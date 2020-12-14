Додано: Нед 05 бер, 2023 11:14

rjkz написав: Я лишь указываю на то, что вкладываясь в бетоин, человек из долларовых сбережений частично уходит в гривну Я лишь указываю на то, что вкладываясь в бетоин, человек из долларовых сбережений частично уходит в гривну

с 2000 до 2008 бетонная гривна выросла к доллару в 5 раз, а по некоторым обьектам в 10. Слишком просто обьяснить рост (падение) цены m2 курсом гривны. в 2014 гривна просела с 8 до 24 (в 3 раза) недвижимость потеряла до 40% у меня есть кейс когда ничего не потеряла, то что до 2014 не было переоценено.Драйвером цены на недвижимость есть спрос.Цена растет в нескольких случаях 1. Рост экономики, растут доходы арендаторов, соответственно есть возможность поввышать ренту. 2. Идет приток мигрантов, математически жилья не хватает, рост цены отсекает количество желающих переехать именно в этот город/район/ЖК. 3. Остальные активы становятся высокорисковыми, сидеть в кеше опасно для жизни, а заграницу его вывезти невозможно (например не выпускают мужчин до 60), банки падают или попадают под оккупацию (вместе с ячейками), государство перестает выполнять свои обязательства по займам (овгз и прочее), учетная ставка ниже уровня инфляции, вклады замораживаются, наличная валюта конфисковывается в пользу обороны. В этом случае сидеть в бетоне не самый плохой сценарий, почему бы ему не вырасти на фоне остальных рисков.по п.1 все ясно, роста нет. По остальным ситуация непонятная, примут ли наших беженцев на пмж, готовы ли они сами остаться заграницей, учить язык, начинать карьеру с нуля, много лет жить в арендованном жилье. Еще больше вопросов по п.3 банки ломятся от денег и доходность гривневых депозитов ниже инфляции. Когда и чем закончится война, будут ли бесконечно долго лить помощь или заставят трясти внутренние ресурсы.