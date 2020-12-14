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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10795107961079710798>
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 15:51

  Хомякоид написав:
  Олежан написав:можно ознакомить нас с этими предложениями?


Пока нет. Думаю размішляю.

А Рыбальский па1000 срочноуезженцы, случайно, не предлагают?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 16:11

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  Олежан написав:можно ознакомить нас с этими предложениями?


Пока нет. Думаю размішляю.

А Рыбальский па1000 срочноуезженцы, случайно, не предлагают?


Рібальский не интересен мне даже па 500.
Не вижу в той діре никаких перспектив.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 16:54

  Хомякоид написав:Пока нет. Думаю размішляю.

В сєнсі? Скіньте посілання і далі думайте, при чому тут одне до третього?
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 17:14

  airmax78 написав:
  Хомякоид написав:
  Олежан написав:можно ознакомить нас с этими предложениями?


Пока нет. Думаю размішляю.

А Рыбальский па1000 срочноуезженцы, случайно, не предлагают?


пока только в тетрисхоле 200к за 1к 48 метров без ремонта за 4м єтаже
тоже написано что очнеь срочно в связи с отьездом
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хз где вы эти срочняки дешевые находите.
после 24.02.2023 за 4 дня вымели все что было во вменяемом состоянии на массиве в ценовом сегменте 25-29 (гостинки)
я как лих приехал с бабосами, чтоб сделку совершать, а хата продана.
метнулся по запасным вариантам - а их уже и нету.
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:34

  Хомякоид написав:Господа, что то стало много появляться срочніх предложений от людей в связи с свалом.
Раньше не замечал.

Все очень плохо или есть надежда
Начинают руки чесаться.


Жадібність призводить до бідності.

« много появляться срочніх предложений»
Давай парочку. Решту залиш собі
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:40

Первый

на самом деле есть такие, где написано "срочно"
только прайс не срочный и висят они уже по 6 месяцев
boshetyn
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  boshetyn написав:после 24.02.2023 за 4 дня вымели все что было во вменяемом состоянии на массиве в ценовом сегменте 25-29 (гостинки)
:shock: Интересно, много таких нашлось кто побежал продавать хатынки в первые дни.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:49

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:
  Хомякоид написав: Пока нет. Думаю размішляю.

А Рыбальский па1000 срочноуезженцы, случайно, не предлагают?


Рібальский не интересен мне даже па 500.
Не вижу в той діре никаких перспектив.
А как же вид? Многие стремятся к такому.

Вот топ-цена не удаленного ЖК с видом
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tsna-top-vidova-1-k-kvartira-33m-zhk-victory-v-pr-t-peremogi-5v-tsentr-IDR0T4J.html
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:54

  Proofy написав:
  boshetyn написав:после 24.02.2023 за 4 дня вымели все что было во вменяемом состоянии на массиве в ценовом сегменте 25-29 (гостинки)
:shock: Интересно, много таких нашлось кто побежал продавать хатынки в первые дни.


продалось то, что висело еще с лета\осени, либо с января по вкусной цене.

летом смотрел 21м2 - отдавали за 25к. не взял (кусаю локти). ушла в августе
осенью смотрел 21м2 - отдавали за 27. рассматривал как основной варик, ушел перед носом :( 28.02
20м2 висело с лета за 25500, в январе стала 24900,рассматривал как запаску. ушла.

в январе появилась 21м2 за 25к (в описании так и писали - максимально реальная и адекватная цена на продажу) - таки ушла за 3 недели.

также было 2 варика с прайсом 28-29, но их не прозванивал и не смотрел даже. провисели недолго, около 3х недель.



сейчас в такомже\хуже состоянии в округе - 35 без торга (3 варианта висят, из них 2 прозвонил).


тоесть хайп повалил именно после 24-03-2023

все боялись, что на годовщину будет что-то лютое.
Востаннє редагувалось boshetyn в Пон 06 бер, 2023 18:57, всього редагувалось 2 разів.
boshetyn
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