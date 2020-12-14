Кстати да, давно не заглядывал на форум по Злагоде на котором до войны выкладывали фото прогресса. Сейчас посмотрел - считанные сообщения за весь прошлый год. Все встало и на форуме и на стройке, обсуждать нечего.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 16:29
Кстати да, давно не заглядывал на форум по Злагоде на котором до войны выкладывали фото прогресса. Сейчас посмотрел - считанные сообщения за весь прошлый год. Все встало и на форуме и на стройке, обсуждать нечего.
Додано: Суб 04 бер, 2023 16:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Фига себе ризики)
Самый страшный ризик РКЖН був банкрутство забудовника, шось в такому сенсі.
Танк и бурят в киевской области не предполагались даже найвеличнішим
Додано: Суб 04 бер, 2023 17:04
Значит до Киева тенденция "питомого споживання" еще не добралась, когда даже с закрытым вентилем, до 50% по метражу будут начислять "украденного" у соседей тепла.
Додано: Суб 04 бер, 2023 17:47
по методе 315 ? добралась, ещё год назад (по вторичке)
у меня мысли такие - если вы ни разу не платили за тепло в новостройке, тогда вы не соглашались с условиями договора (на сайте). А раз так - то таким счета не начисляют, а если и начисляют то можно опротестовать.
Может быть также кейс, что лицевого счёта нет у Киевтеплоэнерго (на кого выставлять счета?)
Востаннє редагувалось baraka в Суб 04 бер, 2023 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 бер, 2023 17:54
какие материалы нужны для стройки, цемент, газоблок, гипс, арматура, пластиковые трубы и мпо? Это все производят наши заводы из местного сырья, используя местную рабсилу и энергогенерацию. Импортное на стройках только техника, солярка и роба у строителей.
Додано: Суб 04 бер, 2023 18:02
а далі, сральнік теж піска і глини?
ще раз, для віталіана, старі доковідні $1000 тепер не менше, як нових $1250,
в мене ремонт кавалірки у 2020 вклався у $6500 (без мебелі та частини техніки, її додатково оцінюю в $1к+)
а подібної у 2022 вже в $9500 (тільки вже з мебелью та технікою, на яку пішло біля $2К)
Додано: Суб 04 бер, 2023 18:18
Додано: Суб 04 бер, 2023 18:25
демографія не так важлива, як те, чи хоче пенсіонер розширити свої квадратні метри у пост-апокаліптичному Києві
пенсії по факту зростають, з березня пенсіонерам добавляють пенсію, у моєї бабці вже більше 100 баксів, як було до війни
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 04 бер, 2023 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 бер, 2023 18:35
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 бер, 2023 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 04 бер, 2023 18:38
може і не важлива,
напр. будинок за 70км від Києва (80 хв. до метро), в смт. біля станції приміського ШРТ 5куе,
це менше, чим рік тому.
І якщо рік тому, тільки продавався 1 будинок, то цього року я вже бачу там їх 4.
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