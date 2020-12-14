RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10795107961079710798
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 18:55

  Хомякоид написав:
  барабашов написав:
  Хомякоид написав:Господа, что то стало много появляться срочніх предложений от людей в связи с свалом.
Раньше не замечал.

Все очень плохо или есть надежда
Начинают руки чесаться.

Это где так?
И уровень товара и цен при этом "срочно!!!"?


Шерстите лох и увидите.
Так и пишут срочно в связи с віездом.

Другая проблема, оналитеги пишут что война в єтом году не закончиться.
Да и евросоюз в самом лучшем случае только в 2029 светит.

В связи с указаннім думаю и дальше будем только падать

Там без написаного про,, в связи с выездом" видно, что продаются квартиры и дома с качественным ремонтом и меблировкой под себя, а не то, что собирается делать Долярчик в свое смарте. Мне в ФБ постоянно такие предложения закидывает. Особенно это видно по особнякам, всякие барбекю, бильярдные, все обставлено со вкусом и вдруг решили продать... Явно свал.
Bolt
 
Повідомлень: 1667
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 19:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  boshetyn написав:сейчас в такомже\хуже состоянии в округе - 35 без торга (3 варианта висят, из них 2 прозвонил).
То есть по вашим данным цены наоборот ушли вверх от довоенных? :roll:
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 24.10.08
Подякував: 56 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 19:01

  boshetyn написав:хз где вы эти срочняки дешевые находите.
после 24.02.2023 за 4 дня вымели все что было во вменяемом состоянии на массиве в ценовом сегменте 25-29 (гостинки)
я как лих приехал с бабосами, чтоб сделку совершать, а хата продана.
метнулся по запасным вариантам - а их уже и нету.

Дефіцит (С).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7348
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 19:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Поки статистика така:
Трібека - продав(ла).
Бее - продав.
Ейрмакс - чекає лося 50 куе, потім продасть.

На іншій стороні Реус.
Чи вистачить скирди Реуса на таку толпу продавців?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7348
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1105 раз.
Подякували: 1547 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 19:20

  Proofy написав:
  boshetyn написав:сейчас в такомже\хуже состоянии в округе - 35 без торга (3 варианта висят, из них 2 прозвонил).
То есть по вашим данным цены наоборот ушли вверх от довоенных? :roll:


нет.
до войны это было около 40к

но тенденция пока вверх. надеюсь, временно
boshetyn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 23.06.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 19:27

  BIGor написав:Поки статистика така:
Трібека - продав(ла).
Бее - продав.
Ейрмакс - чекає лося 50 куе, потім продасть.

На іншій стороні Реус.
Чи вистачить скирди Реуса на таку толпу продавців?

"гигант мысли"(с)
"аналитика" уровня аудитора из биг4 :mrgreen:
Прохожий
 
Повідомлень: 12991
З нами з: 05.06.13
Подякував: 891 раз.
Подякували: 1412 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 19:30

  boshetyn написав:
  Proofy написав:
  boshetyn написав:сейчас в такомже\хуже состоянии в округе - 35 без торга (3 варианта висят, из них 2 прозвонил).
То есть по вашим данным цены наоборот ушли вверх от довоенных? :roll:


нет.
до войны это было около 40к

но тенденция пока вверх. надеюсь, временно

Если курс доллара будет продолжать укрепляться - обвал недвиги затрудне, т.к. это не только потребительский, но и инвестиционный актив.
Когда на счетах физических лиц (возможно львиная доля военные), накопилось уже под триллион гривен, а курс гривны укрепляется... могут быть разные варианты.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11852
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1759 раз.
Подякували: 2592 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 19:34

Bolt
Дом
С биллиардом там или джакузей
И участок не засран и мал, а наоборот очень даже весьма. Сколько хотят? За метр, за объект, насколько упал от 21го года(реальной покупки в 21м лучше)?
И свал ТУДА. Из особняка с воротами в паркинг ща 5куе. ТАМ то что, дефицит пильщиков с МБА или бегунков своих с решалами не вырастила система? Или "продам особняк" и там на конвейер или в подвалы ЛИДЛа? На все вопросы эти только Хомяк все ответы знает.
барабашов
 
Повідомлень: 3044
З нами з: 16.06.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 19:39

  барабашов написав:Bolt
Дом
С биллиардом там или джакузей
И участок не загран а наоборот очень даже весьма. Сколько? За метр, за объект, насколько упал от 21го года(реальной покупки в 21м лучше)?
И свел ТУДА. ТАМ то что, дефицит пильщмков с МБА или бегунков своих с решалами не вырастила система? Или "продам особняк" и там на конвейер или в ЛИДЛ? На все вопросы эти только Хомяк все ответы знает.

Может столько у нас напиляли, что на правнуков хватит даже в США...
Bolt
 
Повідомлень: 1667
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10795107961079710798
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15931794
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1196 5261875
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 10:42
fox767676
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5328
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2363)
06.03.2023 20:02
Ринок ОВДП (3866)
06.03.2023 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.