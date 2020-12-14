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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10797107981079910800
Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:30

  Richi написав:
  Amethyst написав:
  airmax78 написав:Эйрмакс, взагалі то, чекає на Рибальський по 1000 за метр.
Я жду Новый Автограф по 800уе :mrgreen:

Т.е. электрическое отопление и 20 этаж вас не пугают даже после происходящих событий?

P.S. + отсутствие паркинга

Я верю в МАГАТЭ, этаж подойдет 8..10 (он и дешевле), а паркинг уже есть на Юности :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:34

  boshetyn написав:Первый

на самом деле есть такие, где написано "срочно"
только прайс не срочный и висят они уже по 6 месяцев



Мені здавалося що срочно це щодо - 50% від 2016 року…
Сенс хомяку радіти можливостям купити по цінам +100%


Хомякоід. Давай не жмися. Ділись.

Зи файна плюс 20% від жовтня 2022
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:48

  Первый написав:
  boshetyn написав:Первый

на самом деле есть такие, где написано "срочно"
только прайс не срочный и висят они уже по 6 месяцев



Мені здавалося що срочно це щодо - 50% від 2016 року…
Сенс хомяку радіти можливостям купити по цінам +100%


Хомякоід. Давай не жмися. Ділись.

Зи файна плюс 20% від жовтня 2022


Да в Одесі надибав вельми цікавий варіант.
Але як казав Захар, сімейна рада категорично проти.
Сказали що в Одесу їздити не будуть на противагу Київа або Вінниці.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:52

  Первый написав:Зи файна плюс 20% від жовтня 2022

Ще один аргумент на користь "дно пройдено".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 22:56

  Хомякоид написав:
  Первый написав:
  boshetyn написав:Первый

на самом деле есть такие, где написано "срочно"
только прайс не срочный и висят они уже по 6 месяцев



Мені здавалося що срочно це щодо - 50% від 2016 року…
Сенс хомяку радіти можливостям купити по цінам +100%


Хомякоід. Давай не жмися. Ділись.

Зи файна плюс 20% від жовтня 2022


Да в Одесі надибав вельми цікавий варіант.
Але як казав Захар, сімейна рада категорично проти.
Сказали що в Одесу їздити не будуть на противагу Київа або Вінниці.


Ех.

Зи. Хто що бачить цікаве - кидайте.

Тут показували варіант 90+ каадраиів біля шулявки за 105.
Таки аукціон. На підвищення.
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Да в Одесі надибав вельми цікавий варіант.
Але як казав Захар, сімейна рада категорично проти.
Сказали що в Одесу їздити не будуть на противагу Київа або Вінниці.

переведу
папа с мамой сказали денег не дадут, хватит сынуле и чабанчиков :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Richi написав:
  Amethyst написав:
  airmax78 написав:Эйрмакс, взагалі то, чекає на Рибальський по 1000 за метр.
Я жду Новый Автограф по 800уе :mrgreen:

Т.е. электрическое отопление и 20 этаж вас не пугают даже после происходящих событий?

P.S. + отсутствие паркинга
А що не так з 20 поверхом? От тільки не треба чергове скиглення про кілька місяців "страждант" під час блекаутів
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 23:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Спілкувався вчора зі своїм давнім знайомим ріелтором, каже що побільшало охочих на оглядини квартир, але поки що реальних продаж мало, тому що покупці не готові купувати за хотєлки продавців, і вимагають дисконти, а продавці не хочуть йти на зустріч. Цікаво, що буде відбуватися в ближчі місяці.
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Повідомлення Додано: Вів 07 бер, 2023 03:48

  Proofy написав:А как же вид? Многие стремятся к такому.

Вот топ-цена не удаленного ЖК с видом
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tsna-top-vidova-1-k-kvartira-33m-zhk-victory-v-pr-t-peremogi-5v-tsentr-IDR0T4J.html


у таких вариантов - там чуть ближе к м. Политеху есть конкурент, тоже 33 метра,
правда панелька, но уже с ремонтом
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... 19605.html

)
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