорил, его действия говорят лучше всяких слов.

Перечислите пожалуйстаИ расскажите какую сумму Вы с собой захватили в штаты и как сохранили и приумножилиЧтоб купить у вас авто по любой цене(где то в диапазоне не дороже нового эскалэйда) перевод денег от нас стоит 1,5% минимум, нормНо никаких гарантий никто естественно не даёт и далее на всё воля аллахаПыСы, я за покупку прям сейчас и по цене 21года не агитирую, почти ни у кого с ветки не лежит в сейфе дома жгущая ляжку сумма, достаточная для приобретения у вас чего то не в доме набитом черножёпыми наркоторговцами, Реусу она уже отожгла это место и он определилсяПольшу не рассматриваю по текущим ценам вообще, кроме как переехали и купили себе уголок покоя и надолго, но для этого надо думать на чём там рубить и что с активами здесь делать в итоге, сейчас не сильно туда-сюда накатаешься