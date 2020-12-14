RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10790107911079210793>
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:32

  Чукча2 написав:Farsatiss

Почитайте, тоже интересно девки пляшут

Что только не сделаешь, что бы выгодно продать и свалить по быстрей

Да уж, Трібека вже не наш лідер,
цитата нашего лідера з Доміка
Вопрос в стоимости не стоит. Мы с семьёй собрались уезжать на ПМЖ в Польшу, т.к. не видим будущее в Украине. Точнее семья едет, я в Польше живу уже давно.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7342
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ностальжи... хоть бы Уня и Влад отписались как у них год прошел
rusramzik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 233
З нами з: 26.05.17
Подякував: 174 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 14:56

За свою скромную жизнь научился всегда оценивать людей по принципу… не слушай что я говорю, смотри - что я делаю

Это все дело совести, с этим в современном мире большие проблемы.
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2033
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:18

  vitaliian написав:
  flyman написав:Якщо рахувати навіть в доларах, то відносто цін кінця 2020 р, то потрбіно брати до уваги інфляцію долара більше 20%.
не тупи, если бы покупатели кржн были резиденты сша, инфляция доллара имела бы значение. А так если она и влияет на цену, не более 0,1%

тобто віталіан заперечує здорожання матеріалів і виробів навіть у доларах/євро
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30896
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:26

flyman ,
поки ти не вийшов із громадянства України для неї чуже громадянство нуль без палочки. Ненька тебе розглядає що ти їй должєн.


Знову у тебе труси з хрестиком не можуть подружитись. Так позбався громадянства і сплати при продажі кавалірок як нерезидент. І не будеш нічого ненці винен, можна не захищати її. Просто продати як нерезидент. Не хочеш? :mrgreen:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8665
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1924 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:35

  Hotab написав:flyman ,
поки ти не вийшов із громадянства України для неї чуже громадянство нуль без палочки. Ненька тебе розглядає що ти їй должєн.


Знову у тебе труси з хрестиком не можуть подружитись. Так позбався громадянства і сплати при продажі кавалірок як нерезидент. І не будеш нічого ненці винен, можна не захищати її. Просто продати як нерезидент. Не хочеш? :mrgreen:

со всем уважением к людям которые защищают государство
почему человек должен покупать как резидент, а продавать как неризидент, особенно если человек зарабатывал деньги работая на Израиль в Украине, к примеру
Феодал
 
Повідомлень: 313
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Знову емігранти гілку захопили.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5955
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1375 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:40

Феодал ,

почему человек должен покупать как резидент, а продавать как неризидент, особенно если человек зарабатывал деньги работая на Израиль в Украине, к примеру

Що значить «должен»
Мух хоче як резидент платити низький податок з продажу нерухомості, а не захищати свою державу вже як нерезидент. Так буває? Може вже щось одне тоді?? Ти або захищай свою державуяк має це робити громадянин держави, або вона тобі ніхто і ніщо, і плати їй податок 18% з продажу.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8665
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1924 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:47

  Hotab написав:Феодал ,

почему человек должен покупать как резидент, а продавать как неризидент, особенно если человек зарабатывал деньги работая на Израиль в Украине, к примеру

Що значить «должен»
Мух хоче як резидент платити низький податок, а не захищати свою державу вже як нерезидент. Так буває? Може вже щось одне тоді??

а если Муха=) обманули, он когда-то поверил в светлое будущее (году в 2010) и начал инвестировать в Украину, имея возможность инвестировать в другие страны, то кто кого обманул и кто кому должен?
я понимаю о чем вы говорите, ну Мух Муху рознь=)
Феодал
 
Повідомлень: 313
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 15:51

Феодал ,

имея возможность инвестировать в другие страны, то кто кого обманул и кто кому должен?



В чому обман?? Якщо умовний мух інвестував в ризикований ринок, мабуть там він бачив більший профіт. Мух же не благодійністю займався, а гроші заробляв. Чому він вирішив, що його активи в цій країні має захищати якийсь л̶о̶х долярчик.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8665
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1924 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 10790107911079210793>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23606 15925438
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 12:25
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1196 5258901
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 10:42
fox767676
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5316
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (820)
04.03.2023 17:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.