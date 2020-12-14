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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10793107941079510796
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 07:38

  beee написав:Интересно, куда генераторы теперь девать. На 3 ляма только один жк набрал


Попробуйте запихнуть в сарай. Там наверняка еще маски и санитайзеры лежат.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:35

  rjkz написав:
  beee написав:Интересно, куда генераторы теперь девать. На 3 ляма только один жк набрал


Попробуйте запихнуть в сарай. Там наверняка еще маски и санитайзеры лежат.

В какой сарай? Генераторы на 35..55 киловатт?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  beee написав:Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много.
КРЖН сегодня - рынок покупателя.
В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью.
В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент.
Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе


Какие именно выборы Вы имеете ввиду?
Я не спорю, что умение инвестировать на УПАВШЕМ рынке важно. Для начала надо понимать, что рынок упал и как минимум не упадет ниже или упадет но не на много. В противном случае, имеет смысл тупо сидеть на матрасе - меньше теряешь.
Но Вы-же сами и продаете в Украине и выводите капитал в Польшу.
Мало того, готовы продать в убыток, что можно только характеризовать как трезвость мышления и готовность идти на необходимые жертвы для достижения более глобальных целей.
Пока что я продал только загородная недвигу по отличной цене, 120 это скорее всего +30 к к себестоимости.
Последнюю хату -20%. Но это как раз профит, поэтому в ноль.
То, что продаётся, сдаётся параллельно в аренду.
Сегодня я подумываю наоборот, продать в польше и купить в Киеве
beee
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:33

  boshetyn написав:немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.

кратко:
жопа.


адекватных предложений нет.
то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.
то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств
все остальное - убитое в хлам за 30к.

по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.

судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.
на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.

ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры

Десь так і є, але повірте - ринок все порішає, той хто хоче продати - продасть той хто хоче купити - купить, і перших в десятки разів більше ніж других, ті хто залишається на заході рано чи піздно зрозуміють що адміністрування квартири віддалено приносить не тільки дохід але і збитки а гроші на віденську каву потрібні вже зараз. Сам шукаю цікаві варіанти - але поки те що хочу впало в ціні відсотків на 10-20, нічого, почекаємо)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  барабашов написав:Damien
Выложи скриншот о продаже участка с незамалёванной суммой 400кгрн и номером регистрации в реестре и тогда можно будет за бакшиш глянуть сколько налогов тот нотарь и с какой суммы взял

417 539грн там сумма, продублировано прописью - чотириста сімнадцять тисяч п"ятсот тридцять дев"ять гривень. Номер регистрации на обратной стороне, он обратную сторону тогда не выложил, только первую страницу. Сумма как раз в конце первой страницы стояла, неужели никто не обратил внимания?
У меня есть сохраненная копия, люблю всякие прикольные картинки сохранять. Могу выложить.
Не пались. Сразу понятно, что ни разу в жизни ты не покупал недвижимость и не платил налоги
beee
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 10:00

  beee написав:
Damien написав:
  барабашов написав:Damien
Выложи скриншот о продаже участка с незамалёванной суммой 400кгрн и номером регистрации в реестре и тогда можно будет за бакшиш глянуть сколько налогов тот нотарь и с какой суммы взял

417 539грн там сумма, продублировано прописью - чотириста сімнадцять тисяч п"ятсот тридцять дев"ять гривень. Номер регистрации на обратной стороне, он обратную сторону тогда не выложил, только первую страницу. Сумма как раз в конце первой страницы стояла, неужели никто не обратил внимания?
У меня есть сохраненная копия, люблю всякие прикольные картинки сохранять. Могу выложить.
Не пались. Сразу понятно, что ни разу в жизни ты не покупал недвижимость и не платил налоги

Вставлю свої 5 коп, ну не може бути оціночна вартість для нотаря яка йде через реєстр ФДМУ такою сміхотворною (для даного жк). Там як я знаю, є нижня межа за квадратний метр, якщо ціна нижче - таку оцінку не пропустять. Але можливо Ви підкупили оцінювача і тей якось обійшов систему.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 10:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это, я так понимаю, речь идёт о моём участке. Оценка при покупке была вообще 200к.
Для любого жк есть минимум, который пропустят. И там цифры больше на нолик. Это банальщина какая-то.
Я догадываюсь, что оно хочет. Оно хочет, чтобы я расписку сюда выложил или неформальную часть.
Осторожно нужно быть. Видимо, фабрикуют сейчас дела известного органа с очкатым предводителем
beee
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