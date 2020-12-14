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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10792107931079410795
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  flyman написав:тобто віталіан заперечує здорожання матеріалів і виробів навіть у доларах/євро
какие материалы нужны для стройки, цемент, газоблок, гипс, арматура, пластиковые трубы и мпо? Это все производят наши заводы из местного сырья, используя местную рабсилу и энергогенерацию. Импортное на стройках только техника, солярка и роба у строителей.


Енергоносії - імпорт, як і вся хімія, + експортні товари теж прив'язані до світових цін. Це більше половини собівартості того, що в нас виробляють
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:42

  drevlyanin написав:Ну от і я те саме намагаюся Зебрі сказати, а він чомусь вирішив, що саме кляті пенси все скрізь скупили. :lol: Питання про свою бабцю пропустив повз вуха. Мабуть вона в нього геть не типова.

Хіба у нас заможні люди це молоді люди? Більшість володарів нерухомістю це люди вже в роках, що народилися ще в демографічно благодійні роки. Тобто якщо казати, що демографія впливає на ринок нерухомості - то треба зауважити, що новонароджений не вступає одразу в права власності. Навіть якщо діти перестануть народжуватися взагалі, ринок нерухомості не втратить в ціні певні роки.
Якщо під демографією мається виїзд з країни - то виїзджали завжди. Більше того, по даним статистики, в країну більше імігрувало, ніж виїзджало.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:57

  Zebra написав:по факту жадібності київських пенсів немає прєдєлу, вони володіють декількома кавалірками, сдають їх, а потім ще у й сусідів скупають - і так от захоплюють нерухомість - це загальносвітова, навіть загально видова (хомосапієнс) тенденція під сраку років володіти дофіга майном, особливо у Великобританії пристарілі люди володіють ледь не усім майном країни - тобто чим довже будуть жити наші пенсіонери, тим більше будуть намагатися захопити квадратних метрів

Теорія всесвітньої змови пенсіонерів.
А скільки майна в Сороса, а в Бафета, це ж уму не постіжімо, нафіг їм стільки на старість. На той світ не візьмуть же.
От де поле діяльності для Раскольнікова.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 04 бер, 2023 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:59

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:демографія не так важлива, як те, чи хоче пенсіонер розширити свої квадратні метри у пост-апокаліптичному Києві
пенсії по факту зростають, з березня пенсіонерам добавляють пенсію, у моєї бабці вже більше 100 баксів, як було до війни

може і не важлива,
напр. будинок за 70км від Києва (80 хв. до метро), в смт. біля станції приміського ШРТ 5куе,
це менше, чим рік тому.
І якщо рік тому, тільки продавався 1 будинок, то цього року я вже бачу там їх 4.

на КРНЖ це мало як впливає - чи холодно, чи жарко Києвській нерухомості, що за роки незалежності тисячі сіл взагалі вимерли, а будинки що там залишились коштують лише завдяки тому, шо під ними земля щось коштує - а може навіть більше того, чим більше бажаючих продати за 70 км від Києва, то може означати, що виникне більше бажаючих купити в Києві...

я ж наприклад продав в своєму Мухосранську, лише з наміром перевкластися в Києві, бо через 30 років те за що раза мені сплатили гарно грошей, перетвориться на пусте село, а Києв як був Києвом, так і залишиться, навіть якщо населення скоротиться у 2 рази, але точно не вимре під нуль

Зебра продав, тому що дельта між прелєсцю в обл. центрі і столиці мінімальна за останні ХХ років сучасної історії.
Ще одна причина, що Чернігів більш стрьомніший в плані орків, чим столиця.
flyman
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