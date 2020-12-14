Додано: Пон 06 бер, 2023 19:34

Bolt

Дом

С биллиардом там или джакузей

И участок не засран и мал, а наоборот очень даже весьма. Сколько хотят? За метр, за объект, насколько упал от 21го года(реальной покупки в 21м лучше)?

И свал ТУДА. Из особняка с воротами в паркинг ща 5куе. ТАМ то что, дефицит пильщиков с МБА или бегунков своих с решалами не вырастила система? Или "продам особняк" и там на конвейер или в подвалы ЛИДЛа? На все вопросы эти только Хомяк все ответы знает.