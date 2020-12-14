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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10793107941079510796
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 17:36

  beee написав:
rjkz написав:
  beee написав:Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много.
КРЖН сегодня - рынок покупателя.
В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью.
В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент.
Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе


Какие именно выборы Вы имеете ввиду?
Я не спорю, что умение инвестировать на УПАВШЕМ рынке важно. Для начала надо понимать, что рынок упал и как минимум не упадет ниже или упадет но не на много. В противном случае, имеет смысл тупо сидеть на матрасе - меньше теряешь.
Но Вы-же сами и продаете в Украине и выводите капитал в Польшу.
Мало того, готовы продать в убыток, что можно только характеризовать как трезвость мышления и готовность идти на необходимые жертвы для достижения более глобальных целей.
Пока что я продал только загородная недвигу по отличной цене, 120 это скорее всего +30 к к себестоимости.
Последнюю хату -20%. Но это как раз профит, поэтому в ноль.
То, что продаётся, сдаётся параллельно в аренду.
Сегодня я подумываю наоборот, продать в польше и купить в Киеве


Думаю, пишу...Вы продали дачу и квартиру и деньги вывели в Польшу.
Это больше говорит о намерениях.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 17:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  rjkz написав:
  beee написав:Интересно, куда генераторы теперь девать. На 3 ляма только один жк набрал

Попробуйте запихнуть в сарай. Там наверняка еще маски и санитайзеры лежат.

В какой сарай? Генераторы на 35..55 киловатт?


Я образно - маски и санитайзеры на мысль не наталкивают?
Ясно, на свалку истории.
Маски - вещь нужная во время цветения.
beee
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