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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10791107921079310794>
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:29

  antey1969 написав:После того, как "аналитик" на голубом глазу заявил, что порядка 70% строек возобновили работу, чуть не упал с дивана от хохота.
Активность застройщиков можно легко увидеть по интенсивности общения на Домике. На текущий момент там зима лютая.


Кстати да, давно не заглядывал на форум по Злагоде на котором до войны выкладывали фото прогресса. Сейчас посмотрел - считанные сообщения за весь прошлый год. Все встало и на форуме и на стройке, обсуждать нечего.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 16:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Фига себе ризики)
Самый страшный ризик РКЖН був банкрутство забудовника, шось в такому сенсі.
Танк и бурят в киевской области не предполагались даже найвеличнішим
beee
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:04

  Alex_V_K_79 написав:По квартире будет "0", затраты будут по МЗК: 0.05-0.25 гкал (в зависимости от осенне-зимнего месяца и вашей площади)*тариф за гкал (1654) плюс гривен 80 за обслуживание сетей. Это расчет при договоре с КП Киевтеплоенерго.

Значит до Киева тенденция "питомого споживання" еще не добралась, когда даже с закрытым вентилем, до 50% по метражу будут начислять "украденного" у соседей тепла.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:47

  Zebra написав:
  Alex_V_K_79 написав:По квартире будет "0", затраты будут по МЗК: 0.05-0.25 гкал (в зависимости от осенне-зимнего месяца и вашей площади)*тариф за гкал (1654) плюс гривен 80 за обслуживание сетей. Это расчет при договоре с КП Киевтеплоенерго.

Значит до Киева тенденция "питомого споживання" еще не добралась, когда даже с закрытым вентилем, до 50% по метражу будут начислять "украденного" у соседей тепла.


по методе 315 ? добралась, ещё год назад (по вторичке)

у меня мысли такие - если вы ни разу не платили за тепло в новостройке, тогда вы не соглашались с условиями договора (на сайте). А раз так - то таким счета не начисляют, а если и начисляют то можно опротестовать.

Может быть также кейс, что лицевого счёта нет у Киевтеплоэнерго (на кого выставлять счета?)
Востаннє редагувалось baraka в Суб 04 бер, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 17:54

  flyman написав:тобто віталіан заперечує здорожання матеріалів і виробів навіть у доларах/євро
какие материалы нужны для стройки, цемент, газоблок, гипс, арматура, пластиковые трубы и мпо? Это все производят наши заводы из местного сырья, используя местную рабсилу и энергогенерацию. Импортное на стройках только техника, солярка и роба у строителей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:02

  vitaliian написав:
  flyman написав:тобто віталіан заперечує здорожання матеріалів і виробів навіть у доларах/євро
какие материалы нужны для стройки, цемент, газоблок, гипс, арматура, пластиковые трубы и мпо? Это все производят наши заводы из местного сырья, используя местную рабсилу и энергогенерацию. Импортное на стройках только техника и роба у строителей.

а далі, сральнік теж піска і глини?

ще раз, для віталіана, старі доковідні $1000 тепер не менше, як нових $1250,
в мене ремонт кавалірки у 2020 вклався у $6500 (без мебелі та частини техніки, її додатково оцінюю в $1к+)
а подібної у 2022 вже в $9500 (тільки вже з мебелью та технікою, на яку пішло біля $2К)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:18

  vladimir07 написав:Кстати да, давно не заглядывал на форум по Злагоде на котором до войны выкладывали фото прогресса. Сейчас посмотрел - считанные сообщения за весь прошлый год. Все встало и на форуме и на стройке, обсуждать нечего.

Всі перейшли телегу. На форумі заходять лише старовіри.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:25

  flyman написав:демографія теж як в Пд.Кореї у 50ті?

демографія не так важлива, як те, чи хоче пенсіонер розширити свої квадратні метри у пост-апокаліптичному Києві
пенсії по факту зростають, з березня пенсіонерам добавляють пенсію, у моєї бабці вже більше 100 баксів, як було до війни
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 04 бер, 2023 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:35

:arrow:
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 бер, 2023 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 18:38

  Zebra написав:
  flyman написав:демографія теж як в Пд.Кореї у 50ті?

демографія не так важлива, як те, чи хоче пенсіонер розширити свої квадратні метри у пост-апокаліптичному Києві
пенсії по факту зростають, з березня пенсіонерам добавляють пенсію, у моєї бабці вже більше 100 баксів, як було до війни

може і не важлива,
напр. будинок за 70км від Києва (80 хв. до метро), в смт. біля станції приміського ШРТ 5куе,
це менше, чим рік тому.
І якщо рік тому, тільки продавався 1 будинок, то цього року я вже бачу там їх 4.
flyman
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