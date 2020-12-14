RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10792107931079410795
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  flyman написав:тобто віталіан заперечує здорожання матеріалів і виробів навіть у доларах/євро
какие материалы нужны для стройки, цемент, газоблок, гипс, арматура, пластиковые трубы и мпо? Это все производят наши заводы из местного сырья, используя местную рабсилу и энергогенерацию. Импортное на стройках только техника, солярка и роба у строителей.


Енергоносії - імпорт, як і вся хімія, + експортні товари теж прив'язані до світових цін. Це більше половини собівартості того, що в нас виробляють
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32757
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1373 раз.
Подякували: 7692 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 19:59

  Zebra написав:
  flyman написав:
  Zebra написав:демографія не так важлива, як те, чи хоче пенсіонер розширити свої квадратні метри у пост-апокаліптичному Києві
пенсії по факту зростають, з березня пенсіонерам добавляють пенсію, у моєї бабці вже більше 100 баксів, як було до війни

може і не важлива,
напр. будинок за 70км від Києва (80 хв. до метро), в смт. біля станції приміського ШРТ 5куе,
це менше, чим рік тому.
І якщо рік тому, тільки продавався 1 будинок, то цього року я вже бачу там їх 4.

на КРНЖ це мало як впливає - чи холодно, чи жарко Києвській нерухомості, що за роки незалежності тисячі сіл взагалі вимерли, а будинки що там залишились коштують лише завдяки тому, шо під ними земля щось коштує - а може навіть більше того, чим більше бажаючих продати за 70 км від Києва, то може означати, що виникне більше бажаючих купити в Києві...

я ж наприклад продав в своєму Мухосранську, лише з наміром перевкластися в Києві, бо через 30 років те за що раза мені сплатили гарно грошей, перетвориться на пусте село, а Києв як був Києвом, так і залишиться, навіть якщо населення скоротиться у 2 рази, але точно не вимре під нуль

Зебра продав, тому що дельта між прелєсцю в обл. центрі і столиці мінімальна за останні ХХ років сучасної історії.
Ще одна причина, що Чернігів більш стрьомніший в плані орків, чим столиця.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30906
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:41

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17041
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2116 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 бер, 2023 23:56

Как живой
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 00:03

Чукча2 просыпаешься ночью, включаешь свет а тут слон у кровати, как живой.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17041
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2116 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 00:54

  beee написав:Люди пол года живут, эксперт
Зображення

Я тебе уже говорил - записывай, когда и что пи...дел. Ты палишься на мелочах.
Когда ты доказывал "продажу" дачи за 120куе и вывалил копию договора купли-продажи с замалеванными данными покупателя и продавца, то забыл замалевать цену(или просто соображалки не хватило). А там было около 400кгрн. Вообще не стыкуется с 120куе заявленными.Раз в 10 не стыкуется.
Тут снова - скриншот ОЛХ.
Даже если предположить, что это действительно скриншот, то он все равно ничего не доказывает. Дата стоит июнь, а ты "сдал" весной.Это просто созданное объявление в разделе "Неопубликованные".
Да и вообще, тем, кто в теме, не надо ничего доказывать, все равно не поверят. Цена этого Севена весной была 15-17кгрн, никак не 35.
Ты постоянно забываешь, что на этом форуме несколько другой уровень, значительно выше твоих коллег Джамшутов. И то, что удается впарить им, не получится впарить образованным и опытным людям.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 986
З нами з: 28.04.20
Подякував: 752 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 01:04

Damien
Выложи скриншот о продаже участка с незамалёванной суммой 400кгрн и номером регистрации в реестре и тогда можно будет за бакшиш глянуть сколько налогов тот нотарь и с какой суммы взял
барабашов
 
Повідомлень: 3041
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 04:24

  барабашов написав:Damien
Выложи скриншот о продаже участка с незамалёванной суммой 400кгрн и номером регистрации в реестре и тогда можно будет за бакшиш глянуть сколько налогов тот нотарь и с какой суммы взял

417 539грн там сумма, продублировано прописью - чотириста сімнадцять тисяч п"ятсот тридцять дев"ять гривень. Номер регистрации на обратной стороне, он обратную сторону тогда не выложил, только первую страницу. Сумма как раз в конце первой страницы стояла, неужели никто не обратил внимания?
У меня есть сохраненная копия, люблю всякие прикольные картинки сохранять. Могу выложить.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 986
З нами з: 28.04.20
Подякував: 752 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10792107931079410795
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23606 15926522
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 12:25
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1196 5259724
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 10:42
fox767676
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5316
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1597)
05.03.2023 04:43
Ринок ОВДП (3851)
05.03.2023 00:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.