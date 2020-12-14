RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10790107911079210793
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:13

  Hotab написав:Феодал ,

имея возможность инвестировать в другие страны, то кто кого обманул и кто кому должен?



В чому обман?? Якщо умовний мух інвестував в ризикований ринок, мабуть там він бачив більший профіт. Мух же не благодійністю займався, а гроші заробляв. Чому він вирішив, що його активи в цій країні має захищати якийсь л̶о̶х долярчик.

в том то и дело что в те времена это небыло рискованным активом, с - стабильность, офис президента не давал медали эскортницам... Многие заводили в Украину средства из-за родственных связей (не с целью сверхприбыли)
Я уважаю вашу позицию, и понимаю что вы как военный должны во что-то верить, ну кроме Мух, есть еще честные инвесторы
Феодал
 
Повідомлень: 313
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:29

  antey1969 написав:После того, как "аналитик" на голубом глазу заявил, что порядка 70% строек возобновили работу, чуть не упал с дивана от хохота.
Активность застройщиков можно легко увидеть по интенсивности общения на Домике. На текущий момент там зима лютая.


Кстати да, давно не заглядывал на форум по Злагоде на котором до войны выкладывали фото прогресса. Сейчас посмотрел - считанные сообщения за весь прошлый год. Все встало и на форуме и на стройке, обсуждать нечего.
vladimir07
 
Повідомлень: 1768
З нами з: 30.01.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Фига себе ризики)
Самый страшный ризик РКЖН був банкрутство забудовника, шось в такому сенсі.
Танк и бурят в киевской области не предполагались даже найвеличнішим
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 430
З нами з: 17.12.22
Подякував: 31 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:04

  Alex_V_K_79 написав:По квартире будет "0", затраты будут по МЗК: 0.05-0.25 гкал (в зависимости от осенне-зимнего месяца и вашей площади)*тариф за гкал (1654) плюс гривен 80 за обслуживание сетей. Это расчет при договоре с КП Киевтеплоенерго.

Значит до Киева тенденция "питомого споживання" еще не добралась, когда даже с закрытым вентилем, до 50% по метражу будут начислять "украденного" у соседей тепла.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11833
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1758 раз.
Подякували: 2589 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10790107911079210793
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23606 15925440
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 12:25
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1196 5258903
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 10:42
fox767676
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5316
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (820)
04.03.2023 17:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.