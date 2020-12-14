rjkz написав:

vitaliian написав: с 2000 до 2008 бетонная гривна выросла к доллару в 5 раз, а по некоторым обьектам в 10. Слишком просто обьяснить рост (падение) цены m2 курсом гривны. в 2014 гривна просела с 8 до 24 (в 3 раза) недвижимость потеряла до 40% у меня есть кейс когда ничего не потеряла, то что до 2014 не было переоценено.



Драйвером цены на недвижимость есть спрос.



Цена растет в нескольких случаях 1. Рост экономики, растут доходы арендаторов, соответственно есть возможность поввышать ренту. 2. Идет приток мигрантов, математически жилья не хватает, рост цены отсекает количество желающих переехать именно в этот город/район/ЖК. 3. Остальные активы становятся высокорисковыми, сидеть в кеше опасно для жизни, а заграницу его вывезти невозможно (например не выпускают мужчин до 60), банки падают или попадают под оккупацию (вместе с ячейками), государство перестает выполнять свои обязательства по займам (овгз и прочее), учетная ставка ниже уровня инфляции, вклады замораживаются, наличная валюта конфисковывается в пользу обороны. В этом случае сидеть в бетоне не самый плохой сценарий, почему бы ему не вырасти на фоне остальных рисков.



по п.1 все ясно, роста нет. По остальным ситуация непонятная, примут ли наших беженцев на пмж, готовы ли они сами остаться заграницей, учить язык, начинать карьеру с нуля, много лет жить в арендованном жилье. Еще больше вопросов по п.3 банки ломятся от денег и доходность гривневых депозитов ниже инфляции. Когда и чем закончится война, будут ли бесконечно долго лить помощь или заставят трясти внутренние ресурсы. с 2000 до 2008 бетонная гривна выросла к доллару в 5 раз, а по некоторым обьектам в 10. Слишком просто обьяснить рост (падение) цены m2 курсом гривны. в 2014 гривна просела с 8 до 24 (в 3 раза) недвижимость потеряла до 40% у меня есть кейс когда ничего не потеряла, то что до 2014 не было переоценено.Драйвером цены на недвижимость есть спрос.Цена растет в нескольких случаях 1. Рост экономики, растут доходы арендаторов, соответственно есть возможность поввышать ренту. 2. Идет приток мигрантов, математически жилья не хватает, рост цены отсекает количество желающих переехать именно в этот город/район/ЖК. 3. Остальные активы становятся высокорисковыми, сидеть в кеше опасно для жизни, а заграницу его вывезти невозможно (например не выпускают мужчин до 60), банки падают или попадают под оккупацию (вместе с ячейками), государство перестает выполнять свои обязательства по займам (овгз и прочее), учетная ставка ниже уровня инфляции, вклады замораживаются, наличная валюта конфисковывается в пользу обороны. В этом случае сидеть в бетоне не самый плохой сценарий, почему бы ему не вырасти на фоне остальных рисков.по п.1 все ясно, роста нет. По остальным ситуация непонятная, примут ли наших беженцев на пмж, готовы ли они сами остаться заграницей, учить язык, начинать карьеру с нуля, много лет жить в арендованном жилье. Еще больше вопросов по п.3 банки ломятся от денег и доходность гривневых депозитов ниже инфляции. Когда и чем закончится война, будут ли бесконечно долго лить помощь или заставят трясти внутренние ресурсы.

В 1998 году произошел дефолт в раше, который потянул за собой украинскую экономику и гривну ввиду критичной зависимости на тот момент. За 10,5 и 11 куе смотрел на Венике (угол Ужвий и Правды) 2 к в КТ по 53 м2.На этом фоне продолжающаяся волна эмиграции 90-х. Люди продавали квартиры за что дадут, многие ехали по программам, когда ставилась конкретная дата выезда - нельзя было продавать годами, поэтому если давали 20 куе - брали 20, если 10 - брали 10. Я знаю человека, который не захотел за такие смешные деньги продавать и просто подарил квартиру дальней родственнице - денег чтобы купить у нее, как и у многих в 90-е, не было.С конца 99-го начался медленный подъем экономики, или восстановление правильней(?), который постепенно набирал обороты. С апреля примерно 2001 (я тогда по газетам мониторил, Интернета не было), начался рост недвиги, но за интересующую сумму тогда попадался полный шлак, к концу мая я уже понял, что могу пропустить отход поезда и рискнул (на тот момент это воспринимался уже как риск) влезть в первичку.А потом пошел рост экономики (не кидаться тапками, по сравнению с 90-ми это так и ощущулось) и самое интересное, это я уже тут вижу, остановился ...или очень замедлился выезд забугор.А в 2005 году после продажи Криворожстали пощел вброс денег и параллельно начались вливания из-за рубежа, основанные на кредите доверия к оранжевым, который они благополучно прос.али.В это время в забугорье шел такой-же финансовый бум, обусловленный надуванием пузыря рилэстейта, который благополучно и лопнул в 2008 и надутый сверх меры в Украине, он и схлопнулся в Украине больше всего.Вот и секрет роста антил 2008.Вы думаете есть основания полагать, что опять сойдутся звезды а-ля 2005-2008?И планируете все скинуть в 2008 версия 2.0?Открою секрет - недвижимость растет в местах, куда едут люди, а не уехивают.Когда в Киев начнется такой-же вал как в 2003-2007 - тогда и можно говорить о росте. Пока наоборот. ... Я даже знаю чем вы возразите. "Все не уезжают из Украины". Не надо чтобы все уезжали, достаточно того что уезжают. Так сказать, отрицательный рост населения.Да, в какой-то момент, скорей всего после окончания боевых действий, довольно большое количество населения вернется в Украину, но это будут далеко не все, кто уехал. Кто-то наоборот уедет воссоединившись с семьей в забугорье. Трудно сейчас сказать кого будет больше.Но явно оставшееся в Украине население будет меньше наявного на 24.02.22.Поэтому не будет роста цен по сравнению с довоенным временем как минимум на дату окончания войны. Сколько лет займет восстановление экономики и сколько-нибудь значительное восстановление численности населения - даже не берусь предполагать. Много. Желательно, чтобы хотя-бя этот процесс имел позитивную динамику.