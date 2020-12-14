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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10797107981079910800>
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 20:28

  BIGor написав:Поки статистика така:
Трібека - продав(ла).
Бее - продав.
Ейрмакс - чекає лося 50 куе, потім продасть.

На іншій стороні Реус.
Чи вистачить скирди Реуса на таку толпу продавців?

Эйрмакс, взагалі то чекає на Рибальський по 1000 за метр.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 06 бер, 2023 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 20:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Эйрмакс, взагалі то, чекає на Рибальський по 1000 за метр.
Я жду Новый Автограф по 800уе :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 21:06

Хто зараз скидає нерухомість?

Бачу 2 основних категорії:
1- ті, що добре влаштувалися за кордоном
2 – ті, що лишаються в Україні
Ті, що добре влаштувалися за кордоном, їх теж 2 категорії:
1) власники маєтків/палаців, які побоюються, що в них можуть відібрати «нажитоє нєпосільним трудом»;
2) ті, хто за рік там облаштувалися, вивчили мову, знайшли роботу, дітей оформили у садок/школу/універ і вже прийняли остаточне рішення, що не будуть жити в Україні;
З тих, що лишаються в Україні, знов є 2 категорії:
1) інвестори, що «ріжуть лося», щоб мінімізувати збитки/покрити витрати
2) умовні Зебри, які хочуть змінити прифронтовий район мешкання на інший.
Є ще деякі «підкатегорії», але не пишу про них, бо малочисельні.
Щодо цін. Дешеве житло, як вже не раз тут зазначалося, втратить у ціні найменше. Тому що воно зараз найзатребуваніше – добре здається в оренду та легко продається, тому що є найдоступним. В умовах невизначеності люди, що потребують житло «прямо зараз», не шукають модних МОПів.
fler
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 21:09

  барабашов написав:Bolt
Дом
С биллиардом там или джакузей
И участок не засран и мал, а наоборот очень даже весьма. Сколько хотят? За метр, за объект, насколько упал от 21го года(реальной покупки в 21м лучше)?
И свал ТУДА. Из особняка с воротами в паркинг ща 5куе. ТАМ то что, дефицит пильщиков с МБА или бегунков своих с решалами не вырастила система? Или "продам особняк" и там на конвейер или в подвалы ЛИДЛа? На все вопросы эти только Хомяк все ответы знает.


Не отвечаю так как не могу уловить глубину місли :D

Нужно понимать всю глубину наших глубин (ДМБ)
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 21:15

  Прохожий написав:
  BIGor написав:Поки статистика така:
Трібека - продав(ла).
Бее - продав.
Ейрмакс - чекає лося 50 куе, потім продасть.

На іншій стороні Реус.
Чи вистачить скирди Реуса на таку толпу продавців?

"гигант мысли"(с)
"аналитика" уровня аудитора из биг4 :mrgreen:


"По теме есть что сказать?" (ТМ Прохожий) :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 21:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сегодня девушка смотрела хату. Красивая, а взгляд - тоска-печаль. Из прифронтовых территорий сбежали.
Подумалось, что мотивирует, порой, третий раз бежать не за бугор.
Коррупция родимая, что-ли?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 21:54

  beee написав:Сегодня девушка смотрела хату. Красивая, а взгляд - тоска-печаль. Из прифронтовых территорий сбежали.
Подумалось, что мотивирует, порой, третий раз бежать не за бугор.
Коррупция родимая, что-ли?

Какая вероятность, что бежкенцу удастся перенести коррупционную схемку на новое место жительства?
Если конечно она не общегосударственного уровня, что пофиг откуда осуществлять.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:00

  fler написав:Бачу 2 основних категорії:
1- ті, що добре влаштувалися за кордоном
2 – ті, що лишаються в Україні
Ті, що добре влаштувалися за кордоном, їх теж 2 категорії:
1) власники маєтків/палаців, які побоюються, що в них можуть відібрати «нажитоє нєпосільним трудом»;
2) ті, хто за рік там облаштувалися, вивчили мову, знайшли роботу, дітей оформили у садок/школу/універ і вже прийняли остаточне рішення, що не будуть жити в Україні;
З тих, що лишаються в Україні, знов є 2 категорії:
1) інвестори, що «ріжуть лося», щоб мінімізувати збитки/покрити витрати
2) умовні Зебри, які хочуть змінити прифронтовий район мешкання на інший.
Є ще деякі «підкатегорії», але не пишу про них, бо малочисельні.
Щодо цін. Дешеве житло, як вже не раз тут зазначалося, втратить у ціні найменше. Тому що воно зараз найзатребуваніше – добре здається в оренду та легко продається, тому що є найдоступним. В умовах невизначеності люди, що потребують житло «прямо зараз», не шукають модних МОПів.

Бачу 3тю категорію: нормально себе почувають за кордоном, але повернуться в будь-якому разі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:03

  beee написав:Сегодня девушка смотрела хату. Красивая, а взгляд - тоска-печаль. Из прифронтовых территорий сбежали.
Подумалось, что мотивирует, порой, третий раз бежать не за бугор.
Коррупция родимая, что-ли?

ну да, сотня тысяч $$ у любой девушки есть

И главное, главное, есть права у любой девушки в Украине

А то ты так хорошо свистел о правах в Польше и как-то умолчал об обязаностях
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:10

  Amethyst написав:
  airmax78 написав:Эйрмакс, взагалі то, чекає на Рибальський по 1000 за метр.
Я жду Новый Автограф по 800уе :mrgreen:

Т.е. электрическое отопление и 20 этаж вас не пугают даже после происходящих событий?

P.S. + отсутствие паркинга
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