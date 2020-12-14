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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10789107901079110792
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:32

  Чукча2 написав:Farsatiss

Почитайте, тоже интересно девки пляшут

Что только не сделаешь, что бы выгодно продать и свалить по быстрей

Да уж, Трібека вже не наш лідер,
цитата нашего лідера з Доміка
Вопрос в стоимости не стоит. Мы с семьёй собрались уезжать на ПМЖ в Польшу, т.к. не видим будущее в Украине. Точнее семья едет, я в Польше живу уже давно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ностальжи... хоть бы Уня и Влад отписались как у них год прошел
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:56

За свою скромную жизнь научился всегда оценивать людей по принципу… не слушай что я говорю, смотри - что я делаю

Это все дело совести, с этим в современном мире большие проблемы.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:18

  vitaliian написав:
  flyman написав:Якщо рахувати навіть в доларах, то відносто цін кінця 2020 р, то потрбіно брати до уваги інфляцію долара більше 20%.
не тупи, если бы покупатели кржн были резиденты сша, инфляция доллара имела бы значение. А так если она и влияет на цену, не более 0,1%

тобто віталіан заперечує здорожання матеріалів і виробів навіть у доларах/євро
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:21

  beee написав:Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много.
КРЖН сегодня - рынок покупателя.
В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью.
В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент.
Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе

Навіть якщо громадянин іншої країни, поки ти не вийшов із громадянства України для неї чуже громадянство нуль без палочки. Ненька тебе розглядає що ти їй должєн.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:26

flyman ,
поки ти не вийшов із громадянства України для неї чуже громадянство нуль без палочки. Ненька тебе розглядає що ти їй должєн.


Знову у тебе труси з хрестиком не можуть подружитись. Так позбався громадянства і сплати при продажі кавалірок як нерезидент. І не будеш нічого ненці винен, можна не захищати її. Просто продати як нерезидент. Не хочеш? :mrgreen:
Hotab
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