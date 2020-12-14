Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:демографія теж як в Пд.Кореї у 50ті?
демографія не так важлива, як те, чи хоче пенсіонер розширити свої квадратні метри у пост-апокаліптичному Києві пенсії по факту зростають, з березня пенсіонерам добавляють пенсію, у моєї бабці вже більше 100 баксів, як було до війни
Знаєте багато пенсів, котрі на старості вирішили переїхати з однухи в трьоху? Ваша бабця вже підібрала варіант з більшою площею?
flyman написав:тобто віталіан заперечує здорожання матеріалів і виробів навіть у доларах/євро
какие материалы нужны для стройки, цемент, газоблок, гипс, арматура, пластиковые трубы и мпо? Это все производят наши заводы из местного сырья, используя местную рабсилу и энергогенерацию. Импортное на стройках только техника и роба у строителей.
а далі, сральнік теж піска і глини?
ще раз, для віталіана, старі доковідні $1000 тепер не менше, як нових $1250, в мене ремонт кавалірки у 2020 вклався у $6500 (без мебелі та частини техніки, її додатково оцінюю в $1к+) а подібної у 2022 вже в $9500 (тільки вже з мебелью та технікою, на яку пішло біля $2К)
я не отрицаю дорожай, по всем группам товаров, но его причины не в инфляции доллара. 2021 был год дешевых денег, соответственно вырос спрос, а значит и цены. Сейчас работает станок, учетная ставка не покрывает инфляцию, в цену включили военные риски, риски девальвации.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 04 бер, 2023 18:50, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:демографія теж як в Пд.Кореї у 50ті?
демографія не так важлива, як те, чи хоче пенсіонер розширити свої квадратні метри у пост-апокаліптичному Києві пенсії по факту зростають, з березня пенсіонерам добавляють пенсію, у моєї бабці вже більше 100 баксів, як було до війни
Знаєте багато пенсів, котрі на старості вирішили переїхати з однухи в трьоху? Ваша бабця вже підібрала варіант з більшою площею?
по факту жадібності київських пенсів немає прєдєлу, вони володіють декількома кавалірками, сдають їх, а потім ще у й сусідів скупають - і так от захоплюють нерухомість - це загальносвітова, навіть загально видова (хомосапієнс) тенденція під сраку років володіти дофіга майном, особливо у Великобританії пристарілі люди володіють ледь не усім майном країни - тобто чим довже будуть жити наші пенсіонери, тим більше будуть намагатися захопити квадратних метрів
flyman написав:демографія теж як в Пд.Кореї у 50ті?
демографія не так важлива, як те, чи хоче пенсіонер розширити свої квадратні метри у пост-апокаліптичному Києві пенсії по факту зростають, з березня пенсіонерам добавляють пенсію, у моєї бабці вже більше 100 баксів, як було до війни
може і не важлива, напр. будинок за 70км від Києва (80 хв. до метро), в смт. біля станції приміського ШРТ 5куе, це менше, чим рік тому. І якщо рік тому, тільки продавався 1 будинок, то цього року я вже бачу там їх 4.
на КРНЖ це мало як впливає - чи холодно, чи жарко Києвській нерухомості, що за роки незалежності тисячі сіл взагалі вимерли, а будинки що там залишились коштують лише завдяки тому, шо під ними земля щось коштує - а може навіть більше того, чим більше бажаючих продати за 70 км від Києва, то може означати, що виникне більше бажаючих купити в Києві...
я ж наприклад продав в своєму Мухосранську, лише з наміром перевкластися в Києві, бо через 30 років те за що раза мені сплатили гарно грошей, перетвориться на пусте село, а Києв як був Києвом, так і залишиться, навіть якщо населення скоротиться у 2 рази, але точно не вимре під нуль