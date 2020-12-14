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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 бер, 2023 18:47
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
тобто віталіан заперечує здорожання матеріалів і виробів навіть у доларах/євро
какие материалы нужны для стройки, цемент, газоблок, гипс, арматура, пластиковые трубы и мпо? Это все производят наши заводы из местного сырья, используя местную рабсилу и энергогенерацию. Импортное на стройках только техника и роба у строителей.
а далі, сральнік теж піска і глини?
ще раз, для віталіана, старі доковідні $1000 тепер не менше, як нових $1250,
в мене ремонт кавалірки у 2020 вклався у $6500 (без мебелі та частини техніки, її додатково оцінюю в $1к+)
а подібної у 2022 вже в $9500 (тільки вже з мебелью та технікою, на яку пішло біля $2К)
я не отрицаю дорожай, по всем группам товаров, но его причины не в инфляции доллара. 2021 был год дешевых денег, соответственно вырос спрос, а значит и цены. Сейчас работает станок, учетная ставка не покрывает инфляцию, в цену включили военные риски, риски девальвации.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 04 бер, 2023 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 18:49
drevlyanin написав:
Zebra написав:
демографія не так важлива, як те, чи хоче пенсіонер розширити свої квадратні метри у пост-апокаліптичному Києві
flyman написав:
демографія теж як в Пд.Кореї у 50ті?
пенсії по факту зростають, з березня пенсіонерам добавляють пенсію, у моєї бабці вже більше 100 баксів, як було до війни
Знаєте багато пенсів, котрі на старості вирішили переїхати з однухи в трьоху?
Ваша бабця вже підібрала варіант з більшою площею?
по факту жадібності київських пенсів немає прєдєлу, вони володіють декількома кавалірками, сдають їх, а потім ще у й сусідів скупають - і так от захоплюють нерухомість - це загальносвітова, навіть загально видова (хомосапієнс) тенденція під сраку років володіти дофіга майном, особливо у Великобританії пристарілі люди володіють ледь не усім майном країни - тобто чим довже будуть жити наші пенсіонери, тим більше будуть намагатися захопити квадратних метрів
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2
Додано: Суб 04 бер, 2023 18:54
flyman написав: Zebra написав: flyman написав:
демографія теж як в Пд.Кореї у 50ті?
демографія не так важлива, як те, чи хоче пенсіонер розширити свої квадратні метри у пост-апокаліптичному Києві
пенсії по факту зростають, з березня пенсіонерам добавляють пенсію, у моєї бабці вже більше 100 баксів, як було до війни
може і не важлива,
напр. будинок за 70км від Києва (80 хв. до метро), в смт. біля станції приміського ШРТ 5куе,
це менше, чим рік тому.
І якщо рік тому, тільки продавався 1 будинок, то цього року я вже бачу там їх 4.
на КРНЖ це мало як впливає - чи холодно, чи жарко Києвській нерухомості, що за роки незалежності тисячі сіл взагалі вимерли, а будинки що там залишились коштують лише завдяки тому, шо під ними земля щось коштує - а може навіть більше того, чим більше бажаючих продати за 70 км від Києва, то може означати, що виникне більше бажаючих купити в Києві...
я ж наприклад продав в своєму Мухосранську, лише з наміром перевкластися в Києві, бо через 30 років те за що раза мені сплатили гарно грошей, перетвориться на пусте село, а Києв як був Києвом, так і залишиться, навіть якщо населення скоротиться у 2 рази, але точно не вимре під нуль
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:03
Zebra написав: drevlyanin написав:
Zebra написав:демографія не так важлива, як те, чи хоче пенсіонер розширити свої квадратні метри у пост-апокаліптичному Києві
пенсії по факту зростають, з березня пенсіонерам добавляють пенсію, у моєї бабці вже більше 100 баксів, як було до війни
Знаєте багато пенсів, котрі на старості вирішили переїхати з однухи в трьоху?
Ваша бабця вже підібрала варіант з більшою площею?
по факту жадібності київських пенсів немає прєдєлу, вони володіють декількома кавалірками, сдають їх, а потім ще у й сусідів скупають - і так от захоплюють нерухомість - це загальносвітова, навіть загально видова (хомосапієнс) тенденція під сраку років володіти дофіга майном, особливо у Великобританії пристарілі люди володіють ледь не усім майном країни - тобто чим довже будуть жити наші пенсіонери, тим більше будуть намагатися захопити квадратних метрів
Ну і до чого тут Великобританія, українці з бритами 1 в 1? Але я сумніваюся, що навіть там в 60+ ще продовжують массово скуповувати нерухомість. Це робиться в молодшому віці а на пенсії люди в основному геть іншим займаються.
п.с. Київські пенси у вас просто якесь уособлення зла.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:04
Интересно, куда генераторы теперь девать. На 3 ляма только один жк набрал
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:12
drevlyanin написав:
Ну і до чого тут Великобританія, українці з бритами 1 в 1? Але я сумніваюся, що навіть там в 60+ ще продовжують массово скуповувати нерухомість. Це робиться в молодшому віці а на пенсії люди в основному геть іншим займаються.
п.с. Київські пенси у вас просто якесь уособлення зла.
лендлорд якщо я не помиляються з Великобританії - людина що під сраку років накопичує і здає нерухомість
молодь займається переважно іншими справами, або тільки на шляху до збагачення
p.s. київські пенси не уособлення зла, а заперечення флайману, що демографія має впливати на ринок нерухомості, особливо в нашій країні, де вартість комуналки наразі ніщо
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:15
drevlyanin написав: Zebra написав: drevlyanin написав:
Знаєте багато пенсів, котрі на старості вирішили переїхати з однухи в трьоху?
Ваша бабця вже підібрала варіант з більшою площею?
по факту жадібності київських пенсів немає прєдєлу, вони володіють декількома кавалірками, сдають їх, а потім ще у й сусідів скупають - і так от захоплюють нерухомість - це загальносвітова, навіть загально видова (хомосапієнс) тенденція під сраку років володіти дофіга майном, особливо у Великобританії пристарілі люди володіють ледь не усім майном країни - тобто чим довже будуть жити наші пенсіонери, тим більше будуть намагатися захопити квадратних метрів
Ну і до чого тут Великобританія, українці з бритами 1 в 1? Але я сумніваюся, що навіть там в 60+ ще продовжують массово скуповувати нерухомість. Це робиться в молодшому віці а на пенсії люди в основному геть іншим займаються.
п.с. Київські пенси у вас просто якесь уособлення зла.
древлянин
не скупают
в Англии выплачивают кредиты и соответственно становятся СОБСТВЕННИКАМИ как раз к пенсии)
это в Украине молодежь может себе позволить СКУПАТЬ, пока...
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1
Додано: Суб 04 бер, 2023 19:18
beee написав:
Интересно, куда генераторы теперь девать. На 3 ляма только один жк набрал
Чи не зарано розслабляєтесь? Якщо вже так впевнені в майбутньому, подаруйте якійсь конкретній ВЧ.
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:19
drevlyanin написав: beee написав:
Интересно, куда генераторы теперь девать. На 3 ляма только один жк набрал
Чи не зарано розслабляєтесь? Якщо вже так впевнені в майбутньому, подаруйте якійсь конкретній ВЧ.
Хорошая мысль. Толкну в домовой чат
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:24
Прохожий написав: drevlyanin написав: Zebra написав:
по факту жадібності київських пенсів немає прєдєлу, вони володіють декількома кавалірками, сдають їх, а потім ще у й сусідів скупають - і так от захоплюють нерухомість - це загальносвітова, навіть загально видова (хомосапієнс) тенденція під сраку років володіти дофіга майном, особливо у Великобританії пристарілі люди володіють ледь не усім майном країни - тобто чим довже будуть жити наші пенсіонери, тим більше будуть намагатися захопити квадратних метрів
Ну і до чого тут Великобританія, українці з бритами 1 в 1? Але я сумніваюся, що навіть там в 60+ ще продовжують массово скуповувати нерухомість. Це робиться в молодшому віці а на пенсії люди в основному геть іншим займаються.
п.с. Київські пенси у вас просто якесь уособлення зла.
древлянин
не скупаютв Англии выплачивают кредиты и соответственно становятся СОБСТВЕННИКАМИ как раз к пенсии
)
это в Украине молодежь может себе позволить СКУПАТЬ, пока...
Ну от і я те саме намагаюся Зебрі сказати, а він чомусь вирішив, що саме кляті пенси все скрізь скупили.
Питання про свою бабцю пропустив повз вуха. Мабуть вона в нього геть не типова.
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