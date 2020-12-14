Додано: Нед 05 бер, 2023 07:05

барабашов написав: rjkz написав: барабашов написав: Уточни у Веее как его знакомые, да и он сам, спокойно и крепко спали с кэшем даже не в матрасе, а в сейфе, вцементированном в стяжку пола

И куда и кто их, эти ненавистные бумажки, потратил

За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел Уточни у Веее как его знакомые, да и он сам, спокойно и крепко спали с кэшем даже не в матрасе, а в сейфе, вцементированном в стяжку полаИ куда и кто их, эти ненавистные бумажки, потратилЗа ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел



Есть другие способы хранения денег.

Вы их упорно продолжаете игнорировать.

А тот-же Веее методично продает с дисконтом недвигу в Киеве и выводит деньги в Польшу. Что-бы он там ни говорил, его действия говорят лучше всяких слов. Есть другие способы хранения денег.Вы их упорно продолжаете игнорировать.А тот-же Веее методично продает с дисконтом недвигу в Киеве и выводит деньги в Польшу. Что-бы он там ни говорил, его действия говорят лучше всяких слов.

Перечислите пожалуйста

И расскажите какую сумму Вы с собой захватили в штаты и как сохранили и приумножили

Чтоб купить у вас авто по любой цене(где то в диапазоне не дороже нового эскалэйда) перевод денег от нас стоит 1,5% минимум, норм

Но никаких гарантий никто естественно не даёт и далее на всё воля аллаха

ПыСы, я за покупку прям сейчас и по цене 21года не агитирую, почти ни у кого с ветки не лежит в сейфе дома жгущая ляжку сумма, достаточная для приобретения у вас чего то не в доме набитом черножёпыми наркоторговцами, Реусу она уже отожгла это место и он определился

Польшу не рассматриваю по текущим ценам вообще, кроме как переехали и купили себе уголок покоя и надолго, но для этого надо думать на чём там рубить и что с активами здесь делать в итоге, сейчас не сильно туда-сюда накатаешься Перечислите пожалуйстаИ расскажите какую сумму Вы с собой захватили в штаты и как сохранили и приумножилиЧтоб купить у вас авто по любой цене(где то в диапазоне не дороже нового эскалэйда) перевод денег от нас стоит 1,5% минимум, нормНо никаких гарантий никто естественно не даёт и далее на всё воля аллахаПыСы, я за покупку прям сейчас и по цене 21года не агитирую, почти ни у кого с ветки не лежит в сейфе дома жгущая ляжку сумма, достаточная для приобретения у вас чего то не в доме набитом черножёпыми наркоторговцами, Реусу она уже отожгла это место и он определилсяПольшу не рассматриваю по текущим ценам вообще, кроме как переехали и купили себе уголок покоя и надолго, но для этого надо думать на чём там рубить и что с активами здесь делать в итоге, сейчас не сильно туда-сюда накатаешься

Смотрите, на ветке про эмиграцию, я задал вопрос основанный на обсуждении целесообразности покупки недвиги в Польше. Ответа не дождался, все погружены в обсуждение зарплат айтищников.Часть пищи для размышления сначала дал Веее - цены на недвигу в Польше привязаны к злотому. Это и логично для цивилизованной страны. Как мы понимаем, в ЮК цены в фунтах, а в Германиях и Венах - в евро, в Турции - в лирах.И только в Украине упорно пытаются держать цены в долларах. Ну, типа, к гривне они не имеют отношения. На самом деле это не так. Недвижимость в стране зависит от национальной валюты.Поэтому гривневая составляющая в украинской и киевской недвиге тоже есть.Все выщеперечисленные валюты существенно просели по отношению к доллару, который сам подвержен обесцениванию, то есть, вкладывая деньги в недвигу в какой-бы то ни было стране, ты в той или иной мере имеешь злотый/евро/фунт/лиру/гривну. Повторюсь, они лишь приумножают степень обесценивания доллара на данном отрезке времени."Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть" (с) - это ответ на один из Ваших вопросов.Храните деньги в банке. В надежном банке. В надежной (насколько это возможно) валюте. Веее дал прозрачный намек, что это не в Украине. Не уверен, что хранить в злотом - хорошая идея.Не знаю или это доступно НЕ резидентам, но резиденты США могут раз в год на 10 куе купить федеральные бонды, процент по которым примерно равен величине инфляции. Сейчас это 6 с чем-то %, что не так плохо. Эти бонды можно держать 30 лет, в любой момент можно выйти в кэш. Если сделать это ранее чем через 5 лет, то теряешь %% за последние 3 месяца.\Я не агитирую. Я лишь указываю на то, что вкладываясь в бетоин, человек из долларовых сбережений частично уходит в гривну (если речь от украинской недвиге) или в злотый или в фунт и тд. Это может быть и не так плохо - доллар сейчас очень дорогой. Но тогда надо покупать то, что в долларах подешевело и что в долларах может подорожать. Но если кто-то пытается при девальвировавшей гривне продать "по цене 2021"года в долларах, то это явно не тот случай, когда надо купить.Касательно суммы, привезенной с собой - вопрос очень нескромный, скажу лишь, что для США - это небольшие деньги. Сохранять и приумножать и хранить в банке - это не вызывает ночных кошмаров и ощущения жжения в районе бедра.Еще раз. Веее выводит деньги из киевского бетона в Польшу.И не имеет особого значения что он говорит. Имеет значение что он делает.