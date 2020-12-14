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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10794107951079610797
Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 22:04

  vitaliian написав:
  beee написав:Психоанализ, поведенческие разные штуки, вроде как, играют нехилую роль в трендах рынка, кроме объективных факторов, конечно.
основную. Рынок это чистая психология, что нужно всем дорожает, что не нужно никому дешевеет. Осталось понять какому количеству семей нужна недвижимость в Украине/Киеве.


Рынок - это чистая экономика.
Психология важна на "рынке" азартных игр.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 22:04

rjkz без понимания когда и чем закончится война, любые цифры - чистая кофейная гуща.
  rjkz написав:Рынок - это чистая экономика.
а экономика это что, разве не спрос и предложение? А спрос это что? теслу купить или коня, кнопочную звонилку или айфон - чистая психология. Страх перед войной обнулил продажи недвижимости - чистая психология.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 22:16

  vitaliian написав:rjkz без понимания когда и чем закончится война, любые цифры - чистая кофейная гуща.


В любом случае, ситуация будет крайне тяжелой. И это будет иметь соответстующие последствя для РН.
Если вам цифры не нужны и вы не хотите принимать вполне очевидные явления...
Помнится, во время ковида, adeges пользовался кристалл боллом, и он ему прогнозировал обвал, но adeges ему не поверил и выкинул. А оказывается шар-то был рабочий.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 22:21

  rjkz написав:Если вам цифры не нужны и вы не хотите принимать вполне очевидные явления...
какие это явления я не хочу принимать?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 22:54

  vitaliian написав: С тех же европ, кто там устроился на работу могут вернутся с деньгами. Если ассимилироваться не выйдет.
.

Те кто не смог ассимилироваться - вернуться без денег, именно по той причине, что не смогли ассимилироваться.
А те кто смог ассимилироваться - приедет в Украину, чтобы всё продать и выехать уже окончательно с деньгами.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2023 23:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Евро-2020 с Венгрией Криштиану Роналду демонстративно убрал со стола бутылки Coca-Cola и заменил их на обычную воду. Спустя 30 минут курс акций компании упал на 1,6%, а рыночная стоимость компании снизилась на $4 млрд.

Курс доллара в 2014, панику кто помнит?
Коттеджи по 800 куе в 2007, гостинки по 110 куе.

Покупают и продают живые люди. Если бы психология не имела значения, айфон имел бы одну камеру и назывался iPhone 5)
beee
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 03:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Коттеджи по 800 куе в 2007, гостинки по 110 куе.
Покупают и продают живые люди. Если бы психология не имела значения,


там были фундаментальные факторы - в систему закачали живые деньги (через банковское и кредитование)
и после покупки-продажи деньги в основном оставались в стране.
Сейчас тоже будут действовать фундаментальные факторы - но при покупке-продаже, деньги в основном будут покидать просторы Украины и обосновываться где то в Европе.
в системе будет всё меньше денег.
Да психология тоже работает - но краткосрочно - например при прекращение боевых действий кто-то поспешит что-то купить пока "не подорожало" (так сказать удовлетворит свой "отложенный спрос"), но это просто приведёт к тому - что кто-то сможет удачно продать, и из системы будет выведено большее количество денежных знаков.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:38

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Психоанализ, поведенческие разные штуки, вроде как, играют нехилую роль в трендах рынка, кроме объективных факторов, конечно.
основную. Рынок это чистая психология, что нужно всем дорожает, что не нужно никому дешевеет. Осталось понять какому количеству семей нужна недвижимость в Украине/Киеве.


Рынок - это чистая экономика.
Психология важна на "рынке" азартных игр.


не, поведение большинства на рынке не рационально и значительное влияние на это большинство имеет как раз психологическая оценка
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