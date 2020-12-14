Додано: Вів 07 бер, 2023 12:21

Raymond написав:

3тя значна каегорія тих , хто скидатиме чи скидає житло в УКраїні:

- родичі, рідні, близьки тих людей хто помер і нажаль народжуванність у нас набагато менша ніж смертність, а закордонні інвестори на часі точно не поїдуть сюди інвестувати. 3тя значна каегорія тих , хто скидатиме чи скидає житло в УКраїні:- родичі, рідні, близьки тих людей хто помер, а закордонні інвестори на часі точно не поїдуть сюди інвестувати.

Я сам так считал, но по факту оказалось, чтои с соотношением рождаемость/смертность и с фертильностью и с ямой рождаемости из-за того, что жены там, а мужья - здесь. А еще у нас был всплеск рождаемости в 80-е и через несколько лет нас ждет такой же всплеск смертности этого поколения, за которым, как мы помним был провал рождаемости в 90-е.Но самое прикольное - это то, что для того, чтобы мы смогли запустить экономику, которая сможет нас вытащить как экономически успешную страну - нам нужно порядка 50 млн населения. Где брать-то будем в таком цейтноте?Тем, кто хочет глубже вникнуть -Тем, кто традиционно стоит на "аксиоме" - "все села и провинция приедут в Киев, потому КРЖН ничего не грозит" скажу, что война показала еще одно слабое место Киева - он слишком близко к оркам. И потому, если действительно проект Украина 2.0 будет реализован, то и роль столицы будет нивелирована (за счет внедрения политики самостоятельных общин числом до 450(!)) и география расположения и масштаб столицы нового государства может очень кардинально поменяться. Да и самому Киеву в таком случае проще будет стать двумя городами - Правым и Левым (по числу братьев самого лучшего мэра- шучу).И, как понимаете, все это может произойти в такой короткой перспективе, когда венский тролль будет еще прикидывать возвращаться/оставаться.