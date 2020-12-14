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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 бер, 2023 17:36
beee написав: rjkz написав: beee написав:
Хоть я и вывозил деньги в Польшу, но ситуация такая: тебя не выпускают, например. Что дальше? Ты не гражданин. приколов разных много.
КРЖН сегодня - рынок покупателя.
В этом году война, если не закончится, то перейдёт в другую фазу. Выборы осенью.
В этом и состоит умение инвестора- инвестировать в нужный момент.
Если у вас нет этого - лучше работать на фабрике, где-то, на заводе
Какие именно выборы Вы имеете ввиду?
Я не спорю, что умение инвестировать на УПАВШЕМ рынке важно. Для начала надо понимать, что рынок упал и как минимум не упадет ниже или упадет но не на много. В противном случае, имеет смысл тупо сидеть на матрасе - меньше теряешь.
Но Вы-же сами и продаете в Украине и выводите капитал в Польшу.
Мало того, готовы продать в убыток, что можно только характеризовать как трезвость мышления и готовность идти на необходимые жертвы для достижения более глобальных целей.
Пока что я продал только загородная недвигу по отличной цене, 120 это скорее всего +30 к к себестоимости.
Последнюю хату -20%. Но это как раз профит, поэтому в ноль.
То, что продаётся, сдаётся параллельно в аренду.
Сегодня я подумываю наоборот, продать в польше и купить в Киеве
Думаю, пишу...Вы продали дачу и квартиру и деньги вывели в Польшу.
Это больше говорит о намерениях.
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rjkz
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Додано: Нед 05 бер, 2023 17:52
rjkz написав: rjkz написав: beee написав:
Интересно, куда генераторы теперь девать. На 3 ляма только один жк набрал
Попробуйте запихнуть в сарай. Там наверняка еще маски и санитайзеры лежат.
В какой сарай? Генераторы на 35..55 киловатт?
Я образно - маски и санитайзеры на мысль не наталкивают?
Ясно, на свалку истории.
Маски - вещь нужная во время цветения.
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beee
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Додано: Нед 05 бер, 2023 19:45
rjkz написав:
Я образно - маски и санитайзеры на мысль не наталкивают?
только проснулся и давай флудить
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:09
beee написав: rjkz написав: rjkz написав:
В какой сарай? Генераторы на 35..55 киловатт?
Я образно - маски и санитайзеры на мысль не наталкивают?
Ясно, на свалку истории.
Маски - вещь нужная во время цветения.
В маске шпаклёвку хорошо шкурить под лампочку со стен.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:29
vitaliian написав: rjkz написав:
Я лишь указываю на то, что вкладываясь в бетоин, человек из долларовых сбережений частично уходит в гривну
с 2000 до 2008 бетонная гривна выросла к доллару в 5 раз, а по некоторым обьектам в 10. Слишком просто обьяснить рост (падение) цены m2 курсом гривны. в 2014 гривна просела с 8 до 24 (в 3 раза) недвижимость потеряла до 40% у меня есть кейс когда ничего не потеряла, то что до 2014 не было переоценено.
Драйвером цены на недвижимость есть спрос.
Цена растет в нескольких случаях 1. Рост экономики, растут доходы арендаторов, соответственно есть возможность поввышать ренту. 2. Идет приток мигрантов, математически жилья не хватает, рост цены отсекает количество желающих переехать именно в этот город/район/ЖК. 3. Остальные активы становятся высокорисковыми, сидеть в кеше опасно для жизни, а заграницу его вывезти невозможно (например не выпускают мужчин до 60), банки падают или попадают под оккупацию (вместе с ячейками), государство перестает выполнять свои обязательства по займам (овгз и прочее), учетная ставка ниже уровня инфляции, вклады замораживаются, наличная валюта конфисковывается в пользу обороны. В этом случае сидеть в бетоне не самый плохой сценарий, почему бы ему не вырасти на фоне остальных рисков.
по п.1 все ясно, роста нет. По остальным ситуация непонятная, примут ли наших беженцев на пмж, готовы ли они сами остаться заграницей, учить язык, начинать карьеру с нуля, много лет жить в арендованном жилье. Еще больше вопросов по п.3 банки ломятся от денег и доходность гривневых депозитов ниже инфляции. Когда и чем закончится война, будут ли бесконечно долго лить помощь или заставят трясти внутренние ресурсы.
В 1998 году произошел дефолт в раше, который потянул за собой украинскую экономику и гривну ввиду критичной зависимости на тот момент. За 10,5 и 11 куе смотрел на Венике (угол Ужвий и Правды) 2 к в КТ по 53 м2.
На этом фоне продолжающаяся волна эмиграции 90-х. Люди продавали квартиры за что дадут, многие ехали по программам, когда ставилась конкретная дата выезда - нельзя было продавать годами, поэтому если давали 20 куе - брали 20, если 10 - брали 10. Я знаю человека, который не захотел за такие смешные деньги продавать и просто подарил квартиру дальней родственнице - денег чтобы купить у нее, как и у многих в 90-е, не было.
С конца 99-го начался медленный подъем экономики, или восстановление правильней(?), который постепенно набирал обороты. С апреля примерно 2001 (я тогда по газетам мониторил, Интернета не было), начался рост недвиги, но за интересующую сумму тогда попадался полный шлак, к концу мая я уже понял, что могу пропустить отход поезда и рискнул (на тот момент это воспринимался уже как риск) влезть в первичку.
А потом пошел рост экономики (не кидаться тапками, по сравнению с 90-ми это так и ощущулось) и самое интересное, это я уже тут вижу, остановился ...или очень замедлился выезд забугор. На тот-же момент приходится начало большого переселения провинции в Киев.
А в 2005 году после продажи Криворожстали пощел вброс денег и параллельно начались вливания из-за рубежа, основанные на кредите доверия к оранжевым, который они благополучно прос.али.
В это время в забугорье шел такой-же финансовый бум, обусловленный надуванием пузыря рилэстейта, который благополучно и лопнул в 2008 и надутый сверх меры в Украине, он и схлопнулся в Украине больше всего.
Вот и секрет роста антил 2008.
Вы думаете есть основания полагать, что опять сойдутся звезды а-ля 2005-2008?
И планируете все скинуть в 2008 версия 2.0?
Открою секрет - недвижимость растет в местах, куда едут люди, а не уехивают.
Когда в Киев начнется такой-же вал как в 2003-2007 - тогда и можно говорить о росте. Пока наоборот. ... Я даже знаю чем вы возразите. "Все не уезжают из Украины". Не надо чтобы все уезжали, достаточно того что уезжают. Так сказать, отрицательный рост населения.
Да, в какой-то момент, скорей всего после окончания боевых действий, довольно большое количество населения вернется в Украину, но это будут далеко не все, кто уехал. Кто-то наоборот уедет воссоединившись с семьей в забугорье. Трудно сейчас сказать кого будет больше.
Но явно оставшееся в Украине население будет меньше наявного на 24.02.22.
Поэтому не будет роста цен по сравнению с довоенным временем как минимум на дату окончания войны. Сколько лет займет восстановление экономики и сколько-нибудь значительное восстановление численности населения - даже не берусь предполагать. Много. Желательно, чтобы хотя-бя этот процесс имел позитивную динамику.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:35
Прохожий написав: rjkz написав:
Я образно - маски и санитайзеры на мысль не наталкивают?
только проснулся и давай флудить
С чего-бы это?
Про генераторы тут писали все кому не лень.
Вы как-то болезненно воспринимаете мое "творчество".
Психологическая травма? Сходите к специалисту.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 20:59
Почему здесь бурно обсуждают только то, что плохо для КРЖН?
Любая тема: ковид, блэкаут с генераторами, война, что угодно?
И, наоборот, если проблемы больше нет или наступила позитивная динамика, глухо?
Просто интересно
А всё, я понял). "Вот сделал ты одной девушке хорошо, а другой от этого плохо"
Востаннє редагувалось beee
в Нед 05 бер, 2023 21:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 21:04
beee написав:Почему здесь бурно обсуждают только то, что плохо для КРЖН?
Любая тема: ковид, блэкаут с генераторами, война, что угодно?
И, наоборот, если проблемы больше нет или наступила позитивная динамика, глухо?
Просто интересно
Почитайте як тема називається
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Додано: Нед 05 бер, 2023 21:08
beee написав:
И, наоборот, если проблемы больше нет или наступила позитивная динамика, глухо?
вы про сейчас? тут бесновалось пару форумчан когда в 2021 был рост.
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vitaliian
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Додано: Нед 05 бер, 2023 21:08
rjkz написав: vitaliian написав: rjkz написав:
Я лишь указываю на то, что вкладываясь в бетоин, человек из долларовых сбережений частично уходит в гривну
с 2000 до 2008 бетонная гривна выросла к доллару в 5 раз, а по некоторым обьектам в 10. Слишком просто обьяснить рост (падение) цены m2 курсом гривны. в 2014 гривна просела с 8 до 24 (в 3 раза) недвижимость потеряла до 40% у меня есть кейс когда ничего не потеряла, то что до 2014 не было переоценено.
Драйвером цены на недвижимость есть спрос.
Цена растет в нескольких случаях 1. Рост экономики, растут доходы арендаторов, соответственно есть возможность поввышать ренту. 2. Идет приток мигрантов, математически жилья не хватает, рост цены отсекает количество желающих переехать именно в этот город/район/ЖК. 3. Остальные активы становятся высокорисковыми, сидеть в кеше опасно для жизни, а заграницу его вывезти невозможно (например не выпускают мужчин до 60), банки падают или попадают под оккупацию (вместе с ячейками), государство перестает выполнять свои обязательства по займам (овгз и прочее), учетная ставка ниже уровня инфляции, вклады замораживаются, наличная валюта конфисковывается в пользу обороны. В этом случае сидеть в бетоне не самый плохой сценарий, почему бы ему не вырасти на фоне остальных рисков.
по п.1 все ясно, роста нет. По остальным ситуация непонятная, примут ли наших беженцев на пмж, готовы ли они сами остаться заграницей, учить язык, начинать карьеру с нуля, много лет жить в арендованном жилье. Еще больше вопросов по п.3 банки ломятся от денег и доходность гривневых депозитов ниже инфляции. Когда и чем закончится война, будут ли бесконечно долго лить помощь или заставят трясти внутренние ресурсы.
В 1998 году произошел дефолт в раше, который потянул за собой украинскую экономику и гривну ввиду критичной зависимости на тот момент. За 10,5 и 11 куе смотрел на Венике (угол Ужвий и Правды) 2 к в КТ по 53 м2.
На этом фоне продолжающаяся волна эмиграции 90-х. Люди продавали квартиры за что дадут, многие ехали по программам, когда ставилась конкретная дата выезда - нельзя было продавать годами, поэтому если давали 20 куе - брали 20, если 10 - брали 10. Я знаю человека, который не захотел за такие смешные деньги продавать и просто подарил квартиру дальней родственнице - денег чтобы купить у нее, как и у многих в 90-е, не было.
С конца 99-го начался медленный подъем экономики, или восстановление правильней(?), который постепенно набирал обороты. С апреля примерно 2001 (я тогда по газетам мониторил, Интернета не было), начался рост недвиги, но за интересующую сумму тогда попадался полный шлак, к концу мая я уже понял, что могу пропустить отход поезда и рискнул (на тот момент это воспринимался уже как риск) влезть в первичку.
А потом пошел рост экономики (не кидаться тапками, по сравнению с 90-ми это так и ощущулось) и самое интересное, это я уже тут вижу, остановился ...или очень замедлился выезд забугор. На тот-же момент приходится начало большого переселения провинции в Киев.
А в 2005 году после продажи Криворожстали пощел вброс денег и параллельно начались вливания из-за рубежа, основанные на кредите доверия к оранжевым, который они благополучно прос.али.
В это время в забугорье шел такой-же финансовый бум, обусловленный надуванием пузыря рилэстейта, который благополучно и лопнул в 2008 и надутый сверх меры в Украине, он и схлопнулся в Украине больше всего.
Вот и секрет роста антил 2008.
Вы думаете есть основания полагать, что опять сойдутся звезды а-ля 2005-2008?
И планируете все скинуть в 2008 версия 2.0?
Открою секрет - недвижимость растет в местах, куда едут люди, а не уехивают.
Когда в Киев начнется такой-же вал как в 2003-2007 - тогда и можно говорить о росте. Пока наоборот. ... Я даже знаю чем вы возразите. "Все не уезжают из Украины". Не надо чтобы все уезжали, достаточно того что уезжают. Так сказать, отрицательный рост населения.
Да, в какой-то момент, скорей всего после окончания боевых действий, довольно большое количество населения вернется в Украину, но это будут далеко не все, кто уехал. Кто-то наоборот уедет воссоединившись с семьей в забугорье. Трудно сейчас сказать кого будет больше.
Но явно оставшееся в Украине население будет меньше наявного на 24.02.22.
Поэтому не будет роста цен по сравнению с довоенным временем как минимум на дату окончания войны. Сколько лет займет восстановление экономики и сколько-нибудь значительное восстановление численности населения - даже не берусь предполагать. Много. Желательно, чтобы хотя-бя этот процесс имел позитивную динамику.
Ще забули про аварію ЧАЕС у 1986 та емігріцію євреїв на момент і після розпаду СРСР і реакцію цін КРЖН
Так що не все однозначно.
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