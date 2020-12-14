Додано: Вів 07 бер, 2023 10:18

reus написав: Спілкувався вчора зі своїм давнім знайомим ріелтором, каже що побільшало охочих на оглядини квартир, але поки що реальних продаж мало, тому що покупці не готові купувати за хотєлки продавців, і вимагають дисконти, а продавці не хочуть йти на зустріч. Цікаво, що буде відбуватися в ближчі місяці. Спілкувався вчора зі своїм давнім знайомим ріелтором, каже що побільшало охочих на оглядини квартир, але поки що реальних продаж мало, тому що покупці не готові купувати за хотєлки продавців, і вимагають дисконти, а продавці не хочуть йти на зустріч. Цікаво, що буде відбуватися в ближчі місяці.

*далі дуже субєктивна думка про бомж-сегмент ліліпутних квартирокну це дещо підтверджує мою ситуацію та теорію.всі(чи багато???)чекали 24.02.23. після того, як нічого не відбулось, побігли таки скупляти (відкладений попит). на цій хвилі розішлися всі пропозіції з адекватною вартістю.наразі попит ще є (а чи великий???) але пропозицій з адекватним прайсом вже нема.те що я спостерігаю - залишилися космоцінники за однушки, де наразі ще проживає власник, як правило з родиною (жінка та лічінка), і у них є 5...7 штук баксів, тому вони сподіваються впарити свою лілпутію за 35, і купити за 42 двушку у хрущі.як на мене, то потенційні покупці - це теж далеко не інвестори, а просто люди, які мають якийсь мінімум грошей і хочуть зі зйомного житла перебратися у своє.щодо співвідношення ціни хати, ціни аренди, окупність (певно шо при незмінних чинниках) то з власного досвіду можу навести наступний матаналіз:2008 рік 80кбкс\500бкс = 160міс = 13років = 7.6% річних2011 рік 45кбкс\300бкс = 150міс = 12,5років = 8%річних2015\6 рік 25кбкс\150бкс= 166міс = 13,8років = 7.2 річних2021 рік 42кбкс\260бкс = 160міс = 13років = 7.6% річнихзараз 35кбкс\125бкс =міс = 23.3років = <5%річнихякщо відштовхуватись від середніх показників у 7-8%річних, то зараз співвідношення має бути або\125бкс або 35кбкс\враховуючи, що зараз наврядчи за гостінку на краю землі є готові платити 8500грн аренди, то і покупців за 35 наврядчи знайдутьпричому з іншого боку, вартість аренди однушки на виселках була приблизно в межах 30-40% від середньої зп по регіону.наразі по києву це 20к грн, тому аренда по 8к наче і має бути. теоретично.але зараз ситуація як в анекдоті, коли теоретично в родині є 300 баксів, а фактично дві шльондри