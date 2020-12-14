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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 бер, 2023 19:36
vitaliian написав: flyman написав:
тобто віталіан заперечує здорожання матеріалів і виробів навіть у доларах/євро
какие материалы нужны для стройки, цемент, газоблок, гипс, арматура, пластиковые трубы и мпо? Это все производят наши заводы из местного сырья, используя местную рабсилу и энергогенерацию. Импортное на стройках только техника, солярка и роба у строителей.
Енергоносії - імпорт, як і вся хімія, + експортні товари теж прив'язані до світових цін. Це більше половини собівартості того, що в нас виробляють
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:59
Zebra написав: flyman написав: Zebra написав:
демографія не так важлива, як те, чи хоче пенсіонер розширити свої квадратні метри у пост-апокаліптичному Києві
пенсії по факту зростають, з березня пенсіонерам добавляють пенсію, у моєї бабці вже більше 100 баксів, як було до війни
може і не важлива,
напр. будинок за 70км від Києва (80 хв. до метро), в смт. біля станції приміського ШРТ 5куе,
це менше, чим рік тому.
І якщо рік тому, тільки продавався 1 будинок, то цього року я вже бачу там їх 4.
на КРНЖ це мало як впливає - чи холодно, чи жарко Києвській нерухомості, що за роки незалежності тисячі сіл взагалі вимерли, а будинки що там залишились коштують лише завдяки тому, шо під ними земля щось коштує - а може навіть більше того, чим більше бажаючих продати за 70 км від Києва, то може означати, що виникне більше бажаючих купити в Києві...
я ж наприклад продав в своєму Мухосранську, лише з наміром перевкластися в Києві, бо через 30 років те за що раза мені сплатили гарно грошей, перетвориться на пусте село, а Києв як був Києвом, так і залишиться, навіть якщо населення скоротиться у 2 рази, але точно не вимре під нуль
Зебра продав, тому що дельта між прелєсцю в обл. центрі і столиці мінімальна за останні ХХ років сучасної історії.
Ще одна причина, що Чернігів більш стрьомніший в плані орків, чим столиця.
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flyman
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Додано: Суб 04 бер, 2023 23:41
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vitaliian
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Додано: Суб 04 бер, 2023 23:56
Как живой
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Чукча2
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Додано: Нед 05 бер, 2023 00:03
Чукча2 просыпаешься ночью, включаешь свет а тут слон у кровати, как живой.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 00:54
beee написав:
Люди пол года живут, эксперт
Я тебе уже говорил - записывай, когда и что пи...дел. Ты палишься на мелочах.
Когда ты доказывал "продажу" дачи за 120куе и вывалил копию договора купли-продажи с замалеванными данными покупателя и продавца, то забыл замалевать цену(или просто соображалки не хватило). А там было около 400кгрн. Вообще не стыкуется с 120куе заявленными.Раз в 10 не стыкуется.
Тут снова - скриншот ОЛХ.
Даже если предположить, что это действительно скриншот, то он все равно ничего не доказывает. Дата стоит июнь, а ты "сдал" весной.Это просто созданное объявление в разделе "Неопубликованные".
Да и вообще, тем, кто в теме, не надо ничего доказывать, все равно не поверят. Цена этого Севена весной была 15-17кгрн, никак не 35.
Ты постоянно забываешь, что на этом форуме несколько другой уровень, значительно выше твоих коллег Джамшутов. И то, что удается впарить им, не получится впарить образованным и опытным людям.
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Damien
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Додано: Нед 05 бер, 2023 01:04
Damien
Выложи скриншот о продаже участка с незамалёванной суммой 400кгрн и номером регистрации в реестре и тогда можно будет за бакшиш глянуть сколько налогов тот нотарь и с какой суммы взял
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барабашов
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_Klim
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