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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10794107951079610797>
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 10:38

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:Психоанализ, поведенческие разные штуки, вроде как, играют нехилую роль в трендах рынка, кроме объективных факторов, конечно.
основную. Рынок это чистая психология, что нужно всем дорожает, что не нужно никому дешевеет. Осталось понять какому количеству семей нужна недвижимость в Украине/Киеве.


Рынок - это чистая экономика.
Психология важна на "рынке" азартных игр.


не, поведение большинства на рынке не рационально и значительное влияние на это большинство имеет как раз психологическая оценка
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:02

  baraka написав:
  rjkz написав:Рынок - это чистая экономика.
Психология важна на "рынке" азартных игр.


не, поведение большинства на рынке не рационально и значительное влияние на это большинство имеет как раз психологическая оценка

Если рынок связан с базовыми потребностями, такими как жилье, еда и т.п. то поведение потребляющего вполне себе может быть рациональным, если потребность для него в дефиците, а если в профиците - тогда классика страха-жадности
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:16

  baraka написав:
  rjkz написав:
  vitaliian написав:основную. Рынок это чистая психология, что нужно всем дорожает, что не нужно никому дешевеет. Осталось понять какому количеству семей нужна недвижимость в Украине/Киеве.


Рынок - это чистая экономика.
Психология важна на "рынке" азартных игр.


не, поведение большинства на рынке не рационально и значительное влияние на это большинство имеет как раз психологическая оценка


Самый яркий момент этого на КРЖН - это после 11 сентября 2001 года. Падение башен в НЙ не имело никакого экономического значения ни на одну страну мира, но послужило триггером резкого ускорения роста цен на КРЖН. По сути - началом тренда заметного роста во всех сегментах рынка после падения 1998- первой половины 2000 и и стагнации второй половины 2000 и первой половины 2001 годов.

Но конечно это наложилось на позитивные макроэкономические условия после девальвации 1998-2000 годов. Но ускорение роста из-за теракта в США - несомненно.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 11:42

  adeges написав:Самый яркий момент этого на КРЖН - это после 11 сентября 2001 года. Падение башен в НЙ не имело никакого экономического значения ни на одну страну мира, но послужило триггером резкого ускорения роста цен на КРЖН. По сути - началом тренда заметного роста во всех сегментах рынка после падения 1998- первой половины 2000 и и стагнации второй половины 2000 и первой половины 2001 годов.

Но конечно это наложилось на позитивные макроэкономические условия после девальвации 1998-2000 годов. Но ускорение роста из-за теракта в США - несомненно.

В США лопнул пузырь доткомов и надувать стали пузырь недвиги.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 12:11

  adeges написав:
  baraka написав:
  rjkz написав:Рынок - это чистая экономика.
Психология важна на "рынке" азартных игр.


не, поведение большинства на рынке не рационально и значительное влияние на это большинство имеет как раз психологическая оценка


Самый яркий момент этого на КРЖН - это после 11 сентября 2001 года. Падение башен в НЙ не имело никакого экономического значения ни на одну страну мира, но послужило триггером резкого ускорения роста цен на КРЖН. По сути - началом тренда заметного роста во всех сегментах рынка после падения 1998- первой половины 2000 и и стагнации второй половины 2000 и первой половины 2001 годов.

Но конечно это наложилось на позитивные макроэкономические условия после девальвации 1998-2000 годов. Но ускорение роста из-за теракта в США - несомненно.

Причина роста цен на КРЖН в 00е - рост мировых цен на сырье, которое Украина производила, что, вместе с реформами, проведенными Кучмой и подхваченными Ющенко, позволило украинскому ВВП расти самыми быстрыми темпами в истории Украины и вселило оптимизм в европейских банкиров, которые залили страну бабосами. Отсюда и все эти дикие диспропорции - европейские банкиры же тоже видели что квартиры в Киеве и Берлине стоят одинаково, но это их не смущало, т.к. украинская экономика росла в 10 раз быстрее немецкой (понятно что с низкой базы, но тем не менее).
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господа, что то стало много появляться срочніх предложений от людей в связи с свалом.
Раньше не замечал.

Все очень плохо или есть надежда
Начинают руки чесаться.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:07

  Хомякоид написав:Господа, что то стало много появляться срочніх предложений от людей в связи с свалом.
Раньше не замечал.

Все очень плохо или есть надежда
Начинают руки чесаться.

Это где так?
И уровень товара и цен при этом "срочно!!!"?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:15

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:Господа, что то стало много появляться срочніх предложений от людей в связи с свалом.
Раньше не замечал.

Все очень плохо или есть надежда
Начинают руки чесаться.

Это где так?
И уровень товара и цен при этом "срочно!!!"?


Шерстите лох и увидите.
Так и пишут срочно в связи с віездом.

Другая проблема, оналитеги пишут что война в єтом году не закончиться.
Да и евросоюз в самом лучшем случае только в 2029 светит.

В связи с указаннім думаю и дальше будем только падать
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:34

  Хомякоид написав:Господа, что то стало много появляться срочніх предложений от людей в связи с свалом.
Раньше не замечал.

Все очень плохо или есть надежда
Начинают руки чесаться.

можно ознакомить нас с этими предложениями?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:46

  Олежан написав:
  Хомякоид написав:Господа, что то стало много появляться срочніх предложений от людей в связи с свалом.
Раньше не замечал.

Все очень плохо или есть надежда
Начинают руки чесаться.

можно ознакомить нас с этими предложениями?


Пока нет. Думаю размішляю.
Хомякоид
 
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