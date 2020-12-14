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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 бер, 2023 21:10
vitaliian написав: beee написав:
И, наоборот, если проблемы больше нет или наступила позитивная динамика, глухо?
вы про сейчас? тут бесновалось пару форумчан когда в 2021 был рост.
Я взагалі.
Ромасик, я пошутил, причём строго по теме ветки, соблюдая регламент
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Додано: Нед 05 бер, 2023 21:12
По данным укрстата в Украину вьезжало больше, чем выезжало (прописывалось) практически всегда. Отток населения фиксировался за счет смертности.
Востаннє редагувалось Zebra
в Нед 05 бер, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 21:13
rjkz написав:
Я даже знаю чем вы возразите. "Все не уезжают из Украины".
как ни странно я с вами согласен. Нас ждут трудные годы. Хотя на низкой базе довоенного уровня можно достигнуть быстро, без понимания когда и чем закончится война, прогнозы бессмысленны.
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