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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 бер, 2023 18:55
Хомякоид написав: барабашов написав: Хомякоид написав:
Господа, что то стало много появляться срочніх предложений от людей в связи с свалом.
Раньше не замечал.
Все очень плохо или есть надежда
Начинают руки чесаться.
Это где так?
И уровень товара и цен при этом "срочно!!!"?
Шерстите лох и увидите.
Так и пишут срочно в связи с віездом.
Другая проблема, оналитеги пишут что война в єтом году не закончиться.
Да и евросоюз в самом лучшем случае только в 2029 светит.
В связи с указаннім думаю и дальше будем только падать
Там без написаного про,, в связи с выездом" видно, что продаются квартиры и дома с качественным ремонтом и меблировкой под себя, а не то, что собирается делать Долярчик в свое смарте. Мне в ФБ постоянно такие предложения закидывает. Особенно это видно по особнякам, всякие барбекю, бильярдные, все обставлено со вкусом и вдруг решили продать... Явно свал.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 19:01
boshetyn написав:
хз где вы эти срочняки дешевые находите.
после 24.02.2023 за 4 дня вымели все что было во вменяемом состоянии на массиве в ценовом сегменте 25-29 (гостинки)
я как лих приехал с бабосами, чтоб сделку совершать, а хата продана.
метнулся по запасным вариантам - а их уже и нету.
Дефіцит (С).
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Додано: Пон 06 бер, 2023 19:05
Поки статистика така:
Трібека - продав(ла).
Бее - продав.
Ейрмакс - чекає лося 50 куе, потім продасть.
На іншій стороні Реус.
Чи вистачить скирди Реуса на таку толпу продавців?
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Додано: Пон 06 бер, 2023 19:20
Proofy написав: boshetyn написав:
сейчас в такомже\хуже состоянии в округе - 35 без торга (3 варианта висят, из них 2 прозвонил).
То есть по вашим данным цены наоборот ушли вверх от довоенных?
нет.
до войны это было около 40к
но тенденция пока вверх. надеюсь, временно
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Додано: Пон 06 бер, 2023 19:27
BIGor написав:
Поки статистика така:
Трібека - продав(ла).
Бее - продав.
Ейрмакс - чекає лося 50 куе, потім продасть.
На іншій стороні Реус.
Чи вистачить скирди Реуса на таку толпу продавців?
"гигант мысли"(с)
"аналитика" уровня аудитора из биг4
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Додано: Пон 06 бер, 2023 19:30
boshetyn написав: Proofy написав: boshetyn написав:
сейчас в такомже\хуже состоянии в округе - 35 без торга (3 варианта висят, из них 2 прозвонил).
То есть по вашим данным цены наоборот ушли вверх от довоенных?
нет.
до войны это было около 40к
но тенденция пока вверх. надеюсь, временно
Если курс доллара будет продолжать укрепляться - обвал недвиги затрудне, т.к. это не только потребительский, но и инвестиционный актив.
Когда на счетах физических лиц (возможно львиная доля военные), накопилось уже под триллион гривен, а курс гривны укрепляется... могут быть разные варианты.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 19:34
Bolt
Дом
С биллиардом там или джакузей
И участок не засран и мал, а наоборот очень даже весьма. Сколько хотят? За метр, за объект, насколько упал от 21го года(реальной покупки в 21м лучше)?
И свал ТУДА. Из особняка с воротами в паркинг ща 5куе. ТАМ то что, дефицит пильщиков с МБА или бегунков своих с решалами не вырастила система? Или "продам особняк" и там на конвейер или в подвалы ЛИДЛа? На все вопросы эти только Хомяк все ответы знает.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 19:39
барабашов написав:Bolt
Дом
С биллиардом там или джакузей
И участок не загран а наоборот очень даже весьма. Сколько? За метр, за объект, насколько упал от 21го года(реальной покупки в 21м лучше)?
И свел ТУДА. ТАМ то что, дефицит пильщмков с МБА или бегунков своих с решалами не вырастила система? Или "продам особняк" и там на конвейер или в ЛИДЛ? На все вопросы эти только Хомяк все ответы знает.
Может столько у нас напиляли, что на правнуков хватит даже в США...
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