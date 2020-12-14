RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10794107951079610797
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  beee написав:И, наоборот, если проблемы больше нет или наступила позитивная динамика, глухо?
вы про сейчас? тут бесновалось пару форумчан когда в 2021 был рост.
Я взагалі.

Ромасик, я пошутил, причём строго по теме ветки, соблюдая регламент
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 444
З нами з: 17.12.22
Подякував: 31 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

По данным укрстата в Украину вьезжало больше, чем выезжало (прописывалось) практически всегда. Отток населения фиксировался за счет смертности.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 05 бер, 2023 21:13, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11847
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 21:13

  rjkz написав:Я даже знаю чем вы возразите. "Все не уезжают из Украины".
как ни странно я с вами согласен. Нас ждут трудные годы. Хотя на низкой базе довоенного уровня можно достигнуть быстро, без понимания когда и чем закончится война, прогнозы бессмысленны.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17045
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2116 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10794107951079610797
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, vitaliian, Zebra і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23606 15928238
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 12:25
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1196 5260774
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 10:42
fox767676
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5322
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1616)
05.03.2023 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.