Додано: Пон 06 бер, 2023 12:11

adeges написав: baraka написав: rjkz написав: Рынок - это чистая экономика.

Психология важна на "рынке" азартных игр. Рынок - это чистая экономика.Психология важна на "рынке" азартных игр.



не, поведение большинства на рынке не рационально и значительное влияние на это большинство имеет как раз психологическая оценка не, поведениена рынке не рационально и значительное влияние на это большинство имеет как раз психологическая оценка



Самый яркий момент этого на КРЖН - это после 11 сентября 2001 года. Падение башен в НЙ не имело никакого экономического значения ни на одну страну мира, но послужило триггером резкого ускорения роста цен на КРЖН. По сути - началом тренда заметного роста во всех сегментах рынка после падения 1998- первой половины 2000 и и стагнации второй половины 2000 и первой половины 2001 годов.



Но конечно это наложилось на позитивные макроэкономические условия после девальвации 1998-2000 годов. Но ускорение роста из-за теракта в США - несомненно. Самый яркий момент этого на КРЖН - это после 11 сентября 2001 года. Падение башен в НЙ не имело никакого экономического значения ни на одну страну мира, но послужило триггером резкого ускорения роста цен на КРЖН. По сути - началом тренда заметного роста во всех сегментах рынка после падения 1998- первой половины 2000 и и стагнации второй половины 2000 и первой половины 2001 годов.Но конечно это наложилось на позитивные макроэкономические условия после девальвации 1998-2000 годов. Но ускорение роста из-за теракта в США - несомненно.

Причина роста цен на КРЖН в 00е - рост мировых цен на сырье, которое Украина производила, что, вместе с реформами, проведенными Кучмой и подхваченными Ющенко, позволило украинскому ВВП расти самыми быстрыми темпами в истории Украины и вселило оптимизм в европейских банкиров, которые залили страну бабосами. Отсюда и все эти дикие диспропорции - европейские банкиры же тоже видели что квартиры в Киеве и Берлине стоят одинаково, но это их не смущало, т.к. украинская экономика росла в 10 раз быстрее немецкой (понятно что с низкой базы, но тем не менее).