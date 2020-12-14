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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10794107951079610797
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:51

  Хомякоид написав:
  Олежан написав:можно ознакомить нас с этими предложениями?


Пока нет. Думаю размішляю.

А Рыбальский па1000 срочноуезженцы, случайно, не предлагают?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 16:11

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  Олежан написав:можно ознакомить нас с этими предложениями?


Пока нет. Думаю размішляю.

А Рыбальский па1000 срочноуезженцы, случайно, не предлагают?


Рібальский не интересен мне даже па 500.
Не вижу в той діре никаких перспектив.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 16:54

  Хомякоид написав:Пока нет. Думаю размішляю.

В сєнсі? Скіньте посілання і далі думайте, при чому тут одне до третього?
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 17:14

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  Олежан написав:можно ознакомить нас с этими предложениями?


Пока нет. Думаю размішляю.

А Рыбальский па1000 срочноуезженцы, случайно, не предлагают?


пока только в тетрисхоле 200к за 1к 48 метров без ремонта за 4м єтаже
тоже написано что очнеь срочно в связи с отьездом
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хз где вы эти срочняки дешевые находите.
после 24.02.2023 за 4 дня вымели все что было во вменяемом состоянии на массиве в ценовом сегменте 25-29 (гостинки)
я как лих приехал с бабосами, чтоб сделку совершать, а хата продана.
метнулся по запасным вариантам - а их уже и нету.
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:34

  Хомякоид написав:Господа, что то стало много появляться срочніх предложений от людей в связи с свалом.
Раньше не замечал.

Все очень плохо или есть надежда
Начинают руки чесаться.


Жадібність призводить до бідності.

« много появляться срочніх предложений»
Давай парочку. Решту залиш собі
Первый
 
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  #<1 ... 10794107951079610797
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