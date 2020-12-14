beee написав:Пока что я продал только загородная недвигу по отличной цене, 120 это скорее всего +30 к к себестоимости.rjkz написав:beee написав:Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много.
КРЖН сегодня - рынок покупателя.
В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью.
В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент.
Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе
Какие именно выборы Вы имеете ввиду?
Я не спорю, что умение инвестировать на УПАВШЕМ рынке важно. Для начала надо понимать, что рынок упал и как минимум не упадет ниже или упадет но не на много. В противном случае, имеет смысл тупо сидеть на матрасе - меньше теряешь.
Но Вы-же сами и продаете в Украине и выводите капитал в Польшу.
Мало того, готовы продать в убыток, что можно только характеризовать как трезвость мышления и готовность идти на необходимые жертвы для достижения более глобальных целей.
Последнюю хату -20%. Но это как раз профит, поэтому в ноль.
То, что продаётся, сдаётся параллельно в аренду.
Сегодня я подумываю наоборот, продать в польше и купить в Киеве
Думаю, пишу...Вы продали дачу и квартиру и деньги вывели в Польшу.
Это больше говорит о намерениях.