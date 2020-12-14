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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10793107941079510796
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 07:38

  beee написав:Интересно, куда генераторы теперь девать. На 3 ляма только один жк набрал


Попробуйте запихнуть в сарай. Там наверняка еще маски и санитайзеры лежат.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:35

  rjkz написав:
  beee написав:Интересно, куда генераторы теперь девать. На 3 ляма только один жк набрал


Попробуйте запихнуть в сарай. Там наверняка еще маски и санитайзеры лежат.

В какой сарай? Генераторы на 35..55 киловатт?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 08:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  beee написав:Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много.
КРЖН сегодня - рынок покупателя.
В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью.
В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент.
Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе


Какие именно выборы Вы имеете ввиду?
Я не спорю, что умение инвестировать на УПАВШЕМ рынке важно. Для начала надо понимать, что рынок упал и как минимум не упадет ниже или упадет но не на много. В противном случае, имеет смысл тупо сидеть на матрасе - меньше теряешь.
Но Вы-же сами и продаете в Украине и выводите капитал в Польшу.
Мало того, готовы продать в убыток, что можно только характеризовать как трезвость мышления и готовность идти на необходимые жертвы для достижения более глобальных целей.
Пока что я продал только загородная недвигу по отличной цене, 120 это скорее всего +30 к к себестоимости.
Последнюю хату -20%. Но это как раз профит, поэтому в ноль.
То, что продаётся, сдаётся параллельно в аренду.
Сегодня я подумываю наоборот, продать в польше и купить в Киеве
beee
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:33

  boshetyn написав:немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.

кратко:
жопа.


адекватных предложений нет.
то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.
то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств
все остальное - убитое в хлам за 30к.

по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.

судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.
на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.

ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры

Десь так і є, але повірте - ринок все порішає, той хто хоче продати - продасть той хто хоче купити - купить, і перших в десятки разів більше ніж других, ті хто залишається на заході рано чи піздно зрозуміють що адміністрування квартири віддалено приносить не тільки дохід але і збитки а гроші на віденську каву потрібні вже зараз. Сам шукаю цікаві варіанти - але поки те що хочу впало в ціні відсотків на 10-20, нічого, почекаємо)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  барабашов написав:Damien
Выложи скриншот о продаже участка с незамалёванной суммой 400кгрн и номером регистрации в реестре и тогда можно будет за бакшиш глянуть сколько налогов тот нотарь и с какой суммы взял

417 539грн там сумма, продублировано прописью - чотириста сімнадцять тисяч п"ятсот тридцять дев"ять гривень. Номер регистрации на обратной стороне, он обратную сторону тогда не выложил, только первую страницу. Сумма как раз в конце первой страницы стояла, неужели никто не обратил внимания?
У меня есть сохраненная копия, люблю всякие прикольные картинки сохранять. Могу выложить.
Не пались. Сразу понятно, что ни разу в жизни ты не покупал недвижимость и не платил налоги
beee
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 10:00

  beee написав:
Damien написав:
  барабашов написав:Damien
Выложи скриншот о продаже участка с незамалёванной суммой 400кгрн и номером регистрации в реестре и тогда можно будет за бакшиш глянуть сколько налогов тот нотарь и с какой суммы взял

417 539грн там сумма, продублировано прописью - чотириста сімнадцять тисяч п"ятсот тридцять дев"ять гривень. Номер регистрации на обратной стороне, он обратную сторону тогда не выложил, только первую страницу. Сумма как раз в конце первой страницы стояла, неужели никто не обратил внимания?
У меня есть сохраненная копия, люблю всякие прикольные картинки сохранять. Могу выложить.
Не пались. Сразу понятно, что ни разу в жизни ты не покупал недвижимость и не платил налоги

Вставлю свої 5 коп, ну не може бути оціночна вартість для нотаря яка йде через реєстр ФДМУ такою сміхотворною (для даного жк). Там як я знаю, є нижня межа за квадратний метр, якщо ціна нижче - таку оцінку не пропустять. Але можливо Ви підкупили оцінювача і тей якось обійшов систему.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 10:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это, я так понимаю, речь идёт о моём участке. Оценка при покупке была вообще 200к.
Для любого жк есть минимум, который пропустят. И там цифры больше на нолик. Это банальщина какая-то.
Я догадываюсь, что оно хочет. Оно хочет, чтобы я расписку сюда выложил или неформальную часть.
Осторожно нужно быть. Видимо, фабрикуют сейчас дела известного органа с очкатым предводителем
beee
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:14

  rjkz написав:Я лишь указываю на то, что вкладываясь в бетоин, человек из долларовых сбережений частично уходит в гривну
с 2000 до 2008 бетонная гривна выросла к доллару в 5 раз, а по некоторым обьектам в 10. Слишком просто обьяснить рост (падение) цены m2 курсом гривны. в 2014 гривна просела с 8 до 24 (в 3 раза) недвижимость потеряла до 40% у меня есть кейс когда ничего не потеряла, то что до 2014 не было переоценено.

Драйвером цены на недвижимость есть спрос.

Цена растет в нескольких случаях 1. Рост экономики, растут доходы арендаторов, соответственно есть возможность поввышать ренту. 2. Идет приток мигрантов, математически жилья не хватает, рост цены отсекает количество желающих переехать именно в этот город/район/ЖК. 3. Остальные активы становятся высокорисковыми, сидеть в кеше опасно для жизни, а заграницу его вывезти невозможно (например не выпускают мужчин до 60), банки падают или попадают под оккупацию (вместе с ячейками), государство перестает выполнять свои обязательства по займам (овгз и прочее), учетная ставка ниже уровня инфляции, вклады замораживаются, наличная валюта конфисковывается в пользу обороны. В этом случае сидеть в бетоне не самый плохой сценарий, почему бы ему не вырасти на фоне остальных рисков.

по п.1 все ясно, роста нет. По остальным ситуация непонятная, примут ли наших беженцев на пмж, готовы ли они сами остаться заграницей, учить язык, начинать карьеру с нуля, много лет жить в арендованном жилье. Еще больше вопросов по п.3 банки ломятся от денег и доходность гривневых депозитов ниже инфляции. Когда и чем закончится война, будут ли бесконечно долго лить помощь или заставят трясти внутренние ресурсы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 05 бер, 2023 11:54, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 11:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Остальные активы становятся высокорисковыми, сидеть в кеше опасно для жизни, а заграницу его вывезти невозможно (например не выпускают мужчин до 60),

Щось якось все в пользу КРЖН.
З того що знаю, кеш закордон возять всі кому не лінь, і жінки і чоловіки.
  vitaliian написав:банки падают или попадают под оккупацию (вместе с ячейками), государство перестает выполнять свои обязательства по займам (овгз и прочее), учетная ставка ниже уровня инфляции, вклады замораживаются, наличная валюта конфисковывается в пользу обороны.

Якщо банки попали під окупацію, то бетонометри не попали? Як так?
Що заважає конфіскувати лишні бетонометри на користь оборони?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 14:28

  cherchiltank написав:
  boshetyn написав:немного тру кул стори, про попытку купить квартиру на протяжении последних 9ти месяцев.

кратко:
жопа.


адекватных предложений нет.
то, что до войны стоило 40...42, сейчас стоит по 35 с торгом в 500 бкс.
то, что выпадает в более-менее годном состоянии за 25-27 - улетает моментально, или замануха от долбоящерных агенств
все остальное - убитое в хлам за 30к.

по поводу дисконтов.. или я не умею торговаться, или реально упорортые прадаваны.

судя по срокам, сколько висят объявления - то рынок скорее мертв, чем жив.
на обычном массиве за 9 месяцев пропало с сайтов квартир 5. имхо, то 2 из них небыли проданы.

ПС. все вышеизложенное - это НЕ экспертное мнение, а чисто эмоция со стороны среднестатического нищеброда без квартиры

Десь так і є, але повірте - ринок все порішає, той хто хоче продати - продасть той хто хоче купити - купить, і перших в десятки разів більше ніж других, ті хто залишається на заході рано чи піздно зрозуміють що адміністрування квартири віддалено приносить не тільки дохід але і збитки а гроші на віденську каву потрібні вже зараз. Сам шукаю цікаві варіанти - але поки те що хочу впало в ціні відсотків на 10-20, нічого, почекаємо)

За 30-40к вероятно рассматривается Печерский район :lol:
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