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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 04 бер, 2023 19:36
vitaliian написав: flyman написав:
тобто віталіан заперечує здорожання матеріалів і виробів навіть у доларах/євро
какие материалы нужны для стройки, цемент, газоблок, гипс, арматура, пластиковые трубы и мпо? Это все производят наши заводы из местного сырья, используя местную рабсилу и энергогенерацию. Импортное на стройках только техника, солярка и роба у строителей.
Енергоносії - імпорт, як і вся хімія, + експортні товари теж прив'язані до світових цін. Це більше половини собівартості того, що в нас виробляють
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Додано: Суб 04 бер, 2023 19:59
Zebra написав: flyman написав: Zebra написав:
демографія не так важлива, як те, чи хоче пенсіонер розширити свої квадратні метри у пост-апокаліптичному Києві
пенсії по факту зростають, з березня пенсіонерам добавляють пенсію, у моєї бабці вже більше 100 баксів, як було до війни
може і не важлива,
напр. будинок за 70км від Києва (80 хв. до метро), в смт. біля станції приміського ШРТ 5куе,
це менше, чим рік тому.
І якщо рік тому, тільки продавався 1 будинок, то цього року я вже бачу там їх 4.
на КРНЖ це мало як впливає - чи холодно, чи жарко Києвській нерухомості, що за роки незалежності тисячі сіл взагалі вимерли, а будинки що там залишились коштують лише завдяки тому, шо під ними земля щось коштує - а може навіть більше того, чим більше бажаючих продати за 70 км від Києва, то може означати, що виникне більше бажаючих купити в Києві...
я ж наприклад продав в своєму Мухосранську, лише з наміром перевкластися в Києві, бо через 30 років те за що раза мені сплатили гарно грошей, перетвориться на пусте село, а Києв як був Києвом, так і залишиться, навіть якщо населення скоротиться у 2 рази, але точно не вимре під нуль
Зебра продав, тому що дельта між прелєсцю в обл. центрі і столиці мінімальна за останні ХХ років сучасної історії.
Ще одна причина, що Чернігів більш стрьомніший в плані орків, чим столиця.
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flyman
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Додано: Суб 04 бер, 2023 23:41
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vitaliian
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Додано: Суб 04 бер, 2023 23:56
Как живой
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Чукча2
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Додано: Нед 05 бер, 2023 00:03
Чукча2 просыпаешься ночью, включаешь свет а тут слон у кровати, как живой.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 00:54
beee написав:
Люди пол года живут, эксперт
Я тебе уже говорил - записывай, когда и что пи...дел. Ты палишься на мелочах.
Когда ты доказывал "продажу" дачи за 120куе и вывалил копию договора купли-продажи с замалеванными данными покупателя и продавца, то забыл замалевать цену(или просто соображалки не хватило). А там было около 400кгрн. Вообще не стыкуется с 120куе заявленными.Раз в 10 не стыкуется.
Тут снова - скриншот ОЛХ.
Даже если предположить, что это действительно скриншот, то он все равно ничего не доказывает. Дата стоит июнь, а ты "сдал" весной.Это просто созданное объявление в разделе "Неопубликованные".
Да и вообще, тем, кто в теме, не надо ничего доказывать, все равно не поверят. Цена этого Севена весной была 15-17кгрн, никак не 35.
Ты постоянно забываешь, что на этом форуме несколько другой уровень, значительно выше твоих коллег Джамшутов. И то, что удается впарить им, не получится впарить образованным и опытным людям.
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Damien
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Додано: Нед 05 бер, 2023 01:04
Damien
Выложи скриншот о продаже участка с незамалёванной суммой 400кгрн и номером регистрации в реестре и тогда можно будет за бакшиш глянуть сколько налогов тот нотарь и с какой суммы взял
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барабашов
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Додано: Нед 05 бер, 2023 04:24
барабашов написав:Damien
Выложи скриншот о продаже участка с незамалёванной суммой 400кгрн и номером регистрации в реестре и тогда можно будет за бакшиш глянуть сколько налогов тот нотарь и с какой суммы взял
417 539грн там сумма, продублировано прописью - чотириста сімнадцять тисяч п"ятсот тридцять дев"ять гривень. Номер регистрации на обратной стороне, он обратную сторону тогда не выложил, только первую страницу. Сумма как раз в конце первой страницы стояла, неужели никто не обратил внимания?
У меня есть сохраненная копия, люблю всякие прикольные картинки сохранять. Могу выложить.
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Damien
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Додано: Нед 05 бер, 2023 07:05
барабашов написав: rjkz написав: барабашов написав:
Уточни у Веее как его знакомые, да и он сам, спокойно и крепко спали с кэшем даже не в матрасе, а в сейфе, вцементированном в стяжку пола
И куда и кто их, эти ненавистные бумажки, потратил
За ячейки в банках и порядок в них спроси у ЮА, тоже парень опытный и всё в жизни видел
Есть другие способы хранения денег.
Вы их упорно продолжаете игнорировать.
А тот-же Веее методично продает с дисконтом недвигу в Киеве и выводит деньги в Польшу. Что-бы он там ни говорил, его действия говорят лучше всяких слов.
Перечислите пожалуйста
И расскажите какую сумму Вы с собой захватили в штаты и как сохранили и приумножили
Чтоб купить у вас авто по любой цене(где то в диапазоне не дороже нового эскалэйда) перевод денег от нас стоит 1,5% минимум, норм
Но никаких гарантий никто естественно не даёт и далее на всё воля аллаха
ПыСы, я за покупку прям сейчас и по цене 21года не агитирую, почти ни у кого с ветки не лежит в сейфе дома жгущая ляжку сумма, достаточная для приобретения у вас чего то не в доме набитом черножёпыми наркоторговцами, Реусу она уже отожгла это место и он определился
Польшу не рассматриваю по текущим ценам вообще, кроме как переехали и купили себе уголок покоя и надолго, но для этого надо думать на чём там рубить и что с активами здесь делать в итоге, сейчас не сильно туда-сюда накатаешься
Смотрите, на ветке про эмиграцию, я задал вопрос основанный на обсуждении целесообразности покупки недвиги в Польше. Ответа не дождался, все погружены в обсуждение зарплат айтищников.
Часть пищи для размышления сначала дал Веее - цены на недвигу в Польше привязаны к злотому. Это и логично для цивилизованной страны. Как мы понимаем, в ЮК цены в фунтах, а в Германиях и Венах - в евро, в Турции - в лирах.
И только в Украине упорно пытаются держать цены в долларах. Ну, типа, к гривне они не имеют отношения. На самом деле это не так. Недвижимость в стране зависит от национальной валюты.Поэтому гривневая составляющая в украинской и киевской недвиге тоже есть.
Все выщеперечисленные валюты существенно просели по отношению к доллару, который сам подвержен обесцениванию, то есть, вкладывая деньги в недвигу в какой-бы то ни было стране, ты в той или иной мере имеешь злотый/евро/фунт/лиру/гривну. Повторюсь, они лишь приумножают степень обесценивания доллара на данном отрезке времени.
"Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. Если, конечно, они у вас есть" (с) - это ответ на один из Ваших вопросов.
Храните деньги в банке. В надежном банке. В надежной (насколько это возможно) валюте. Веее дал прозрачный намек, что это не в Украине. Не уверен, что хранить в злотом - хорошая идея.
Не знаю или это доступно НЕ резидентам, но резиденты США могут раз в год на 10 куе купить федеральные бонды, процент по которым примерно равен величине инфляции. Сейчас это 6 с чем-то %, что не так плохо. Эти бонды можно держать 30 лет, в любой момент можно выйти в кэш. Если сделать это ранее чем через 5 лет, то теряешь %% за последние 3 месяца.\
Я не агитирую. Я лишь указываю на то, что вкладываясь в бетоин, человек из долларовых сбережений частично уходит в гривну (если речь от украинской недвиге) или в злотый или в фунт и тд. Это может быть и не так плохо - доллар сейчас очень дорогой. Но тогда надо покупать то, что в долларах подешевело и что в долларах может подорожать. Но если кто-то пытается при девальвировавшей гривне продать "по цене 2021"года в долларах, то это явно не тот случай, когда надо купить.
Касательно суммы, привезенной с собой - вопрос очень нескромный, скажу лишь, что для США - это небольшие деньги. Сохранять и приумножать и хранить в банке - это не вызывает ночных кошмаров и ощущения жжения в районе бедра.
Еще раз. Веее выводит деньги из киевского бетона в Польшу.
И не имеет особого значения что он говорит. Имеет значение что он делает.
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rjkz
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Додано: Нед 05 бер, 2023 07:20
beee написав:
Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много.
КРЖН сегодня - рынок покупателя.
В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью.
В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент.
Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе
Какие именно выборы Вы имеете ввиду?
Я не спорю, что умение инвестировать на УПАВШЕМ рынке важно. Для начала надо понимать, что рынок упал и как минимум не упадет ниже или упадет но не на много. В противном случае, имеет смысл тупо сидеть на матрасе - меньше теряешь.
Но Вы-же сами и продаете в Украине и выводите капитал в Польшу.
Мало того, готовы продать в убыток, что можно только характеризовать как трезвость мышления и готовность идти на необходимые жертвы для достижения более глобальных целей.
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rjkz
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