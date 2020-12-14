А Рыбальский па1000 срочноуезженцы, случайно, не предлагают?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 15:51
Додано: Пон 06 бер, 2023 16:11
Додано: Пон 06 бер, 2023 16:54
Додано: Пон 06 бер, 2023 17:14
Додано: Пон 06 бер, 2023 18:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
хз где вы эти срочняки дешевые находите.
после 24.02.2023 за 4 дня вымели все что было во вменяемом состоянии на массиве в ценовом сегменте 25-29 (гостинки)
я как лих приехал с бабосами, чтоб сделку совершать, а хата продана.
метнулся по запасным вариантам - а их уже и нету.
Додано: Пон 06 бер, 2023 18:34
Додано: Пон 06 бер, 2023 18:40
Первый
на самом деле есть такие, где написано "срочно"
только прайс не срочный и висят они уже по 6 месяцев
Додано: Пон 06 бер, 2023 18:46
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 06 бер, 2023 18:49
А как же вид? Многие стремятся к такому.
Вот топ-цена не удаленного ЖК с видом
Додано: Пон 06 бер, 2023 18:54
продалось то, что висело еще с лета\осени, либо с января по вкусной цене.
летом смотрел 21м2 - отдавали за 25к. не взял (кусаю локти). ушла в августе
осенью смотрел 21м2 - отдавали за 27. рассматривал как основной варик, ушел перед носом 28.02
20м2 висело с лета за 25500, в январе стала 24900,рассматривал как запаску. ушла.
в январе появилась 21м2 за 25к (в описании так и писали - максимально реальная и адекватная цена на продажу) - таки ушла за 3 недели.
также было 2 варика с прайсом 28-29, но их не прозванивал и не смотрел даже. провисели недолго, около 3х недель.
сейчас в такомже\хуже состоянии в округе - 35 без торга (3 варианта висят, из них 2 прозвонил).
тоесть хайп повалил именно после 24-03-2023
все боялись, что на годовщину будет что-то лютое.
Востаннє редагувалось boshetyn в Пон 06 бер, 2023 18:57, всього редагувалось 2 разів.
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