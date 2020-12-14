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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 бер, 2023 10:38
rjkz написав: vitaliian написав: beee написав:
Психоанализ, поведенческие разные штуки, вроде как, играют нехилую роль в трендах рынка, кроме объективных факторов, конечно.
основную. Рынок это чистая психология, что нужно всем дорожает, что не нужно никому дешевеет. Осталось понять какому количеству семей нужна недвижимость в Украине/Киеве.
Рынок - это чистая экономика.
Психология важна на "рынке" азартных игр.
не, поведение большинства
на рынке не рационально и значительное влияние на это большинство имеет как раз психологическая оценка
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Додано: Пон 06 бер, 2023 11:02
baraka написав: rjkz написав:
Рынок - это чистая экономика.
Психология важна на "рынке" азартных игр.
не, поведение большинства
на рынке не рационально и значительное влияние на это большинство имеет как раз психологическая оценка
Если рынок связан с базовыми потребностями, такими как жилье, еда и т.п. то поведение потребляющего вполне себе может быть рациональным, если потребность для него в дефиците, а если в профиците - тогда классика страха-жадности
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Додано: Пон 06 бер, 2023 11:16
baraka написав: rjkz написав: vitaliian написав:
основную. Рынок это чистая психология, что нужно всем дорожает, что не нужно никому дешевеет. Осталось понять какому количеству семей нужна недвижимость в Украине/Киеве.
Рынок - это чистая экономика.
Психология важна на "рынке" азартных игр.
не, поведение большинства
на рынке не рационально и значительное влияние на это большинство имеет как раз психологическая оценка
Самый яркий момент этого на КРЖН - это после 11 сентября 2001 года. Падение башен в НЙ не имело никакого экономического значения ни на одну страну мира, но послужило триггером резкого ускорения роста цен на КРЖН. По сути - началом тренда заметного роста во всех сегментах рынка после падения 1998- первой половины 2000 и и стагнации второй половины 2000 и первой половины 2001 годов.
Но конечно это наложилось на позитивные макроэкономические условия после девальвации 1998-2000 годов. Но ускорение роста из-за теракта в США - несомненно.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 11:42
adeges написав:
Самый яркий момент этого на КРЖН - это после 11 сентября 2001 года. Падение башен в НЙ не имело никакого экономического значения ни на одну страну мира, но послужило триггером резкого ускорения роста цен на КРЖН. По сути - началом тренда заметного роста во всех сегментах рынка после падения 1998- первой половины 2000 и и стагнации второй половины 2000 и первой половины 2001 годов.
Но конечно это наложилось на позитивные макроэкономические условия после девальвации 1998-2000 годов. Но ускорение роста из-за теракта в США - несомненно.
В США лопнул пузырь доткомов и надувать стали пузырь недвиги.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 11:59
uaprofi написав: beee написав:
Коттеджи по 800 куе в 2007, гостинки по 110 куе.
Покупают и продают живые люди. Если бы психология не имела значения,
там были фундаментальные факторы - в систему закачали живые деньги (через банковское и кредитование)
и после покупки-продажи деньги в основном оставались в стране.
Сейчас тоже будут действовать фундаментальные факторы - но при покупке-продаже, деньги в основном будут покидать просторы Украины и обосновываться где то в Европе.
в системе будет всё меньше денег.
Да психология тоже работает - но краткосрочно - например при прекращение боевых действий кто-то поспешит что-то купить пока "не подорожало" (так сказать удовлетворит свой "отложенный спрос"), но это просто приведёт к тому - что кто-то сможет удачно продать, и из системы будет выведено большее количество денежных знаков.
А на хрена тогда сейчас лучшие представители украинского гражданского общества умирают на фронте? С такими настроениями армия должна дружно оставить линию фронта и переехать в Германию - жить на пособие.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 12:11
adeges написав: baraka написав: rjkz написав:
Рынок - это чистая экономика.
Психология важна на "рынке" азартных игр.
не, поведение большинства
на рынке не рационально и значительное влияние на это большинство имеет как раз психологическая оценка
Самый яркий момент этого на КРЖН - это после 11 сентября 2001 года. Падение башен в НЙ не имело никакого экономического значения ни на одну страну мира, но послужило триггером резкого ускорения роста цен на КРЖН. По сути - началом тренда заметного роста во всех сегментах рынка после падения 1998- первой половины 2000 и и стагнации второй половины 2000 и первой половины 2001 годов.
Но конечно это наложилось на позитивные макроэкономические условия после девальвации 1998-2000 годов. Но ускорение роста из-за теракта в США - несомненно.
Причина роста цен на КРЖН в 00е - рост мировых цен на сырье, которое Украина производила, что, вместе с реформами, проведенными Кучмой и подхваченными Ющенко, позволило украинскому ВВП расти самыми быстрыми темпами в истории Украины и вселило оптимизм в европейских банкиров, которые залили страну бабосами. Отсюда и все эти дикие диспропорции - европейские банкиры же тоже видели что квартиры в Киеве и Берлине стоят одинаково, но это их не смущало, т.к. украинская экономика росла в 10 раз быстрее немецкой (понятно что с низкой базы, но тем не менее).
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Додано: Пон 06 бер, 2023 14:56
Господа, что то стало много появляться срочніх предложений от людей в связи с свалом.
Раньше не замечал.
Все очень плохо или есть надежда
Начинают руки чесаться.
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Хомякоид
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Додано: Пон 06 бер, 2023 15:07
Хомякоид написав:
Господа, что то стало много появляться срочніх предложений от людей в связи с свалом.
Раньше не замечал.
Все очень плохо или есть надежда
Начинают руки чесаться.
Это где так?
И уровень товара и цен при этом "срочно!!!"?
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барабашов
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Додано: Пон 06 бер, 2023 15:15
барабашов написав: Хомякоид написав:
Господа, что то стало много появляться срочніх предложений от людей в связи с свалом.
Раньше не замечал.
Все очень плохо или есть надежда
Начинают руки чесаться.
Это где так?
И уровень товара и цен при этом "срочно!!!"?
Шерстите лох и увидите.
Так и пишут срочно в связи с віездом.
Другая проблема, оналитеги пишут что война в єтом году не закончиться.
Да и евросоюз в самом лучшем случае только в 2029 светит.
В связи с указаннім думаю и дальше будем только падать
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Додано: Пон 06 бер, 2023 15:29
airmax78 написав:
А на хрена тогда сейчас лучшие представители украинского гражданского общества умирают на фронте? С такими настроениями армия должна дружно оставить линию фронта и переехать в Германию - жить на пособие.
Правильно, с такими настроениями так дальше нельзя. Почему одни М18-60 должны воевать, а другие - ни в чем себе не отказывать за границей? Надо восстанавливать справедливость. Кто выехал и не донатил в "таких-то" пределах (установить сумму, за которую не стыдно), у того отнять оставшееся жилье в Украине и передать тем, чье жилье разбомбили. Начать можно с батальона Монако и иже с ними.
Кто в Украине, но отказывается посетить военкомат и тоже не донатил - заблокировать банк. карту или ограничить ее использование.
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