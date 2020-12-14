|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 05 бер, 2023 22:04
vitaliian написав: beee написав:
Психоанализ, поведенческие разные штуки, вроде как, играют нехилую роль в трендах рынка, кроме объективных факторов, конечно.
основную. Рынок это чистая психология, что нужно всем дорожает, что не нужно никому дешевеет. Осталось понять какому количеству семей нужна недвижимость в Украине/Киеве.
Рынок - это чистая экономика.
Психология важна на "рынке" азартных игр.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14287
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7518 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 05 бер, 2023 22:04
rjkz
без понимания когда и чем закончится война, любые цифры - чистая кофейная гуща.
rjkz написав:
Рынок - это чистая экономика.
а экономика это что, разве не спрос и предложение? А спрос это что? теслу купить или коня, кнопочную звонилку или айфон - чистая психология. Страх перед войной обнулил продажи недвижимости - чистая психология.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17050
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2116 раз.
- Подякували: 3005 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 бер, 2023 22:16
vitaliian написав:rjkz
без понимания когда и чем закончится война, любые цифры - чистая кофейная гуща.
В любом случае, ситуация будет крайне тяжелой. И это будет иметь соответстующие последствя для РН.
Если вам цифры не нужны и вы не хотите принимать вполне очевидные явления...
Помнится, во время ковида, adeges
пользовался кристалл боллом, и он ему прогнозировал обвал, но adeges ему не поверил и выкинул. А оказывается шар-то был рабочий.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14287
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7518 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 05 бер, 2023 22:21
rjkz написав:
Если вам цифры не нужны и вы не хотите принимать вполне очевидные явления...
какие это явления я не хочу принимать?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 17050
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2116 раз.
- Подякували: 3005 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 бер, 2023 22:54
vitaliian написав:
С тех же европ, кто там устроился на работу могут вернутся с деньгами. Если ассимилироваться не выйдет.
.
Те кто не смог ассимилироваться - вернуться без денег, именно по той причине, что не смогли ассимилироваться.
А те кто смог ассимилироваться - приедет в Украину, чтобы всё продать и выехать уже окончательно с деньгами.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1681
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 810 раз.
- Подякували: 826 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 05 бер, 2023 23:27
Евро-2020 с Венгрией Криштиану Роналду демонстративно убрал со стола бутылки Coca-Cola и заменил их на обычную воду. Спустя 30 минут курс акций компании упал на 1,6%, а рыночная стоимость компании снизилась на $4 млрд.
Курс доллара в 2014, панику кто помнит?
Коттеджи по 800 куе в 2007, гостинки по 110 куе.
Покупают и продают живые люди. Если бы психология не имела значения, айфон имел бы одну камеру и назывался iPhone 5)
-
beee
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 03:09
beee написав:
Коттеджи по 800 куе в 2007, гостинки по 110 куе.
Покупают и продают живые люди. Если бы психология не имела значения,
там были фундаментальные факторы - в систему закачали живые деньги (через банковское и кредитование)
и после покупки-продажи деньги в основном оставались в стране.
Сейчас тоже будут действовать фундаментальные факторы - но при покупке-продаже, деньги в основном будут покидать просторы Украины и обосновываться где то в Европе.
в системе будет всё меньше денег.
Да психология тоже работает - но краткосрочно - например при прекращение боевых действий кто-то поспешит что-то купить пока "не подорожало" (так сказать удовлетворит свой "отложенный спрос"), но это просто приведёт к тому - что кто-то сможет удачно продать, и из системы будет выведено большее количество денежных знаков.
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5442
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 636 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 06 бер, 2023 10:38
rjkz написав: vitaliian написав: beee написав:
Психоанализ, поведенческие разные штуки, вроде как, играют нехилую роль в трендах рынка, кроме объективных факторов, конечно.
основную. Рынок это чистая психология, что нужно всем дорожает, что не нужно никому дешевеет. Осталось понять какому количеству семей нужна недвижимость в Украине/Киеве.
Рынок - это чистая экономика.
Психология важна на "рынке" азартных игр.
не, поведение большинства
на рынке не рационально и значительное влияние на это большинство имеет как раз психологическая оценка
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5280
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 829 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23607
|15930426
|
|
|1196
|5261820
|
|
|3
|5324
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|