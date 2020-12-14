Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark написав:Тільки відчуття у вас трошечкі різні, хтось радіє кожному дню і вже думає кого запросити на новосілля, а хтось моторошно з корвалолом і калькулятором в руці болісно підбиває збитки, головне розмір цих збитків нікому не відомий, головне він дорівнює суму, яку більшість людей в своєму житті навіть не назбирає і не відкладе. Все таки краще підходити до кризи з кешем, а не на чужбині з активами в епіцентрі найбільшої війни за останні 80 років.
Уточни у Веее как его знакомые, да и он сам, спокойно и крепко спали с кэшем даже не в матрасе, а в сейфе, вцементированном в стяжку пола И куда и кто их, эти ненавистные бумажки, потратил За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел
Есть другие способы хранения денег. Вы их упорно продолжаете игнорировать. А тот-же Веее методично продает с дисконтом недвигу в Киеве и выводит деньги в Польшу. Что-бы он там ни говорил, его действия говорят лучше всяких слов.
Перечислите пожалуйста И расскажите какую сумму Вы с собой захватили в штаты и как сохранили и приумножили Чтоб купить у вас авто по любой цене(где то в диапазоне не дороже нового эскалэйда) перевод денег от нас стоит 1,5% минимум, норм Но никаких гарантий никто естественно не даёт и далее на всё воля аллаха ПыСы, я за покупку прям сейчас и по цене 21года не агитирую, почти ни у кого с ветки не лежит в сейфе дома жгущая ляжку сумма, достаточная для приобретения у вас чего то не в доме набитом черножёпыми наркоторговцами, Реусу она уже отожгла это место и он определился Польшу не рассматриваю по текущим ценам вообще, кроме как переехали и купили себе уголок покоя и надолго, но для этого надо думать на чём там рубить и что с активами здесь делать в итоге, сейчас не сильно туда-сюда накатаешься
Востаннє редагувалось барабашов в Суб 04 бер, 2023 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много. КРЖН сегодня - рынок покупателя. В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью. В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент. Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе
beee написав:Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много. КРЖН сегодня - рынок покупателя. В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью. В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент. Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе
эк, прям совок
деньги наспекулировал, вывезти не дают, они ляжку жмут, давай-давай покупай, иначе осенью начнётся даражай. А если не хочешь покупай - лох и иди на фабрику
5% и у вас белые деньги за границей а умение инвестора - это иметь своё мнение и следовать ему
beee написав:Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много. КРЖН сегодня - рынок покупателя. В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью. В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент. Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе
эк, прям совок
деньги наспекулировал, вывезти не дают, они ляжку жмут, давай-давай покупай, иначе осенью начнётся даражай. А если не хочешь покупай - лох и иди на фабрику
5% и у вас белые деньги за границей
Кто тебе сказал, что мне что-то не дают? Что значит наспекулировал? Что за зэковские замашки, ляжки? Господи, с кем приходится общаться. Ну мимо идти, что от меня нужно? Моё мнение, хочу пишу, дальше что?
Востаннє редагувалось beee в Суб 04 бер, 2023 13:24, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много. КРЖН сегодня - рынок покупателя. В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью. В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент. Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе
эк, прям совок
деньги наспекулировал, вывезти не дают, они ляжку жмут, давай-давай покупай, иначе осенью начнётся даражай. А если не хочешь покупай - лох и иди на фабрику
5% и у вас белые деньги за границей
Кто тебе сказал, что мне что-то не дают? Что значит наспекулировал? Что за зэковские замашки, ляжки? Господи, с кем приходится общаться. Ну мимо идти, что тебе и подобным троллям от меня нужно? Моё мнение, хочу пишу, дальше что?
а кто тебе сказал что я тебя описал ?
я сравнивал твою картину с поздним совком, где всё было в дефиците кроме денег. а ты чего-то принял на свой счёт
baraka И сколько ж именитому воровайке с ОЛХа,РИА и прочих сайтов было лет в том позднем совке, когда был дифцЫт всего, кроме денег? Наверно у самого в копилке как раз на пул акций Эппла и Майкрософта звенело?