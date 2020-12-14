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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 бер, 2023 22:30
Richi написав: Amethyst написав: airmax78 написав:
Эйрмакс, взагалі то, чекає на Рибальський по 1000 за метр.
Я жду Новый Автограф по 800уе
Т.е. электрическое отопление и 20 этаж вас не пугают даже после происходящих событий?
P.S. + отсутствие паркинга
Я верю в МАГАТЭ, этаж подойдет 8..10 (он и дешевле), а паркинг уже есть на Юности
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:34
boshetyn написав:Первый
на самом деле есть такие, где написано "срочно"
только прайс не срочный и висят они уже по 6 месяцев
Мені здавалося що срочно це щодо - 50% від 2016 року…
Сенс хомяку радіти можливостям купити по цінам +100%
Хомякоід. Давай не жмися. Ділись.
Зи файна плюс 20% від жовтня 2022
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:48
Первый написав: boshetyn написав:Первый
на самом деле есть такие, где написано "срочно"
только прайс не срочный и висят они уже по 6 месяцев
Мені здавалося що срочно це щодо - 50% від 2016 року…
Сенс хомяку радіти можливостям купити по цінам +100%
Хомякоід. Давай не жмися. Ділись.
Зи файна плюс 20% від жовтня 2022
Да в Одесі надибав вельми цікавий варіант.
Але як казав Захар, сімейна рада категорично проти.
Сказали що в Одесу їздити не будуть на противагу Київа або Вінниці.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:52
Первый написав:
Зи файна плюс 20% від жовтня 2022
Ще один аргумент на користь "дно пройдено".
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Додано: Пон 06 бер, 2023 22:56
Хомякоид написав: Первый написав: boshetyn написав:Первый
на самом деле есть такие, где написано "срочно"
только прайс не срочный и висят они уже по 6 месяцев
Мені здавалося що срочно це щодо - 50% від 2016 року…
Сенс хомяку радіти можливостям купити по цінам +100%
Хомякоід. Давай не жмися. Ділись.
Зи файна плюс 20% від жовтня 2022
Да в Одесі надибав вельми цікавий варіант.
Але як казав Захар, сімейна рада категорично проти.
Сказали що в Одесу їздити не будуть на противагу Київа або Вінниці.
Ех.
Зи. Хто що бачить цікаве - кидайте.
Тут показували варіант 90+ каадраиів біля шулявки за 105.
Таки аукціон. На підвищення.
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:02
переведу
Хомякоид написав:
Да в Одесі надибав вельми цікавий варіант.
Але як казав Захар, сімейна рада категорично проти
.
Сказали що в Одесу їздити не будуть на противагу Київа або Вінниці.
папа с мамой сказали денег не дадут, хватит сынуле и чабанчиков
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:19
Richi написав: Amethyst написав: airmax78 написав:
Эйрмакс, взагалі то, чекає на Рибальський по 1000 за метр.
Я жду Новый Автограф по 800уе
Т.е. электрическое отопление и 20 этаж вас не пугают даже после происходящих событий?
P.S. + отсутствие паркинга
А що не так з 20 поверхом? От тільки не треба чергове скиглення про кілька місяців "страждант" під час блекаутів
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Додано: Пон 06 бер, 2023 23:38
Спілкувався вчора зі своїм давнім знайомим ріелтором, каже що побільшало охочих на оглядини квартир, але поки що реальних продаж мало, тому що покупці не готові купувати за хотєлки продавців, і вимагають дисконти, а продавці не хочуть йти на зустріч. Цікаво, що буде відбуватися в ближчі місяці.
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