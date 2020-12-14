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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:51
Хомякоид написав: Олежан написав:
можно ознакомить нас с этими предложениями?
Пока нет. Думаю размішляю.
А Рыбальский па1000 срочноуезженцы, случайно, не предлагают?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 16:11
airmax78 написав: Хомякоид написав: Олежан написав:
можно ознакомить нас с этими предложениями?
Пока нет. Думаю размішляю.
А Рыбальский па1000 срочноуезженцы, случайно, не предлагают?
Рібальский не интересен мне даже па 500.
Не вижу в той діре никаких перспектив.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 16:54
Хомякоид написав:
Пока нет. Думаю размішляю.
В сєнсі? Скіньте посілання і далі думайте, при чому тут одне до третього?
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