Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Одни сказочнмки уже купили в Болгарии. Вернулись обратно без авто. Читаешь наивняк, поехать купить, как будто это так просто. Прямо весь мир у твоих ног. Купите сначала, потом напишите как прошло
+1
тут постоянно появляются теоретики-сказочники "легко и непринужденно дешево покупающие в ЕС")
beee написав:Одни сказочнмки уже купили в Болгарии. Вернулись обратно без авто. Читаешь наивняк, поехать купить, как будто это так просто. Прямо весь мир у твоих ног. Купите сначала, потом напишите как прошло
Але Ви за скільки тижнів купили? Головна проблема - заборона вивозу власних грошей з України та легалізація грошей в ЄС (навіть якщо вони в Україні легально зароблені).
Нібито ще вчора головною проблемою була відсутність коштів у населення.
beee написав:Одни сказочнмки уже купили в Болгарии. Вернулись обратно без авто. Читаешь наивняк, поехать купить, как будто это так просто. Прямо весь мир у твоих ног. Купите сначала, потом напишите как прошло
Але Ви за скільки тижнів купили? Головна проблема - заборона вивозу власних грошей з України та легалізація грошей в ЄС (навіть якщо вони в Україні легально зароблені).
У меня договора в Украине есть. И то я познакомился с прокуратурой: двух районов варшавы и одного вроцлава. Полицией нескольких районов. И это я ещё ничего не нарушил, просто подозрения, есть оправдательные постановления. Пришлось учить законы, писать ходатайства, заявы, показания, допросы. Например, родственница вернула долг, перечислила на виртуальный счёт застройщика по моему договору. Застройщик разрешил. Это превратилось в такой пзц
beee написав:Одни сказочнмки уже купили в Болгарии. Вернулись обратно без авто. Читаешь наивняк, поехать купить, как будто это так просто. Прямо весь мир у твоих ног. Купите сначала, потом напишите как прошло
Але Ви за скільки тижнів купили? Головна проблема - заборона вивозу власних грошей з України та легалізація грошей в ЄС (навіть якщо вони в Україні легально зароблені).
У меня договора в Украине есть. И то я познакомился с прокуратурой: двух районов варшавы и одного вроцлава. Полицией нескольких районов. И это я ещё ничего не нарушил, просто подозрения, есть оправдательные постановления. Пришлось учить законы, писать ходатайства, заявы, показания, допросы. Например, родственница вернула долг, перечислила на виртуальный счёт застройщика по моему договору. Застройщик разрешил. Это превратилось в такой пзц
Это у нас по декларациям нардепы и чиновники могут быть в многомиллионных долгах(или давать в долг) или точно так же сидеть в крипте на сотни тысяч долларов, или в лотереи им неслыханно везет. В злобной Европе с этим построже, ибо все эти темы с долгами они давным давно проходили. Вчера переводил в Украину через Вестерн 300 евро, так пришлось еще и копию паспорта получателя банку отправить.
beee написав:Одни сказочнмки уже купили в Болгарии. Вернулись обратно без авто. Читаешь наивняк, поехать купить, как будто это так просто. Прямо весь мир у твоих ног. Купите сначала, потом напишите как прошло
Raymond написав: 3тя значна каегорія тих , хто скидатиме чи скидає житло в УКраїні: - родичі, рідні, близьки тих людей хто помер і нажаль народжуванність у нас набагато менша ніж смертність, а закордонні інвестори на часі точно не поїдуть сюди інвестувати.
Я сам так считал, но по факту оказалось, что мы в очень-очень херовой ситуации и с соотношением рождаемость/смертность и с фертильностью и с ямой рождаемости из-за того, что жены там, а мужья - здесь. А еще у нас был всплеск рождаемости в 80-е и через несколько лет нас ждет такой же всплеск смертности этого поколения, за которым, как мы помним был провал рождаемости в 90-е. Но самое прикольное - это то, что для того, чтобы мы смогли запустить экономику, которая сможет нас вытащить как экономически успешную страну - нам нужно порядка 50 млн населения. Где брать-то будем в таком цейтноте? Тем, кто хочет глубже вникнуть - https://hvylya.net/analytics/268328-dem ... -immelmana
Тем, кто традиционно стоит на "аксиоме" - "все села и провинция приедут в Киев, потому КРЖН ничего не грозит" скажу, что война показала еще одно слабое место Киева - он слишком близко к оркам. И потому, если действительно проект Украина 2.0 будет реализован, то и роль столицы будет нивелирована (за счет внедрения политики самостоятельных общин числом до 450(!)) и география расположения и масштаб столицы нового государства может очень кардинально поменяться. Да и самому Киеву в таком случае проще будет стать двумя городами - Правым и Левым (по числу братьев самого лучшего мэра - шучу).
И, как понимаете, все это может произойти в такой короткой перспективе, когда венский тролль будет еще прикидывать возвращаться/оставаться.
beee написав:Одни сказочнмки уже купили в Болгарии. Вернулись обратно без авто. Читаешь наивняк, поехать купить, как будто это так просто. Прямо весь мир у твоих ног. Купите сначала, потом напишите как прошло
Але Ви за скільки тижнів купили? Головна проблема - заборона вивозу власних грошей з України та легалізація грошей в ЄС (навіть якщо вони в Україні легально зароблені).
У меня договора в Украине есть. И то я познакомился с прокуратурой: двух районов варшавы и одного вроцлава. Полицией нескольких районов. И это я ещё ничего не нарушил, просто подозрения, есть оправдательные постановления. Пришлось учить законы, писать ходатайства, заявы, показания, допросы. Например, родственница вернула долг, перечислила на виртуальный счёт застройщика по моему договору. Застройщик разрешил. Это превратилось в такой пзц
Договора, которые делались по мутным схема ))) Не так ли? Вы приехали в чужую страну с мешком денег, понято что к вам будут вопросы...Покупаете уже четвертый обьект? Если бы в Украине действовал реальный финмон как на первичке+ вторичка, то посмотрел бы я как будут идти дела с продажами.. через несколько лет везде планируется CBDC, вот тогда и посмотрим как вы будете выкручиваться ПС. CBDC со сроком годности. Нахомячить не получится Будете или тратить все или "давать государству в работу ваши сбережения".
boshetyn написав:продалось то, что висело еще с лета\осени, либо с января по вкусной цене.
летом смотрел 21м2 - отдавали за 25к. не взял (кусаю локти). ушла в августе осенью смотрел 21м2 - отдавали за 27. рассматривал как основной варик, ушел перед носом 28.02 20м2 висело с лета за 25500, в январе стала 24900,рассматривал как запаску. ушла.
в январе появилась 21м2 за 25к (в описании так и писали - максимально реальная и адекватная цена на продажу) - таки ушла за 3 недели.
А какое состояние этих мелких квартирок было ? В этом ценовом сегменте также активно рыщут покупатели под аренду, как это ни странно во время войны.
beee написав:Одни сказочнмки уже купили в Болгарии. Вернулись обратно без авто. Читаешь наивняк, поехать купить, как будто это так просто. Прямо весь мир у твоих ног. Купите сначала, потом напишите как прошло
А машина куда пропала?
Уехала с платной парковки в центре софии в неизвестном направлении
beee написав:Одни сказочнмки уже купили в Болгарии. Вернулись обратно без авто. Читаешь наивняк, поехать купить, как будто это так просто. Прямо весь мир у твоих ног. Купите сначала, потом напишите как прошло
конечно есть трудности и нюансы, ну недвижимость покупается не на один год и это нужно учитывать, к сожалению Украина медленно и уверенно скатывается в тоталитарный режим, есть большая вероятность через несколько лет увидеть вторую Северную Корею