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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 бер, 2023 14:32
Чукча2 написав:
Farsatiss
Почитайте, тоже интересно девки пляшут
Что только не сделаешь, что бы выгодно продать и свалить по быстрей
Да уж, Трібека вже не наш лідер,
цитата нашего лідера з Доміка
Вопрос в стоимости не стоит. Мы с семьёй собрались уезжать на ПМЖ в Польшу, т.к. не видим будущее в Украине. Точнее семья едет, я в Польше живу уже давно.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 14:40
Ностальжи... хоть бы Уня и Влад отписались как у них год прошел
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Додано: Суб 04 бер, 2023 14:56
За свою скромную жизнь научился всегда оценивать людей по принципу… не слушай что я говорю, смотри - что я делаю
Это все дело совести, с этим в современном мире большие проблемы.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 15:18
vitaliian написав: flyman написав:
Якщо рахувати навіть в доларах, то відносто цін кінця 2020 р, то потрбіно брати до уваги інфляцію долара більше 20%.
не тупи, если бы покупатели кржн были резиденты сша, инфляция доллара имела бы значение. А так если она и влияет на цену, не более 0,1%
тобто віталіан заперечує здорожання матеріалів і виробів навіть у доларах/євро
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Додано: Суб 04 бер, 2023 15:21
beee написав:
Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много.
КРЖН сегодня - рынок покупателя.
В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью.
В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент.
Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе
Навіть якщо громадянин іншої країни, поки ти не вийшов із громадянства України для неї чуже громадянство нуль без палочки. Ненька тебе розглядає що ти їй должєн.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 15:26
flyman
,
поки ти не вийшов із громадянства України для неї чуже громадянство нуль без палочки. Ненька тебе розглядає що ти їй должєн.
Знову у тебе труси з хрестиком не можуть подружитись. Так позбався громадянства і сплати при продажі кавалірок як нерезидент. І не будеш нічого ненці винен, можна не захищати її. Просто продати як нерезидент. Не хочеш?
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