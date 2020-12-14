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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 бер, 2023 10:18
reus написав:
Спілкувався вчора зі своїм давнім знайомим ріелтором, каже що побільшало охочих на оглядини квартир, але поки що реальних продаж мало, тому що покупці не готові купувати за хотєлки продавців, і вимагають дисконти, а продавці не хочуть йти на зустріч. Цікаво, що буде відбуватися в ближчі місяці.
*далі дуже субєктивна думка про бомж-сегмент ліліпутних квартирок
ну це дещо підтверджує мою ситуацію та теорію.
всі(чи багато???)чекали 24.02.23. після того, як нічого не відбулось, побігли таки скупляти (відкладений попит). на цій хвилі розішлися всі пропозіції з адекватною вартістю.
наразі попит ще є (а чи великий???) але пропозицій з адекватним прайсом вже нема.
те що я спостерігаю - залишилися космоцінники за однушки, де наразі ще проживає власник, як правило з родиною (жінка та лічінка), і у них є 5...7 штук баксів, тому вони сподіваються впарити свою лілпутію за 35, і купити за 42 двушку у хрущі.
як на мене, то потенційні покупці - це теж далеко не інвестори, а просто люди, які мають якийсь мінімум грошей і хочуть зі зйомного житла перебратися у своє.
щодо співвідношення ціни хати, ціни аренди, окупність (певно шо при незмінних чинниках) то з власного досвіду можу навести наступний матаналіз:
2008 рік 80кбкс\500бкс = 160міс = 13років = 7.6% річних
2011 рік 45кбкс\300бкс = 150міс = 12,5років = 8%річних
2015\6 рік 25кбкс\150бкс= 166міс = 13,8років = 7.2 річних
2021 рік 42кбкс\260бкс = 160міс = 13років = 7.6% річних
зараз 35кбкс\125бкс = 280
міс = 23.3років = <5%річних
якщо відштовхуватись від середніх показників у 7-8%річних, то зараз співвідношення має бути або 20кбкс
\125бкс або 35кбкс\220бкс
враховуючи, що зараз наврядчи за гостінку на краю землі є готові платити 8500грн аренди, то і покупців за 35 наврядчи знайдуть
причому з іншого боку, вартість аренди однушки на виселках була приблизно в межах 30-40% від середньої зп по регіону.
наразі по києву це 20к грн, тому аренда по 8к наче і має бути. теоретично.
але зараз ситуація як в анекдоті, коли теоретично в родині є 300 баксів, а фактично дві шльондри
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boshetyn
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Додано: Вів 07 бер, 2023 10:26
reus написав:
Спілкувався вчора зі своїм давнім знайомим ріелтором, каже що побільшало охочих на оглядини квартир, але поки що реальних продаж мало, тому що покупці не готові купувати за хотєлки продавців, і вимагають дисконти, а продавці не хочуть йти на зустріч. Цікаво, що буде відбуватися в ближчі місяці.
дальше все будет нормально, люди обратят внимание на то что на флетфаЕ (лун) появились другие страны, будут спокойно выводить деньги на более скучные территории, зачем Киев если можно купить в Эстонии или Румынии
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Феодал
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Додано: Вів 07 бер, 2023 10:31
airmax78 написав:
2 куе за м в Виктори, 2.5 куе з метр в советской панели в дупе (даже не аппслюкс). Все понятно с вашим "дешевеем".
То може вже пора мені виставити свою квіточку за справедливу ціну?
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reus
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Додано: Вів 07 бер, 2023 10:33
Феодал написав: reus написав:
Спілкувався вчора зі своїм давнім знайомим ріелтором, каже що побільшало охочих на оглядини квартир, але поки що реальних продаж мало, тому що покупці не готові купувати за хотєлки продавців, і вимагають дисконти, а продавці не хочуть йти на зустріч. Цікаво, що буде відбуватися в ближчі місяці.
дальше все будет нормально, люди обратят внимание на то что на флетфаЕ (лун) появились другие страны, будут спокойно выводить деньги на более скучные территории, зачем Киев если можно купить в Эстонии или Румынии
В крайнем случае, в дупе мира - Дублине
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Додано: Вів 07 бер, 2023 10:51
reus написав: Феодал написав: reus написав:
Спілкувався вчора зі своїм давнім знайомим ріелтором, каже що побільшало охочих на оглядини квартир, але поки що реальних продаж мало, тому що покупці не готові купувати за хотєлки продавців, і вимагають дисконти, а продавці не хочуть йти на зустріч. Цікаво, що буде відбуватися в ближчі місяці.
дальше все будет нормально, люди обратят внимание на то что на флетфаЕ (лун) появились другие страны, будут спокойно выводить деньги на более скучные территории, зачем Киев если можно купить в Эстонии или Румынии
В крайнем случае, в дупе мира - Дублине
фу, Дублин
куда Дублину до мирового финансового центра, до нашего города в парке
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:08
fler написав:
Бачу 2 основних категорії:
1- ті, що добре влаштувалися за кордоном
2 – ті, що лишаються в Україні
Ті, що добре влаштувалися за кордоном, їх теж 2 категорії:
1) власники маєтків/палаців, які побоюються, що в них можуть відібрати «нажитоє нєпосільним трудом»;
2) ті, хто за рік там облаштувалися, вивчили мову, знайшли роботу, дітей оформили у садок/школу/універ і вже прийняли остаточне рішення, що не будуть жити в Україні;
З тих, що лишаються в Україні, знов є 2 категорії:
1) інвестори, що «ріжуть лося», щоб мінімізувати збитки/покрити витрати
2) умовні Зебри, які хочуть змінити прифронтовий район мешкання на інший.
Є ще деякі «підкатегорії», але не пишу про них, бо малочисельні.
Щодо цін. Дешеве житло, як вже не раз тут зазначалося, втратить у ціні найменше. Тому що воно зараз найзатребуваніше – добре здається в оренду та легко продається, тому що є найдоступним. В умовах невизначеності люди, що потребують житло «прямо зараз», не шукають модних МОПів.
3тя значна каегорія тих , хто скидатиме чи скидає житло в УКраїні:
- родичі, рідні, близьки тих людей хто помер
і нажаль народжуванність у нас набагато менша ніж смертність, а закордонні інвестори на часі точно не поїдуть сюди інвестувати.
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Raymond
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:10
reus написав: airmax78 написав:
2 куе за м в Виктори, 2.5 куе з метр в советской панели в дупе (даже не аппслюкс). Все понятно с вашим "дешевеем".
То може вже пора мені виставити свою квіточку за справедливу ціну?
Это какую?
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барабашов
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:13
Raymond написав: fler написав:
Бачу 2 основних категорії:
1- ті, що добре влаштувалися за кордоном
2 – ті, що лишаються в Україні
Ті, що добре влаштувалися за кордоном, їх теж 2 категорії:
1) власники маєтків/палаців, які побоюються, що в них можуть відібрати «нажитоє нєпосільним трудом»;
2) ті, хто за рік там облаштувалися, вивчили мову, знайшли роботу, дітей оформили у садок/школу/універ і вже прийняли остаточне рішення, що не будуть жити в Україні;
З тих, що лишаються в Україні, знов є 2 категорії:
1) інвестори, що «ріжуть лося», щоб мінімізувати збитки/покрити витрати
2) умовні Зебри, які хочуть змінити прифронтовий район мешкання на інший.
Є ще деякі «підкатегорії», але не пишу про них, бо малочисельні.
Щодо цін. Дешеве житло, як вже не раз тут зазначалося, втратить у ціні найменше. Тому що воно зараз найзатребуваніше – добре здається в оренду та легко продається, тому що є найдоступним. В умовах невизначеності люди, що потребують житло «прямо зараз», не шукають модних МОПів.
3тя значна каегорія тих , хто скидатиме чи скидає житло в УКраїні:
- родичі, рідні, близьки тих людей хто помер
і нажаль народжуванність у нас набагато менша ніж смертність, а закордонні інвестори на часі точно не поїдуть сюди інвестувати.
А наибольшая смертность у нас за последнее время была в Тетрисах, Джеке, Чикаге или на Крещатике в доме с декомунизированной звездой?
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барабашов
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:25
Одни сказочнмки уже купили в Болгарии. Вернулись обратно без авто.
Читаешь наивняк, поехать купить, как будто это так просто. Прямо весь мир у твоих ног.
Купите сначала, потом напишите как прошло
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beee
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Додано: Вів 07 бер, 2023 11:32
beee написав:
Одни сказочнмки уже купили в Болгарии. Вернулись обратно без авто.
Читаешь наивняк, поехать купить, как будто это так просто. Прямо весь мир у твоих ног.
Купите сначала, потом напишите как прошло
Але Ви за скільки тижнів
купили?
Головна проблема - заборона вивозу власних грошей з України та легалізація грошей в ЄС (навіть якщо вони в Україні легально зароблені).
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BIGor
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