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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10792107931079410795
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  flyman написав:тобто віталіан заперечує здорожання матеріалів і виробів навіть у доларах/євро
какие материалы нужны для стройки, цемент, газоблок, гипс, арматура, пластиковые трубы и мпо? Это все производят наши заводы из местного сырья, используя местную рабсилу и энергогенерацию. Импортное на стройках только техника, солярка и роба у строителей.


Енергоносії - імпорт, як і вся хімія, + експортні товари теж прив'язані до світових цін. Це більше половини собівартості того, що в нас виробляють
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:59

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:демографія не так важлива, як те, чи хоче пенсіонер розширити свої квадратні метри у пост-апокаліптичному Києві
пенсії по факту зростають, з березня пенсіонерам добавляють пенсію, у моєї бабці вже більше 100 баксів, як було до війни

може і не важлива,
напр. будинок за 70км від Києва (80 хв. до метро), в смт. біля станції приміського ШРТ 5куе,
це менше, чим рік тому.
І якщо рік тому, тільки продавався 1 будинок, то цього року я вже бачу там їх 4.

на КРНЖ це мало як впливає - чи холодно, чи жарко Києвській нерухомості, що за роки незалежності тисячі сіл взагалі вимерли, а будинки що там залишились коштують лише завдяки тому, шо під ними земля щось коштує - а може навіть більше того, чим більше бажаючих продати за 70 км від Києва, то може означати, що виникне більше бажаючих купити в Києві...

я ж наприклад продав в своєму Мухосранську, лише з наміром перевкластися в Києві, бо через 30 років те за що раза мені сплатили гарно грошей, перетвориться на пусте село, а Києв як був Києвом, так і залишиться, навіть якщо населення скоротиться у 2 рази, але точно не вимре під нуль

Зебра продав, тому що дельта між прелєсцю в обл. центрі і столиці мінімальна за останні ХХ років сучасної історії.
Ще одна причина, що Чернігів більш стрьомніший в плані орків, чим столиця.
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Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:41

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vitaliian
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