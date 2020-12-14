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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 бер, 2023 16:13
Hotab написав:Феодал
,
имея возможность инвестировать в другие страны, то кто кого обманул и кто кому должен?
В чому обман?? Якщо умовний мух інвестував в ризикований ринок, мабуть там він бачив більший профіт. Мух же не благодійністю займався, а гроші заробляв. Чому він вирішив, що його активи в цій країні має захищати якийсь л̶о̶х долярчик.
в том то и дело что в те времена это небыло рискованным активом, с - стабильность, офис президента не давал медали эскортницам... Многие заводили в Украину средства из-за родственных связей (не с целью сверхприбыли)
Я уважаю вашу позицию, и понимаю что вы как военный должны во что-то верить, ну кроме Мух, есть еще честные инвесторы
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Додано: Суб 04 бер, 2023 16:29
antey1969 написав:
После того, как "аналитик" на голубом глазу заявил, что порядка 70% строек возобновили работу, чуть не упал с дивана от хохота.
Активность застройщиков можно легко увидеть по интенсивности общения на Домике. На текущий момент там зима лютая.
Кстати да, давно не заглядывал на форум по Злагоде на котором до войны выкладывали фото прогресса. Сейчас посмотрел - считанные сообщения за весь прошлый год. Все встало и на форуме и на стройке, обсуждать нечего.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 16:50
Фига себе ризики)
Самый страшный ризик РКЖН був банкрутство забудовника, шось в такому сенсі.
Танк и бурят в киевской области не предполагались даже найвеличнішим
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Додано: Суб 04 бер, 2023 17:04
Alex_V_K_79 написав:
По квартире будет "0", затраты будут по МЗК: 0.05-0.25 гкал (в зависимости от осенне-зимнего месяца и вашей площади)*тариф за гкал (1654) плюс гривен 80 за обслуживание сетей. Это расчет при договоре с КП Киевтеплоенерго.
Значит до Киева тенденция "питомого споживання" еще не добралась, когда даже с закрытым вентилем, до 50% по метражу будут начислять "украденного" у соседей тепла.
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