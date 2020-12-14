Да уж, Трібека вже не наш лідер,
цитата нашего лідера з Доміка
Вопрос в стоимости не стоит. Мы с семьёй собрались уезжать на ПМЖ в Польшу, т.к. не видим будущее в Украине. Точнее семья едет, я в Польше живу уже давно.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 бер, 2023 14:32
Да уж, Трібека вже не наш лідер,
цитата нашего лідера з Доміка
Додано: Суб 04 бер, 2023 14:40
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ностальжи... хоть бы Уня и Влад отписались как у них год прошел
Додано: Суб 04 бер, 2023 14:56
За свою скромную жизнь научился всегда оценивать людей по принципу… не слушай что я говорю, смотри - что я делаю
Это все дело совести, с этим в современном мире большие проблемы.
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:18
тобто віталіан заперечує здорожання матеріалів і виробів навіть у доларах/євро
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:26
flyman ,
Знову у тебе труси з хрестиком не можуть подружитись. Так позбався громадянства і сплати при продажі кавалірок як нерезидент. І не будеш нічого ненці винен, можна не захищати її. Просто продати як нерезидент. Не хочеш?
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:35
со всем уважением к людям которые защищают государство
почему человек должен покупать как резидент, а продавать как неризидент, особенно если человек зарабатывал деньги работая на Израиль в Украине, к примеру
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Знову емігранти гілку захопили.
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:40
Феодал ,
Що значить «должен»
Мух хоче як резидент платити низький податок з продажу нерухомості, а не захищати свою державу вже як нерезидент. Так буває? Може вже щось одне тоді?? Ти або захищай свою державуяк має це робити громадянин держави, або вона тобі ніхто і ніщо, і плати їй податок 18% з продажу.
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:47
а если Муха=) обманули, он когда-то поверил в светлое будущее (году в 2010) и начал инвестировать в Украину, имея возможность инвестировать в другие страны, то кто кого обманул и кто кому должен?
я понимаю о чем вы говорите, ну Мух Муху рознь=)
Додано: Суб 04 бер, 2023 15:51
Феодал ,
В чому обман?? Якщо умовний мух інвестував в ризикований ринок, мабуть там він бачив більший профіт. Мух же не благодійністю займався, а гроші заробляв. Чому він вирішив, що його активи в цій країні має захищати якийсь л̶о̶х долярчик.
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