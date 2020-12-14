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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 бер, 2023 22:02
beee написав: rjkz написав: beee написав:
Почему здесь бурно обсуждают только то, что плохо для КРЖН?
Любая тема: ковид, блэкаут с генераторами, война, что угодно?
И, наоборот, если проблемы больше нет или наступила позитивная динамика, глухо?
Просто интересно
А всё, я понял). "Вот сделал ты одной девушке хорошо, а другой от этого плохо"
Мы реалии обсуждаем или сеанс психоанализа проводим?
Я могу сказать, что конкретно сейчас мало где в мире позитивная динамика РН.
Вам от этого легче?
МНе, персонально, выгоден и рост КРЖН и рынка аренды.
Но если этого нет и я не вижу этого в ближайщей перспективе, то что мне писать?
"Все хорошо, прекрасная маркиза"?
Вот оно примерно как в той песне и есть.
Верно, конечно, но, как всегда, есть ньюанс.
Психоанализ, поведенческие разные штуки, вроде как, играют нехилую роль в трендах рынка, кроме объективных факторов, конечно.
Говорил с продаванами, удумали скупать дешёвые квартиры и делать совсем дешёвые ремонты. Смотрел на них с уважением и с неподдельным любопытством). А представьте, что у них получится, тренд поймают
Я не верю в хрень типа "мысли материальны" "нарисуйте себе картинку" и тд.
Решение проблемы начинается с осознания и принятия того, что проблема существует. Это надо принять и корректировать свои действия с поправкой на это.
Прятать голову в песок - порочная практика.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 22:04
vitaliian написав: beee написав:
Психоанализ, поведенческие разные штуки, вроде как, играют нехилую роль в трендах рынка, кроме объективных факторов, конечно.
основную. Рынок это чистая психология, что нужно всем дорожает, что не нужно никому дешевеет. Осталось понять какому количеству семей нужна недвижимость в Украине/Киеве.
Рынок - это чистая экономика.
Психология важна на "рынке" азартных игр.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 22:04
rjkz
без понимания когда и чем закончится война, любые цифры - чистая кофейная гуща.
rjkz написав:
Рынок - это чистая экономика.
а экономика это что, разве не спрос и предложение? А спрос это что? теслу купить или коня, кнопочную звонилку или айфон - чистая психология. Страх перед войной обнулил продажи недвижимости - чистая психология.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 22:16
vitaliian написав:rjkz
без понимания когда и чем закончится война, любые цифры - чистая кофейная гуща.
В любом случае, ситуация будет крайне тяжелой. И это будет иметь соответстующие последствя для РН.
Если вам цифры не нужны и вы не хотите принимать вполне очевидные явления...
Помнится, во время ковида, adeges
пользовался кристалл боллом, и он ему прогнозировал обвал, но adeges ему не поверил и выкинул. А оказывается шар-то был рабочий.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 22:21
rjkz написав:
Если вам цифры не нужны и вы не хотите принимать вполне очевидные явления...
какие это явления я не хочу принимать?
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