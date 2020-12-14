Эйрмакс, взагалі то чекає на Рибальський по 1000 за метр.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 бер, 2023 20:28
Эйрмакс, взагалі то чекає на Рибальський по 1000 за метр.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 06 бер, 2023 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 06 бер, 2023 20:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 06 бер, 2023 21:06
Хто зараз скидає нерухомість?
Бачу 2 основних категорії:
1- ті, що добре влаштувалися за кордоном
2 – ті, що лишаються в Україні
Ті, що добре влаштувалися за кордоном, їх теж 2 категорії:
1) власники маєтків/палаців, які побоюються, що в них можуть відібрати «нажитоє нєпосільним трудом»;
2) ті, хто за рік там облаштувалися, вивчили мову, знайшли роботу, дітей оформили у садок/школу/універ і вже прийняли остаточне рішення, що не будуть жити в Україні;
З тих, що лишаються в Україні, знов є 2 категорії:
1) інвестори, що «ріжуть лося», щоб мінімізувати збитки/покрити витрати
2) умовні Зебри, які хочуть змінити прифронтовий район мешкання на інший.
Є ще деякі «підкатегорії», але не пишу про них, бо малочисельні.
Щодо цін. Дешеве житло, як вже не раз тут зазначалося, втратить у ціні найменше. Тому що воно зараз найзатребуваніше – добре здається в оренду та легко продається, тому що є найдоступним. В умовах невизначеності люди, що потребують житло «прямо зараз», не шукають модних МОПів.
Додано: Пон 06 бер, 2023 21:09
Не отвечаю так как не могу уловить глубину місли
Нужно понимать всю глубину наших глубин (ДМБ)
Додано: Пон 06 бер, 2023 21:15
Додано: Пон 06 бер, 2023 21:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Сегодня девушка смотрела хату. Красивая, а взгляд - тоска-печаль. Из прифронтовых территорий сбежали.
Подумалось, что мотивирует, порой, третий раз бежать не за бугор.
Коррупция родимая, что-ли?
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