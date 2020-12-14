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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 бер, 2023 22:02
beee написав: rjkz написав: beee написав:
Почему здесь бурно обсуждают только то, что плохо для КРЖН?
Любая тема: ковид, блэкаут с генераторами, война, что угодно?
И, наоборот, если проблемы больше нет или наступила позитивная динамика, глухо?
Просто интересно
А всё, я понял). "Вот сделал ты одной девушке хорошо, а другой от этого плохо"
Мы реалии обсуждаем или сеанс психоанализа проводим?
Я могу сказать, что конкретно сейчас мало где в мире позитивная динамика РН.
Вам от этого легче?
МНе, персонально, выгоден и рост КРЖН и рынка аренды.
Но если этого нет и я не вижу этого в ближайщей перспективе, то что мне писать?
"Все хорошо, прекрасная маркиза"?
Вот оно примерно как в той песне и есть.
Верно, конечно, но, как всегда, есть ньюанс.
Психоанализ, поведенческие разные штуки, вроде как, играют нехилую роль в трендах рынка, кроме объективных факторов, конечно.
Говорил с продаванами, удумали скупать дешёвые квартиры и делать совсем дешёвые ремонты. Смотрел на них с уважением и с неподдельным любопытством). А представьте, что у них получится, тренд поймают
Я не верю в хрень типа "мысли материальны" "нарисуйте себе картинку" и тд.
Решение проблемы начинается с осознания и принятия того, что проблема существует. Это надо принять и корректировать свои действия с поправкой на это.
Прятать голову в песок - порочная практика.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 22:04
vitaliian написав: beee написав:
Психоанализ, поведенческие разные штуки, вроде как, играют нехилую роль в трендах рынка, кроме объективных факторов, конечно.
основную. Рынок это чистая психология, что нужно всем дорожает, что не нужно никому дешевеет. Осталось понять какому количеству семей нужна недвижимость в Украине/Киеве.
Рынок - это чистая экономика.
Психология важна на "рынке" азартных игр.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 22:04
rjkz
без понимания когда и чем закончится война, любые цифры - чистая кофейная гуща.
rjkz написав:
Рынок - это чистая экономика.
а экономика это что, разве не спрос и предложение? А спрос это что? теслу купить или коня, кнопочную звонилку или айфон - чистая психология. Страх перед войной обнулил продажи недвижимости - чистая психология.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 22:16
vitaliian написав:rjkz
без понимания когда и чем закончится война, любые цифры - чистая кофейная гуща.
В любом случае, ситуация будет крайне тяжелой. И это будет иметь соответстующие последствя для РН.
Если вам цифры не нужны и вы не хотите принимать вполне очевидные явления...
Помнится, во время ковида, adeges
пользовался кристалл боллом, и он ему прогнозировал обвал, но adeges ему не поверил и выкинул. А оказывается шар-то был рабочий.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 22:21
rjkz написав:
Если вам цифры не нужны и вы не хотите принимать вполне очевидные явления...
какие это явления я не хочу принимать?
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Додано: Нед 05 бер, 2023 22:54
vitaliian написав:
С тех же европ, кто там устроился на работу могут вернутся с деньгами. Если ассимилироваться не выйдет.
.
Те кто не смог ассимилироваться - вернуться без денег, именно по той причине, что не смогли ассимилироваться.
А те кто смог ассимилироваться - приедет в Украину, чтобы всё продать и выехать уже окончательно с деньгами.
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Додано: Нед 05 бер, 2023 23:11
flyman написав: rjkz написав: vitaliian написав:
с 2000 до 2008 бетонная гривна выросла к доллару в 5 раз, а по некоторым обьектам в 10. Слишком просто обьяснить рост (падение) цены m2 курсом гривны. в 2014 гривна просела с 8 до 24 (в 3 раза) недвижимость потеряла до 40% у меня есть кейс когда ничего не потеряла, то что до 2014 не было переоценено.
Драйвером цены на недвижимость есть спрос.
Цена растет в нескольких случаях 1. Рост экономики, растут доходы арендаторов, соответственно есть возможность поввышать ренту. 2. Идет приток мигрантов, математически жилья не хватает, рост цены отсекает количество желающих переехать именно в этот город/район/ЖК. 3. Остальные активы становятся высокорисковыми, сидеть в кеше опасно для жизни, а заграницу его вывезти невозможно (например не выпускают мужчин до 60), банки падают или попадают под оккупацию (вместе с ячейками), государство перестает выполнять свои обязательства по займам (овгз и прочее), учетная ставка ниже уровня инфляции, вклады замораживаются, наличная валюта конфисковывается в пользу обороны. В этом случае сидеть в бетоне не самый плохой сценарий, почему бы ему не вырасти на фоне остальных рисков.
по п.1 все ясно, роста нет. По остальным ситуация непонятная, примут ли наших беженцев на пмж, готовы ли они сами остаться заграницей, учить язык, начинать карьеру с нуля, много лет жить в арендованном жилье. Еще больше вопросов по п.3 банки ломятся от денег и доходность гривневых депозитов ниже инфляции. Когда и чем закончится война, будут ли бесконечно долго лить помощь или заставят трясти внутренние ресурсы.
В 1998 году произошел дефолт в раше, который потянул за собой украинскую экономику и гривну ввиду критичной зависимости на тот момент. За 10,5 и 11 куе смотрел на Венике (угол Ужвий и Правды) 2 к в КТ по 53 м2.
На этом фоне продолжающаяся волна эмиграции 90-х. Люди продавали квартиры за что дадут, многие ехали по программам, когда ставилась конкретная дата выезда - нельзя было продавать годами, поэтому если давали 20 куе - брали 20, если 10 - брали 10. Я знаю человека, который не захотел за такие смешные деньги продавать и просто подарил квартиру дальней родственнице - денег чтобы купить у нее, как и у многих в 90-е, не было.
С конца 99-го начался медленный подъем экономики, или восстановление правильней(?), который постепенно набирал обороты. С апреля примерно 2001 (я тогда по газетам мониторил, Интернета не было), начался рост недвиги, но за интересующую сумму тогда попадался полный шлак, к концу мая я уже понял, что могу пропустить отход поезда и рискнул (на тот момент это воспринимался уже как риск) влезть в первичку.
А потом пошел рост экономики (не кидаться тапками, по сравнению с 90-ми это так и ощущулось) и самое интересное, это я уже тут вижу, остановился ...или очень замедлился выезд забугор. На тот-же момент приходится начало большого переселения провинции в Киев.
А в 2005 году после продажи Криворожстали пощел вброс денег и параллельно начались вливания из-за рубежа, основанные на кредите доверия к оранжевым, который они благополучно прос.али.
В это время в забугорье шел такой-же финансовый бум, обусловленный надуванием пузыря рилэстейта, который благополучно и лопнул в 2008 и надутый сверх меры в Украине, он и схлопнулся в Украине больше всего.
Вот и секрет роста антил 2008.
Вы думаете есть основания полагать, что опять сойдутся звезды а-ля 2005-2008?
И планируете все скинуть в 2008 версия 2.0?
Открою секрет - недвижимость растет в местах, куда едут люди, а не уехивают.
Когда в Киев начнется такой-же вал как в 2003-2007 - тогда и можно говорить о росте. Пока наоборот. ... Я даже знаю чем вы возразите. "Все не уезжают из Украины". Не надо чтобы все уезжали, достаточно того что уезжают. Так сказать, отрицательный рост населения.
Да, в какой-то момент, скорей всего после окончания боевых действий, довольно большое количество населения вернется в Украину, но это будут далеко не все, кто уехал. Кто-то наоборот уедет воссоединившись с семьей в забугорье. Трудно сейчас сказать кого будет больше.
Но явно оставшееся в Украине население будет меньше наявного на 24.02.22.
Поэтому не будет роста цен по сравнению с довоенным временем как минимум на дату окончания войны. Сколько лет займет восстановление экономики и сколько-нибудь значительное восстановление численности населения - даже не берусь предполагать. Много. Желательно, чтобы хотя-бя этот процесс имел позитивную динамику.
Ще забули про аварію ЧАЕС у 1986 та емігріцію євреїв на момент і після розпаду СРСР і реакцію цін КРЖН
Так що не все однозначно.
да уж
писателю простыней на 100500тыщ букафф явно нужно обратиться к психоаналитику)
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Додано: Нед 05 бер, 2023 23:14
Прохожий, только после вас.
Вам сложно осилить текст длиннее 2 строк?
уверен, диагноз поставить будет не трудно.
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rjkz
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Додано: Нед 05 бер, 2023 23:27
Евро-2020 с Венгрией Криштиану Роналду демонстративно убрал со стола бутылки Coca-Cola и заменил их на обычную воду. Спустя 30 минут курс акций компании упал на 1,6%, а рыночная стоимость компании снизилась на $4 млрд.
Курс доллара в 2014, панику кто помнит?
Коттеджи по 800 куе в 2007, гостинки по 110 куе.
Покупают и продают живые люди. Если бы психология не имела значения, айфон имел бы одну камеру и назывался iPhone 5)
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beee
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