uaprofi написав:

beee написав: Коттеджи по 800 куе в 2007, гостинки по 110 куе.

Покупают и продают живые люди. Если бы психология не имела значения, Коттеджи по 800 куе в 2007, гостинки по 110 куе.Покупают и продают живые люди. Если бы психология не имела значения,

там были фундаментальные факторы - в систему закачали живые деньги (через банковское и кредитование)и после покупки-продажи деньги в основном оставались в стране.Сейчас тоже будут действовать фундаментальные факторы - но при покупке-продаже, деньги в основном будут покидать просторы Украины и обосновываться где то в Европе.в системе будет всё меньше денег.Да психология тоже работает - но краткосрочно - например при прекращение боевых действий кто-то поспешит что-то купить пока "не подорожало" (так сказать удовлетворит свой "отложенный спрос"), но это просто приведёт к тому - что кто-то сможет удачно продать, и из системы будет выведено большее количество денежных знаков.