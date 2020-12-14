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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 бер, 2023 15:51
Хомякоид написав: Олежан написав:
можно ознакомить нас с этими предложениями?
Пока нет. Думаю размішляю.
А Рыбальский па1000 срочноуезженцы, случайно, не предлагают?
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airmax78
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Додано: Пон 06 бер, 2023 16:11
airmax78 написав: Хомякоид написав: Олежан написав:
можно ознакомить нас с этими предложениями?
Пока нет. Думаю размішляю.
А Рыбальский па1000 срочноуезженцы, случайно, не предлагают?
Рібальский не интересен мне даже па 500.
Не вижу в той діре никаких перспектив.
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Хомякоид
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Додано: Пон 06 бер, 2023 16:54
Хомякоид написав:
Пока нет. Думаю размішляю.
В сєнсі? Скіньте посілання і далі думайте, при чому тут одне до третього?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 17:14
airmax78 написав: Хомякоид написав: Олежан написав:
можно ознакомить нас с этими предложениями?
Пока нет. Думаю размішляю.
А Рыбальский па1000 срочноуезженцы, случайно, не предлагают?
пока только в тетрисхоле 200к за 1к 48 метров без ремонта за 4м єтаже
тоже написано что очнеь срочно в связи с отьездом
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Олежан
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Додано: Пон 06 бер, 2023 18:30
хз где вы эти срочняки дешевые находите.
после 24.02.2023 за 4 дня вымели все что было во вменяемом состоянии на массиве в ценовом сегменте 25-29 (гостинки)
я как лих приехал с бабосами, чтоб сделку совершать, а хата продана.
метнулся по запасным вариантам - а их уже и нету.
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boshetyn
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Додано: Пон 06 бер, 2023 18:34
Хомякоид написав:
Господа, что то стало много появляться срочніх предложений от людей в связи с свалом.
Раньше не замечал.
Все очень плохо или есть надежда
Начинают руки чесаться.
Жадібність призводить до бідності.
« много появляться срочніх предложений»
Давай парочку. Решту залиш собі
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_Klim
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